En Nueva York, donde un domingo de invierno puede ir desde ir a misa en el Bronx hasta hacer fila por un cafecito en Jackson Heights o bajar al deli de la esquina en Washington Heights, las alertas por tormentas invernales se han convertido casi en parte del paisaje de esta época del año. Sin embargo, en una ciudad donde la gente está acostumbrada a tomar el subway sin pensarlo dos veces, manejar por la Grand Concourse o la Queens Boulevard aunque caiga nieve, el verdadero desafío aparece cuando el clima extremo obliga a bajar el ritmo, reorganizar planes familiares y tomar decisiones responsables que impactan no solo a quien sale a la calle, sino también a quienes viven en los mismos edificios, comparten el mismo vecindario y dependen de que los servicios de emergencia puedan moverse sin obstáculos. En este contexto, y con una población hispana numerosa que combina trabajos presenciales, turnos nocturnos y responsabilidades de cuidado, el mensaje de las autoridades adquiere un peso especial: no se trata solo de mirar por la ventana cuánta nieve cae, sino de entender que, por más “normal” que parezca el invierno neoyorquino, cada decisión individual durante una tormenta fuerte puede marcar la diferencia en la seguridad de toda la comunidad.

Las alertas por tormentas invernales no suelen sorprender a nadie en esta época del año, pero eso no significa que siempre se les preste la atención necesaria. En una ciudad acostumbrada a moverse a toda velocidad, el verdadero desafío aparece cuando el clima extremo obliga a bajar el ritmo y a tomar decisiones responsables.

Eso es justamente lo que hoy genera mayor inquietud entre las autoridades de Nueva York, en especial ahora que la administración municipal está bajo el liderazgo de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad desde enero de 2026, conocido por su énfasis en la protección de los barrios de clase trabajadora y de comunidades inmigrantes como las de Queens y el Alto Manhattan. Más allá de la nieve o del frío intenso, la preocupación pasa por otro lado: que la gente continúe con su rutina diaria como si nada estuviera ocurriendo. Y en ese punto, el político ha sido claro al acompañar un mensaje que busca algo muy concreto: que los neoyorquinos entiendan que quedarse en casa también es una forma de cuidarse.

Ciudadano neoyorquino cargando una pala para quitar nieve mientras camina por una calle de la Ciudad de Nueva York (Foto referencial: AFP)

EL RIESGO DE SEGUIR COMO SI NADA

Si algo se repite cada vez que hay una tormenta invernal fuerte es esa sensación de confianza excesiva. Lo vemos en muchos barrios latinos de la ciudad: gente que igual baja a hacer compras rápidas en la bodega, que decide manejar por la Van Wyck, la FDR o la BQE “solo un momento”, o que se anima a cruzar de Queens a Brooklyn para una visita que podría haberse reprogramado. Lo digo porque ya lo hemos visto antes: personas que salen igual, viajes innecesarios y calles más congestionadas de lo que deberían estar. Para Mamdani, ese comportamiento es el principal foco de preocupación, más incluso que la cantidad de nieve que pueda caer.

Esa inquietud también fue expresada de manera directa por el alcalde de New York, quien puso el acento en el impacto que tienen las decisiones individuales en la seguridad colectiva. “Creo que lo que me preocuparía más es que los neoyorquinos siguieran con sus vidas como si no hubiera ninguna tormenta. Queremos animar a todos a quedarse en casa”, señaló. El mensaje, que resuena particularmente entre quienes viven en edificios multifamiliares y dependen del transporte público, apunta a romper con la idea de que “si el subway sigue funcionando, entonces no es tan grave”.

UN MENSAJE CLARO SOBRE LOS DÍAS CLAVE

Uno de los puntos más concretos del llamado de las autoridades tiene que ver con el momento en que se recomienda moverse por la ciudad. La idea no es frenar todo de golpe, sino anticiparse. En términos prácticos, esto significa reorganizar planes de fin de semana: adelantar compras en el supermercado del vecindario, coordinar visitas familiares en el Bronx, Queens o Brooklyn, y evitar salir justo cuando se espera lo peor de la tormenta.

