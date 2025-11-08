Cada 11 de noviembre de todos los años se celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day), cuyo propósito es honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Debido a que es un feriado federal, muchos ciudadanos se preguntan qué entidades y establecimientos a nivel general abrirán sus puertas con total normalidad y cuáles permanecerán cerradas. Para que no vayas en vano a alguno de estos lugares, Mag El Comercio te da a conocer qué estará abierto y qué no es fecha; así que presta mucha atención.

Antes te comento que esta fecha se conmemora con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes, siendo la celebración más importante la que se hace en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington, D.C.

La primera vez que se celebró este día fue el 11 de noviembre de 1919 tras la culminación de la Primera Guerra Mundial. Esa fecha fue declarada por el presidente Woodrow Wilson como el Día del Armisticio, para conmemorar a quienes perdieron la vida en “la Gran Guerra”. Después, en 1938 fue declarado feriado legal; y en 1954, pasó a llamarse el Día de los Veteranos.

El Día de los Veteranos, originalmente llamado Día del Armisticio y que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial, se estableció para honrar a todos los que sirvieron en las fuerzas armadas de EE. UU. (Foto: Freepick)

¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO Y QUÉ CERRADO EL MARTES 11 DE NOVIEMBRE?

A continuación, te informamos qué lugares estarán abiertos y cuáles cerrados el martes 11 de noviembre con motivo del Día de los Veteranos (Veterans Day) en Estados Unidos.

LOS BANCOS

Ningún banco abrirá sus puertas para atender al público este feriado federal. Por tanto, si querías o necesitabas realizar alguna operación en las agencias de Bank of America, Wells Fargo, PNC, Capital One, entre otros, debes acercarte antes a una sucursal o al día siguiente.

OFICINAS DE CORREO

Ninguna de las oficinas de correos de Estados Unidos atenderá al público este martes 11 de noviembre. Por lo tanto, no habrá entrega ni recojo de correos.

¿Y UPS Y FEDEX?

Una buena noticia, ya que los servicios de recogida y entrega de UPS estarán disponibles el Día de los Veteranos, aunque “las entregas de UPS Ground Saver y UPS Mail Innovations requerirán un día hábil adicional de tránsito debido al día festivo federal”, publica Courier Journal.

TIENDAS UPS STORE

Respecto a FedEx, sus oficinas abrirán con normalidad el martes 11 de noviembre; por lo tanto, podrás usar con normalidad sus servicios de recojo y entrega en sus sucursales.

LA BOLSA DE VALORES

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq estarán abiertos en su horario habitual el feriado martes 11 de noviembre.

SUPERMERCADOS, MINORISTAS Y RESTAURANTES

Tanto los supermercados como minoristas abrirán sus puertas al público con normalidad el feriado que conmemora el Día de los Veteranos; por lo tanto, puedes ir a Kroger, Target, Walmart, entre otros, para realizar tus compras.

Lo mismo pasa con los restaurantes, ya que al haber mucha gente descansando por el feriado, estos negocios aprovechan para vender sus productos e incluso ofrecer promociones.

El Día de los Veteranos se celebra en comunidades con desfiles del Día de los Veteranos u otras celebraciones en honor a los miembros del servicio. (Foto: Freepick)

