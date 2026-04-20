Un exresidente del municipio de Keyport, en Nueva Jersey, tomó una decisión inusual: comenzó a registrar los casos de cáncer en la calle donde creció. Lo que al principio parecía algo aislado pronto se volvió inquietante, ya que, según él mismo describió, los números estaban “creciendo de forma descontrolada”.

Rusty Morris, de 46 años, explicó a NJ.com que empezó a recopilar nombres de vecinos enfermos hasta que decidió crear un mapa. En ese plano, marcó con una X roja cada casa donde alguien había sido diagnosticado, lo que terminó mostrando un extraño patrón en el vecindario.

Entre las viviendas señaladas estaba la de sus propios progenitores, debido al cáncer de próstata de su padre. También identificó la casa de su tío y la esposa de este, ambos afectados por la enfermedad, lo que aumentó su preocupación.

En total, Morris colocó 28 marcas en First Street, donde pasó su infancia, y 41 en toda Keyport, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Newark. Las cifras llamaron la atención de especialistas en salud pública.

Al observar el mapa, la profesora Alexis Mraz, del Departamento de Salud Pública del College of New Jersey, se mostró sorprendida.

La investigación apunta a un antiguo vertedero que habría liberado sustancias tóxicas durante años. (Foto referencial: Freepik)

“Esto es una locura”, afirmó, al considerar que se trataba de un porcentaje inusualmente alto de casos.

Aunque no hay una causa confirmada, muchos apuntan a un antiguo vertedero cercano, cerrado en 1979. Diversos informes sostienen que durante décadas este lugar habría liberado sustancias cancerígenas en el aire, el agua y el suelo, afectando a los residentes.

El terreno, de unas 50 acres, comenzó a utilizarse a principios del siglo XX como un pequeño centro aeronáutico, lo que dio origen a su nombre actual: Aeromarine Industrial Park.

El medio citado indica que, a partir de 1962, fue transformado en un sitio de desechos hasta su clausura, pero con el tiempo fue señalado por no estar correctamente sellado.

Según otro artículo del mismo medio, la empresa propietaria ya ha recibido sanciones en varias ocasiones. Según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, las multas alcanzaron casi 900,000 dólares, incluso en años recientes, por fallas en el manejo del lugar.

Expertos advierten que podría tratarse de un “cluster” de cáncer, aunque aún no hay confirmación oficial. (Foto referencial: Freepik)

Especialistas advierten que el número real de casos podría ser mayor.

“Es probable que haya más casos de cáncer”, señaló Mraz, quien considera que la situación requiere una investigación más profunda.

El concepto de “cluster” de cáncer, definido por American Cancer Society como una concentración de casos en una misma área, podría aplicarse aquí; sin embargo, Keyport aún no ha sido oficialmente reconocido como tal, pese a los estudios realizados en el pasado.

Uno de esos análisis, realizado en 2010, detectó al menos cinco sustancias cancerígenas vinculadas a distintos tipos de cáncer, como pulmón, mama, vejiga, páncreas, próstata y riñón, además de leucemia y linfoma.

El ingeniero Craig Benson, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison y de la Universidad de Virginia, explicó cómo se manejaban los residuos en el pasado: “Todo simplemente se tiraba en un agujero en el suelo. No había reglas. Los desechos peligrosos se mezclaban con todo lo demás”.

Autoridades evalúan medidas mientras crece la preocupación entre los vecinos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Mientras tanto, las autoridades estatales aseguran que están comprometidas con el cierre adecuado del vertedero y la protección de la salud pública al haber iniciado conversaciones para definir los próximos pasos.

Morris continúa sumando casos a su mapa, incluyendo el de una amiga que sobrevivió a un cáncer de ovario a los 36 años y el de su padre, quien murió de cáncer de pulmón a los 77 sin haber fumado.

Para algunos expertos, la prioridad no debería ser esperar una confirmación oficial.

Scarlett Gomez, profesora del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California en San Francisco, fue contundente.

“¿Por qué tenemos que esperar para ver si esto va a causar enfermedades en el futuro?”, cuestionó, insistiendo en la necesidad de actuar de inmediato.

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