Diciembre suele ser un mes ajetreado, pues muchos hogares se preparan para la Navidad. Aunque esta festividad se conmemora en diversas partes del mundo, no es la única de la temporada. A continuación, otras fiestas religiosas que tienen lugar en el último mes del año en Estados Unidos.

Antes te comentamos que diciembre marca el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, lo cual ocurre alrededor del 21 de diciembre y marca el comienzo del invierno.

La Navidad es una festividad que se celebra en gran parte del mundo (Foto: Pixabay)

OTRAS FIESTAS RELIGIOSAS QUE HAY EN DICIEMBRE EN ESTADOS UNIDOS

A continuación, las fiestas religiosas que se conmemoran este mes de diciembre en Estados Unidos:

Día de San Nicolás (sábado 6 de diciembre)

El Día de San Nicolás es una fiesta dirigida principalmente hacia los niños en Europa, que tiene como protagonista a San Nicolás, patrón de los niños, y que también se extendió a EE.UU. Se trata de una tradición popular surgida en la época medieval y se caracteriza por la entrega de regalos.

Día de Bodhi (lunes 8 de diciembre)

El Día de Bodhi es la festividad budista que conmemora el día en que Siddhartha Gautama, conocido como Buda, alcanzó la iluminación. Según la tradición, Siddhartha había abandonado recientemente años de prácticas ascéticas extremas y decidió sentarse bajo un Ficus religiosa, ahora conocido como el Árbol Bodhi, para meditar hasta encontrar la raíz del sufrimiento y descubrir cómo liberarse de él.

Janucá (domingo 14 de diciembre al lunes 22 de diciembre)

Janucá, Jánuca o Hanukka, también conocida como la Fiesta de las Luces o Luminarias, es una festividad judía que conmemora la reedificación del Segundo Templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el Imperio seléucida. Según la tradición, habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con poca cantidad de aceite, dando origen a la festividad que consiste en encender, de forma progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado januquiá.

Yule (domingo 21 de diciembre al lunes 22 de diciembre)

Yule, también llamada Jul, Julblot, jól, jólablót o joulu, es una festividad llevada a cabo por los pueblos germánicos. Sus inicios son relacionados por los académicos con la cacería salvaje, el dios Odín y el evento pagano del Mōdraniht (Noche de las Madres). Está relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico.

Kwanzaa (viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero)

La Kwanzaa es una festividad que celebran algunos afroestadounidenses del 26 de diciembre al 1 de enero. Se considera una celebración de la vida, por tanto, los miembros de la comunidad negra en Estados Unidos se reúnen para celebrar sus raíces y su cultura.

La fiesta de Kwanzaa fue creada en los años 60. (Foto: AFP/Brendan Smialowski)

¿QUÉ FESTIVIDAD RELIGIOSA ES FERIADO FEDERAL?

Ninguna de las festividades religiosas antes mencionadas es feriado federal. Ahora si nos basamos en el 25 de diciembre, Navidad, este día sí es feriado; por tanto, las oficinas gubernamentales, los bancos, entre otras instituciones permanecerán cerradas.

El nacimiento de Jesús es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico (Foto: Pixabay)

