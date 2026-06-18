Cada 19 de junio, NYC se llena de memoria, música y eventos comunitarios: desfiles en Harlem y Brooklyn, ceremonias en Washington Heights, y actividades en parques como Prospect Park y Fort Greene, además de conmemoraciones organizadas por centros culturales afrocaribeños y organizaciones de derechos civiles. Juneteenth no es solo un día festivo; es una fecha que genera cambios prácticos en la vida diaria de millones de neoyorquinos: oficinas públicas cerradas, alteraciones en la recolección de basura, bancos sin atención presencial y modificaciones en servicios de mensajería. Si vives en la ciudad o tienes citas programadas —ya sea renovar documentación en un DMV, enviar paquetes por USPS o asistir a una oficina municipal— conviene planear con antelación. Esta guía práctica te indica qué estará cerrado, qué servicios se verán afectados y qué alternativas tienes para evitar sorpresas en barrios con alta población hispana como el Bronx, Queens (Jackson Heights, Corona) y el Alto Manhattan.

SERVICIOS DE BASURA Y RECICLAJE TENDRÁN CAMBIOS

El Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) informó que no habrá recolección de basura, reciclaje ni compostaje durante Juneteenth. Si tu ruta normalmente pasa ese día, coloca los bolsas y contenedores en la acera la noche anterior para que los recojan en la próxima jornada programada.

Servicio Situación durante Juneteenth Recolección de basura Suspendida Reciclaje Suspendido Compostaje Suspendido

Consejos prácticos: guarda materiales peligrosos (p. ej. baterías) y no dejes basura suelta en la acera; la Municipalidad recuerda que los camiones siguen rutas especiales al día siguiente.

El recojo de basura queda suspendido (Foto: Imagen creada por El Comercio MAg usando Gemini)

ESCUELAS PÚBLICAS CERRADAS

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE) permanecerán cerradas. Esto también implica que no se administrarán los exámenes Regents ese día.

No habrá clases presenciales.

No se realizarán exámenes Regents.

Las oficinas administrativas escolares tendrán horarios limitados o permanecerán cerradas.

Consejos para familias: si necesitas servicios de cuidado o comidas escolares, verifica con la escuela o el DOE las opciones alternativas: a veces hay programas de comidas de emergencia o centros comunitarios abiertos en barrios con alta demanda.

SUSPENSIÓN DE LAS NORMAS DE ESTACIONAMIENTO ALTERNO

Durante Juneteenth se suspenden las reglas de alternate side parking en la ciudad. Aun así, se mantienen otras restricciones, como la prohibición de estacionar a menos de 15 pies (4,5 metros) de una boca de incendio.

Alternate side parking: suspendido.

Multas por obstrucción de hidrantes y zonas de carga: siguen vigentes.

El estacionamiento alterno, en muchas ocasiones, suele preocupar a los dueños de vehículos, pues deben ser muy puntuales con la hora de mover el auto (Foto: AP) / Richard Drew

OFICINAS GUBERNAMENTALES QUE PERMANECERÁN CERRADAS

Por ser feriado federal, varias agencias estarán cerradas al público. Los cierres más relevantes:

Dependencia Estado Administración del Seguro Social (SSA) Cerrada Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) Cerrado Bibliotecas Públicas de Nueva York (NYPL) Cerradas

Si necesitas trámites urgentes (p. ej. reemplazo de licencia, citas médicas relacionadas con beneficios), consulta los portales en línea oficiales antes de salir de casa.

USPS, FEDEX Y BANCOS TAMBIÉN MODIFICARÁN SUS OPERACIONES

USPS: no habrá servicio regular. Las oficinas postales y la entrega tuvieron históricamente cierre en feriados federales.

Bancos: la mayoría de sucursales cerradas; servicios en cajeros y banca en línea disponibles.

FedEx/UPS: algunos servicios pueden operar con cambios o entregas limitadas según la zona; revisa el estado del envío en la app o web.

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