“Queremos animar a todos a que, si tienen que hacer un viaje o ver a una persona, lo hagan viernes y sábado, pero el domingo es un día que animamos a todos a quedarse en casa”, explicó Mamdani. Este mensaje cobra aún más sentido si se toman en cuenta los reportes del National Weather Service, que advierten que las condiciones más complicadas de la tormenta invernal podrían concentrarse hacia el final del fin de semana, con fuertes nevadas y temperaturas peligrosas. Para muchas familias hispanas en Nueva York, esto implica ajustar rutinas como la ida a la iglesia, las reuniones en casa de parientes o los viajes para visitar a familiares en otros boroughs, priorizando la seguridad por encima de la costumbre.

MENOS MOVIMIENTO, MÁS SEGURIDAD

Desde mi experiencia siguiendo este tipo de eventos, hay algo que suele pasar desapercibido: cuando menos gente sale, mejor funciona la ciudad para quienes realmente necesitan estar en la calle. En Nueva York, eso incluye al personal de emergencias, trabajadores de la salud y equipos encargados de mantener operativos los servicios básicos, muchos de ellos también latinos que viven en vecindarios como Corona, Sunset Park, Inwood o el sur del Bronx.

Zohran Mamdani ha insistido en que reducir la movilidad ayuda a evitar accidentes, alivia la presión sobre hospitales y facilita el trabajo de agencias como la MTA, que suele enfrentar grandes desafíos durante tormentas de esta magnitud, desde retrasos en el subway hasta interrupciones en líneas de buses clave para barrios trabajadores. Para las comunidades hispanas que dependen del transporte público para ir a sus empleos esenciales, esto se traduce en algo muy concreto: si quienes pueden quedarse en casa lo hacen, los que realmente tienen que salir tendrán más posibilidades de llegar a salvo y a tiempo.

Zohran Mandami es el actual alcalde de Nueva York (Foto referencial: Charly Triballeau / AFP)

UNA DECISIÓN SIMPLE QUE AYUDA A TODOS

Al final del día, el mensaje es más sencillo de lo que parece. No se trata de generar pánico ni de exagerar el impacto del clima, sino de actuar con sentido común. Todos coinciden en que quedarse en casa durante el peor momento de la tormenta es una forma concreta de protegerse y de proteger a los demás.

En una ciudad tan intensa como Nueva York, detenerse por un día puede parecer difícil, sobre todo para quienes hacen delivery, trabajan en restaurantes, en construction o en limpieza y sienten que no pueden darse el lujo de “perder” una jornada. Pero en medio de una tormenta invernal, esa pausa puede marcar la diferencia entre un fin de semana complicado y una situación mucho más grave. En los edificios, en los pequeños negocios de barrio y en los hogares donde se mezcla español e inglés, asumir que “quedarse en casa” es también un acto de cuidado comunitario puede ser la clave para que la ciudad salga mejor parada del próximo temporal.

¿CÓMO SE PREPARA MANDANI PARA MANEJAR LA TORMENTA INVERNAL EN NUEVA YORK?

Zohran Mamdani llega a esta tormenta sabiendo que, para cualquier alcalde de Nueva York, la nieve puede ser una oportunidad o un desastre político. Las proyecciones apuntan a que caerán al menos 30 centímetros de nieve en la ciudad a partir del domingo 25 de enero, en medio de un evento que afectará a más de la mitad del país, y el nuevo alcalde no quiere dar margen a la improvisación. Por eso se ha volcado en una estrategia de comunicación intensa y en una coordinación estrecha con las áreas clave del gobierno municipal, consciente de que los neoyorquinos leerán su desempeño no solo en los partes meteorológicos, sino en el estado real de aceras, calles, carriles bici y trenes.

Para construir ese liderazgo temprano, Mamdani se ha mostrado omnipresente en medios y plataformas que llegan a públicos muy distintos. El viernes por la mañana apareció en el Weather Channel dando actualizaciones del clima y poco después se dirigió a una audiencia completamente diferente desde la histórica emisora de hip-hop Hot 97, una señal de que pretende hablarle tanto al público general como a los neoyorquinos más jóvenes. Al mismo tiempo, se mantiene en contacto directo con el comisionado de saneamiento, el área encargada de “transformarse en la operación de lucha contra la nieve más grande del país”, como él mismo explicó en una sesión informativa sobre gestión de emergencias. La idea es proyectar a un alcalde presente, informado y al mando.

