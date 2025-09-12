Viajar a Estados Unidos con una visa no solo abre puertas a nuevas experiencias, sino que también exige cumplir reglas muy específicas. Un descuido, incluso involuntario, puede cerrar esas puertas para siempre. Entre los errores más serios que cometen algunos visitantes está una práctica que a menudo se pasa por alto y que ha arruinado futuros migratorios: el temido 'overstay’.

Quedarse más tiempo del permitido no se trata simplemente de una infracción menor. Las autoridades migratorias lo consideran una violación grave que puede generar consecuencias inmediatas y de largo plazo. De hecho, muchas personas creen erróneamente que su visa es válida hasta la fecha de vencimiento que aparece en el documento, cuando en realidad hay otro límite mucho más importante.

El 'overstay’ ocurre cuando permaneces en Estados Unidos más allá de la fecha autorizada en tu Formulario I-94, el documento que recibes al entrar al país y que fija la estadía permitida. Esta fecha, llamada “Admit Until Date”, no coincide necesariamente con la fecha de expiración de tu visa. Para verificarla, debes ingresar al portal oficial i94.cbp.dhs.gov, hacer clic en “Get Most Recent I-94” y comprobar tu límite exacto de salida. Ignorar este dato puede costarte caro.

Un "overstay" puede afectar tu capacidad de solicitar visas o residencias futuras. | Crédito: Freepik

Las sanciones por 'overstay’ pueden incluir la cancelación automática de tu visa, deportación, bloqueo para solicitar nuevas visas e incluso una prohibición permanente para ingresar a EE.UU. Además, acumular presencia ilegal puede complicar trámites futuros, como peticiones de residencia o permisos de trabajo.

Los castigos dependen del tiempo que excedas tu estadía:

Más de 180 días: al salir del país podrías enfrentar un veto de 3 años .

al salir del país podrías enfrentar un veto de . Más de un año: la sanción aumenta a 10 años sin admisión.

la sanción aumenta a sin admisión. Intentar reingresar ilegalmente: la consecuencia puede ser una prohibición permanente.

Revisar y respetar las fechas de tu estancia es clave para mantener tu historial migratorio limpio. | Crédito: iStock / adrian825

Si necesitas quedarte más tiempo, la única manera segura es solicitar una extensión antes de que venza tu I-94. Ignorar este paso te coloca automáticamente en situación irregular, aunque tengas una visa vigente.

Para los mexicanos con visa B1/B2, es importante recordar que esta autorización solo permite turismo, compras, visitas familiares, tratamiento médico o negocios. Trabajar o estudiar con esta visa está prohibido. Aunque el tiempo máximo de estancia como turista suele ser de 180 días, el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza puede otorgar menos tiempo según tu caso.

