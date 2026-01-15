El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate tras advertir que podría invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades estatales no ponen fin a los ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario aseguró que existen “agitadores profesionales e insurrectos” que están atacando a funcionarios federales que, según él, “solo intentan hacer su trabajo”, y advirtió que, si los líderes locales no actúan, está dispuesto a recurrir a una herramienta legal extrema que permitiría incluso el despliegue de fuerzas federales en territorio estatal, una medida que, recordó, ya ha sido utilizada por otros presidentes. Pero, ¿qué es exactamente la Ley de Insurrección y por qué su posible aplicación genera tanta controversia?

Trump no solo utilizó sus redes sociales para lanzar la advertencia. También dijo a periodistas que potencialmente podría invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas a ciudades, al considerar que las protestas contra ICE constituyen una amenaza grave al orden público. En el caso de Portland, llegó a afirmar desde la Casa Blanca que se trata de una “insurrección verdaderamente criminal” y prometió convertir la ciudad en un lugar seguro. En esa misma línea, sus principales asesores han reforzado el discurso, insistiendo en que existe un intento por deslegitimar la autoridad federal en materia migratoria.

Uno de ellos fue Stephen Miller, asistente de Trump, quien reaccionó con dureza a la orden de un juez que, por ahora, prohíbe el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland pese a la oposición de funcionarios locales. Miller calificó esa decisión judicial como una “insurrección legal” y aseguró que hay un esfuerzo coordinado para debilitar la función central del Gobierno federal de hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger la soberanía del país. En ese contexto, un periodista preguntó directamente a Trump si usaría la Ley de Insurrección para evadir órdenes judiciales temporales y desplegar fuerzas donde gobernadores y alcaldes no las quieren.

Las tensiones en EE.UU. han aumentado tras varios enfrentamientos entre manifestantes y agentes del ICE, lo que ha llevado a protestas en ciudades como Minneapolis. | Crédito: Octavio JONES / AFP

¿Qué es la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección es una legislación federal que permite el despliegue de tropas dentro de Estados Unidos en situaciones específicas y limitadas. Fue aprobada por primera vez en 1792 y modificada por última vez en 1871. Trump ha sugerido que podría recurrir a esta ley para enviar tropas estadounidenses a ciudades como Portland, al tiempo que ha intentado etiquetar a manifestantes antifascistas de extrema izquierda, conocidos como Antifa, como terroristas nacionales. “Tenemos una Ley de Insurrección por algo”, dijo el presidente, dejando claro que no descarta usarla si considera que las autoridades locales o los tribunales están impidiendo la aplicación de la ley federal.

Esta norma funciona en conjunto con la Ley Posse Comitatus, aprobada en 1878, que en términos generales prohíbe el uso de las fuerzas armadas para tareas de orden interno. La Ley de Insurrección es una de las principales excepciones a esa prohibición, lo que explica por qué su posible aplicación genera tanta controversia.

¿Cómo se puede invocar la Ley de Insurrección?

Existen dos vías principales. La primera es que el gobernador o la legislatura de un estado soliciten ayuda federal, como ocurrió en 1992, la última vez que se invocó esta ley. En ese entonces, el presidente George H. W. Bush respondió a una solicitud del gobernador de California, Pete Wilson, para enfrentar los disturbios en Los Ángeles.

La segunda vía es más polémica: el presidente puede decidir invocarla sin el consentimiento del estado, si considera que hay rebelión, obstrucciones ilegales o reuniones que hacen impracticable hacer cumplir las leyes federales por los canales judiciales ordinarios. El texto legal le otorga al mandatario una amplia discrecionalidad para usar las fuerzas armadas que considere necesarias con el fin de imponer la autoridad federal o reprimir una rebelión.

La advertencia de Donald Trump sobre la Ley de Insurrección busca frenar los disturbios contra oficiales del ICE en EE.UU., donde la presencia federal ha sido motivo de fuertes críticas. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

De acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, la Ley de Insurrección ha sido invocada en alrededor de 30 ocasiones a lo largo de la historia del país. La amenaza de Trump de recurrir a ella en Minnesota vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: hasta dónde puede llegar el poder federal cuando choca con la oposición de autoridades estatales y locales.