En el terreno de las decisiones concretas, Mamdani está optando por una línea de firmeza, incluso cuando eso pueda resultar impopular. Para decepción de muchos estudiantes —y de algunos padres nostálgicos de los clásicos “snow days”— descartó suspender las clases para el millón de alumnos de las escuelas públicas, recordando que una disposición de la ley estatal sobre el número de días lectivos se lo impide. Si la nieve hace imposible el traslado físico a las escuelas, el plan es activar clases a distancia, como ya ocurrió durante la pandemia. El propio alcalde contó que un estudiante llegó incluso a encontrar el correo electrónico de su esposa, Rama Duwaji, para pedirle un día de nieve, un gesto que ilustra la presión social que rodea cada decisión en medio de una tormenta.

Al mismo tiempo, Mamdani se apoya en la maquinaria de saneamiento que lleva meses preparándose para este momento. Unos 2.000 trabajadores trabajarán turnos de 12 horas desde la noche del sábado, operando camiones de basura reconvertidos en quitanieves, equipados para retirar nieve, esparcir sal e incluso derretirla. Como recuerda la antropóloga Robin Nagle, en el departamento de saneamiento existe un lema conocido: “Cuando nieva, el departamento te posee”, una frase que sintetiza la intensidad del operativo. La planificación arranca en verano, con inventarios de equipo, capacitación, licencias para nuevos empleados y prácticas de rutas en las noches de septiembre. Con estos recursos, y con la ventaja de que la tormenta llegará en domingo, cuando la mayoría estará en casa, Mamdani busca llegar al lunes con una ciudad lo suficientemente despejada como para que la vida laboral pueda reanudarse y, de paso, demostrar que puede superar una de las pruebas clásicas para cualquier alcalde neoyorquino.

PRÉPARATE PARA EL FRENTE FRÍO O TORMENTA INVERNAL

Impermeabiliza tu casa, es decir, aísla todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de paredes que den al exterior para reducir la probabilidad de que su suministro de agua se congele.

Escucha los pronósticos del tiempo regularmente y revisa tus suministros para emergencias, agua y alimentos.

Ten al menos 3 días de comida no perecedera, agua, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios; las tormentas pueden causar apagones y calles intransitables por días.

Guarda ropa muy abrigadora, cobijas, linternas con pilas, cargadores portátiles para el celular y, si tienes, un detector de monóxido de carbono funcionando si usas calefacción por gas o generador.

Si tiene mascotas, que ingresen a la vivienda y, si no puedes hacerlas entrar, proporciónales un refugio adecuado para que se mantengan a una temperatura cálida y asegúrate de que tengan agua que no esté congelada.

SI TIENES QUE CONDUCIR O TRABAJAR DURANTE LA TORMENTA INVERNAL

Las carreteras con nieve y hielo serán muy peligrosas; si hay advertencias de tormenta invernal o hielo, lo más seguro es no manejar y hablar con el empleador para cambiar horarios si es posible.

Si te sorprende la tormenta en el carro, maneja muy despacio, enciende luces bajas, aumenta la distancia con otros vehículos, y si casi no se ve, párate en un lugar seguro fuera del carril cuando puedas.

(Fuente: https://www.weather.gov/wrn/winter-storms-espanol-sm)

LA TORMENTA INVERNAL EN NUEVA YORK

Nieve cae en una intersección en Lowville, Nueva York, el jueves 22 de enero de 2026. (Foto: AP Foto/Cara Anna) / Cara Anna

Conductor en una calle nevada de Lowville, Nueva York el 23 de enero de 2026. (Foto: AP Photo/Cara Anna) / Cara Anna

Fuertes vientos levantan la nieve el viernes 23 de enero de 2026, en Lowville, Nueva York. (Foto: AP Foto/Cara Anna) / Cara Anna

Staten Island en Nueva York el viernes 23 de enero de 2026. (AP Photo/Seth Wenig) / Seth Wenig

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!