El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este lunes que las escuelas públicas de la ciudad abrirán con clases presenciales este martes 24 de febrero, pese a las condiciones invernales que afectan a la región. Con esta decisión, se busca mantener la continuidad educativa mientras se monitorea de cerca la situación climática. Aun así, las autoridades aclararon que no todos los distritos tomarán la misma medida, ya que cada sistema escolar evalúa el impacto local de la tormenta. Por ese motivo, se registran cierres y retrasos en distintas zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Según Fox 5, varios distritos del estado de Nueva York anunciaron cierre total de actividades, entre ellos Ardsley Union Free, Byram Hills, Rockville Centre, Tuckahoe, Wyandanch y Wyandanch.

En otros casos, como el distrito de Pearl River, se aplicará un retraso de dos horas en el inicio de la jornada escolar.

La situación es distinta en varios distritos del área triestatal, donde se reportan cierres totales y retrasos en el inicio de clases. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La situación es similar en Nueva Jersey, donde numerosos sistemas educativos optaron por cerrar sus escuelas o comenzar las clases más tarde.

Distritos como Englewood City, Livingston Township, Millburn Township, Totowa y Wallington no tendrán actividades presenciales, mientras que otros, como Fair Lawn, Green Brook Academy y Netcong Elementary, iniciarán con demoras de entre 90 minutos y dos horas.

En Connecticut, al menos una institución ya confirmó suspensión total de clases. Norwalk High School anunció que permanecerá cerrada durante la jornada del martes, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.

En Nueva Jersey, numerosos sistemas escolares optaron por suspender actividades o comenzar más tarde. Connecticut también registra al menos un cierre confirmado. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las autoridades recomiendan a las familias verificar directamente con sus distritos escolares antes de salir de casa, ya que la lista de cierres y retrasos puede actualizarse durante la madrugada. Asimismo, sugieren seguir los avisos oficiales ante posibles cambios de último momento.

Levantan la prohibición de viajes en la ciudad de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani informó este lunes en la red social X que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas.

La autoridad señaló que muchas vías permanecen cubiertas de hielo y pidió a quienes deban conducir que lo hagan con extrema precaución, a baja velocidad y atentos a otros vehículos y peatones.

Aun así, las autoridades continúan recomendando a los residentes permanecer en casa el mayor tiempo posible para evitar accidentes.

El alcalde Zohran Mamdani informó que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas. (Foto: AFP)

Según la actualización oficial, la tormenta dejó entre 14 y 20 pulgadas de nieve, con la mayoría de las zonas reportando acumulaciones de 16 a 19 pulgadas.

Además, se espera que caigan entre 1.5 y 2.3 pulgadas adicionales, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 millas por hora.

El alcalde instó a la población a mantenerse informada a través de Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad, para conocer en tiempo real cualquier cambio en las condiciones y medidas de emergencia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!