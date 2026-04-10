En Florida, donde las autopistas no solo conectan ciudades sino también rutinas, trabajos y miles de historias de ida y vuelta, cualquier operativo de tránsito que toque a los conductores comerciales termina generando atención inmediata, sobre todo en comunidades hispanas que dependen del transporte para ganarse la vida, ya sea manejando camiones de carga desde el puerto de Miami, haciendo entregas alrededor de Orlando o cruzando el estado por la I-95 o la Turnpike rumbo al trabajo. En los últimos días, la llamada Operación Highway Shield ha empezado a circular con fuerza por un motivo claro: más controles, más inspecciones y un escrutinio más duro sobre quienes manejan vehículos de carga en el estado. La medida, presentada como una estrategia de seguridad vial, también ha despertado preocupación entre inmigrantes y trabajadores latinos que ven en este tipo de acciones un impacto que va más allá de la carretera y que puede terminar afectando directamente su licencia, su empleo y el sustento de sus familias.

Se trata de la llamada “Operación Highway Shield” (Escudo de Carreteras), una iniciativa que no solo busca reforzar la seguridad vial, sino que también ha puesto el foco en los conductores comerciales, incluyendo a inmigrantes. Y sí, uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de revocar licencias de conducir bajo ciertos criterios.

Vehículos durante una congestión vial en una autopista de Miami, Florida (Foto: EFE)

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN HIGHWAY SHIELD?

La Operación Highway Shield es un operativo conjunto liderado por el Florida Department of Law Enforcement, en coordinación con agencias estatales y federales como la Federal Motor Carrier Safety Administration. Su objetivo principal es inspeccionar vehículos comerciales y verificar que tanto conductores como unidades cumplan con las normas de seguridad.

Durante cuatro días, las autoridades realizaron una intervención intensiva en todo el estado, con presencia en rutas clave por donde se mueve buena parte del transporte que abastece a supermercados, obras y negocios de comunidades hispanas en ciudades como Miami, Tampa, Orlando o Jacksonville.

Resultados clave del operativo:

Indicador Resultado Inspecciones realizadas 3.300 Conductores retirados de servicio 176 Arrestos por delitos penales 35–37 Infracciones de inmigración 42 Conductores fuera por idioma 54

Como ves, no es una operación menor. De hecho, refleja el nivel de control que se está ejerciendo sobre el transporte comercial y muestra hasta qué punto una inspección puede cambiarle el día —y a veces el futuro laboral— a un conductor que depende de su licencia para seguir manejando.

EL FOCO EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

Aquí es donde el tema se vuelve más delicado. Aunque la operación no fue diseñada exclusivamente para inmigrantes, en la práctica sí ha tenido un impacto directo sobre ellos, especialmente en un estado donde muchos latinos trabajan al volante, ya sea en empresas de carga, mudanzas, logística o transporte de alimentos.

Las autoridades detectaron varios casos en los que conductores:

No cumplían con requisitos migratorios federales.

Tenían licencias comerciales cuestionadas o inválidas.

No podían demostrar dominio del inglés, como exige la normativa federal.

Esto último está vinculado a políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump, que reforzaron la exigencia de que los conductores comerciales puedan leer y hablar inglés. Para muchos hispanos que viven en Florida desde hace años, que manejan a diario pero se desenvuelven mejor en español, este punto se ha convertido en una barrera adicional que ahora se hace más visible con operativos como Highway Shield.

SEGURIDAD VIAL O CONTROL MIGRATORIO: EL DEBATE

Si te soy sincero, aquí es donde el tema genera más discusión. Por un lado, autoridades como Mark Glass han señalado que existen redes criminales —incluyendo organizaciones sudamericanas— vinculadas al robo de carga y otros delitos. Desde esa perspectiva, el control más estricto sería una medida de seguridad para proteger mercancías, choferes y a quienes comparten la vía, desde autos familiares hasta buses donde viajan trabajadores y estudiantes.

Pero por otro lado, organizaciones de derechos civiles consideran que este tipo de operativos puede terminar afectando desproporcionadamente a inmigrantes que trabajan en el sector del transporte, muchos de ellos con años de experiencia en las carreteras de Florida, que viven en barrios latinos, envían remesas y sostienen economías familiares tanto aquí como en sus países de origen.

Puntos en discusión:

A favor del operativo Críticas al operativo Mejora la seguridad en carreteras. Puede derivar en perfilamiento migratorio. Detecta conductores bajo influencia del alcohol. Afecta a trabajadores que dependen de su licencia. Identifica vehículos en mal estado o con fallas graves. Mezcla control vial con políticas migratorias.

CASOS QUE ENCENDIERON LAS ALARMAS

Uno de los ejemplos que más llamó la atención ocurrió en el condado de Sumter. Un conductor fue detenido tras manejar de forma errática en la Interestatal 4, una vía por donde a diario circulan camiones que conectan la zona de Tampa con el centro del estado. Según las autoridades, tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,27, muy por encima del límite legal, y un dominio limitado del inglés.

Para funcionarios como Derek Barrs, este tipo de situaciones justifican controles más estrictos: el argumento es que no solo se trata de cumplir reglas en papel, sino de evitar riesgos reales en carretera que pueden terminar en accidentes graves, con impacto en otros conductores, familias y hasta en el transporte de mercancías que abastecen a comunidades enteras.

LO QUE VIENE: MÁS CONTROLES EN FLORIDA

Lejos de ser un operativo aislado, las autoridades ya adelantaron que este tipo de inspecciones continuarán. Florida cuenta actualmente con 23 centros de inspección de vehículos comerciales, y se espera que ese número aumente, especialmente en zonas de alto tráfico y corredores logísticos donde el movimiento de camiones es constante.

Además:

Se mantendrán las inspecciones masivas.

Se reforzará la cooperación con agencias federales.

Se ampliará la supervisión en rutas con alto tráfico de carga.

En un estado donde muchas familias hispanas dependen de trabajos vinculados al transporte —ya sea manejando, cargando, descargando o trabajando en empresas relacionadas—, estos anuncios se siguen con atención tanto en comunidades de larga data como en barrios con nueva llegada de inmigrantes.

Las licencias de conducir son un documento importante en Estados Unidos, más aún si la persona depende de ella para trabajar (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

EN RESUMEN

La Operación Highway Shield es, en esencia, una estrategia de seguridad vial con implicaciones migratorias claras. Y aunque las autoridades la defienden como una medida necesaria, lo cierto es que abre un debate importante sobre hasta qué punto estos operativos pueden afectar a comunidades vulnerables, como muchos inmigrantes que viven y trabajan en Florida.

Si lo miramos con calma, no es solo una historia de carreteras y controles. Es también una historia sobre cómo se cruzan la seguridad, la ley y la migración en uno de los estados más transitados de Estados Unidos, donde la presencia latina es clave tanto en el tráfico diario como en la economía que se mueve detrás de cada camión que recorre sus autopistas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!