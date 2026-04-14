Más de 12 mil vuelos retrasados y al menos mil cancelados han encendido las alertas en los aeropuertos del mundo, generando incertidumbre entre miles de viajeros en Estados Unidos. Aunque a simple vista podría parecer una sola causa, lo cierto es que la situación responde a una combinación de factores: desde condiciones meteorológicas extremas en varias regiones del país hasta el retiro de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de algunas terminales, lo que ha coincidido con ajustes operativos y retrasos en distintos puntos del sistema aéreo.

¿Cuántos vuelos han sido cancelados?

De acuerdo con el rastreador FlightAware, a nivel mundial se han registrado 12.618 vuelos retrasados y 1.397 cancelaciones. Aunque el problema ha tenido impacto global, también ha afectado rutas relacionadas con EE.UU.

Entre las aerolíneas más afectadas destacan Lufthansa con 565 vuelos cancelados, seguida por Lufthansa CityLine con 98 cancelaciones, y China Express Airlines con 30 vuelos cancelados y 77 retrasos.

En cuanto a aeropuertos, los más impactados han sido Aeropuerto de Fráncfort del Meno, Aeropuerto de Múnich Franz Josef Strauss y Aeropuerto de Hamburgo, lo que refleja que el caos aéreo no es exclusivo de EE.UU., sino parte de una afectación más amplia.

Retrasos y cancelaciones en Estados Unidos

En el caso específico de EE.UU., FlightAware reporta cerca de 972 vuelos retrasados y 105 cancelaciones dentro, hacia o desde el país. Aunque la cifra es menor frente al total global, sigue representando un impacto importante para los viajeros.

Retiro de agentes del ICE

Uno de los factores que ha llamado la atención es el retiro de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 14 aeropuertos del país. Según información difundida por CNN, estos agentes dejaron de participar en controles de seguridad desde días previos.

La directora financiera del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Tracy Borda, señaló que su salida no había generado problemas significativos en las operaciones. Sin embargo, el ajuste coincide con un momento de alta demanda y otros factores que complican la logística aeroportuaria.

Varios aeropuertos de EE.UU. enfrentan cancelaciones que afectan a miles de pasajeros. | Crédito: AFP

El clima, otro factor clave

Más allá del tema operativo, el clima ha sido determinante. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha advertido sobre condiciones extremas en varios estados.

En zonas como Minnesota y Wisconsin se esperan vientos superiores a 70 mph y posibles tornados. Mientras tanto, en Michigan e Illinois se pronostican tormentas intensas, y en estados como Kansas, Oklahoma y Nebraska se anticipan granizadas severas.

Además, en la costa oeste, especialmente en Oregón y Washington, se prevén nevadas de hasta 18 pulgadas acompañadas de fuertes vientos, mientras que en California también hay alertas por nieve en zonas montañosas.

Los aeropuertos de EE.UU. reportan cambios de último momento en vuelos. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Cómo prever retrasos o cancelaciones?

Ante este panorama, es clave mantenerse informado. Una de las formas más efectivas es revisar las redes oficiales de tu aerolínea, donde suelen publicar actualizaciones en tiempo real.

También puedes apoyarte en plataformas especializadas como Flightradar24 y FlightAware, que permiten verificar el estado de los vuelos y anticipar posibles cambios en tu itinerario.

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