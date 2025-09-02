En la historia del Powerball, un puñado de estados ha concentrado la mayoría de los grandes botes, revelando un mapa de fortunas que combina antigüedad en el juego, densidad de ventas y rachas de acumulación. Desde puntos de venta icónicos hasta ganadores que perduran en la memoria pública, el recorrido por estas jurisdicciones ayuda a entender cómo, cuándo y dónde se han alineado las oportunidades para que surjan los mayores premios del país. En ese sentido, aquí te contamos todo lo que necesitas saber, según datos proporcionados de fuentes confiables como Powerball.net y World Population Review.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

ESTADOS UNIDOS, 02/09/2025.- Mapa de WiseVoter con los estados donde más cayó el premio mayor del Powerball en la historia de los Estados Unidos. Foto de wisevoter.com

El bloque posterior lo integran Kentucky (19), Florida (17), Louisiana (17) y California (17), además de Arizona (14) y New York (13). En algunos listados agregados se observan pequeñas discrepancias puntuales (por ejemplo, 18–19 para Kentucky en ciertas tablas históricas), atribuibles a la actualización asincrónica tras nuevos sorteos.

No obstante, el orden de magnitud se mantiene y sitúa a estos estados como focos recurrentes de jackpots. California, pese a no liderar en cantidad, concentra algunos de los pozos más altos registrados, gracias a su gran base de jugadores y ventas.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images) / Jay L. Clendenin

A continuación, el desglose completo de jackpots por estado que confirma el liderazgo de Indiana:

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 6

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 1

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0

Ganadores emblemáticos en la historia del Powerball

Entre los hitos recientes destaca el récord absoluto de $2.04 mil millones en California (Altadena, 7 de noviembre de 2022), con un único boleto vendido en Joe’s Service Center y el posterior reconocimiento público de Edwin Castro, un caso que ilustró la combinación de gran población, altas ventas y acumulaciones prolongadas.

Missouri, por su parte, comparte el histórico premio de $587 millones del 28 de noviembre de 2012, y Minnesota suma ubicaciones ganadoras desde principios de los 2000 en ciudades como Ham Lake, Lakeville y Eden Prairie.

En tanto, Indiana ha firmado una de las trayectorias más amplias, incluyendo el cobro de $435.3 millones por Bohemian Financial, LLC con un boleto comprado en Lafayette (2017), además de ganadores de etapas anteriores.