Un brote de ciclosporiasis, una infección parasitaria que provoca “diarrea explosiva”, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Mientras continúa la investigación para identificar el origen del brote, los expertos advierten que el parásito puede propagarse a través de frutas, verduras y agua contaminadas, por lo que recomiendan extremar las medidas de higiene al manipular alimentos frescos. A continuación, conoce qué productos han sido identificados como las de mayor riesgo y cómo reducir las posibilidades de contagio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron en junio 145 casos de ciclosporiasis en el país, incluidos pacientes en Illinois y Wisconsin. A ello se suma un brote reportado recientemente en Michigan, donde las autoridades sanitarias detectaron más de 100 casos en apenas nueve días, lo que hace prever que el número de personas afectadas continúe aumentando.

Mapa de casos de ciclosporiasis confirmados por los CDC, desde 1 de mayo de 2026 al 16 de junio de 2026. | Crédito: CDC

¿Qué frutas y verduras pueden transmitir el parásito?

De acuerdo con los especialistas, el responsable de la enfermedad es Cyclospora, un parásito microscópico que se transmite cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con materia fecal infectada.

Las autoridades sanitarias indican que los productos frescos representan uno de los principales vehículos de transmisión, especialmente durante la primavera y el verano.

Frutas y verduras con mayor riesgo

Alimento ¿Por qué representa un mayor riesgo? Frambuesas Son muy delicadas y difíciles de lavar completamente. Guisantes de nieve (snow peas) Se consumen frescos y pueden retener contaminantes. Lechugas mixtas (mesclun) Sus múltiples hojas dificultan una limpieza profunda. Albahaca Sus hojas son frágiles y requieren un lavado cuidadoso. Cilantro Es una de las hierbas más difíciles de limpiar por su estructura.

La doctora Sharon Welbel, especialista en enfermedades infecciosas de Cook County Health, explicó a NBC Chicago que los productos más delicados, como el cilantro, la albahaca y las frambuesas, históricamente han estado relacionados con brotes porque su textura dificulta eliminar completamente cualquier contaminación.

Cómo reducir el riesgo al consumir productos frescos

Mientras continúan las investigaciones, el Departamento de Salud de Michigan y otras autoridades recomiendan seguir estrictamente las normas básicas de seguridad alimentaria:

Lavar todas las frutas y verduras con abundante agua corriente antes de consumirlas, cortarlas o cocinarlas.

Cepillar frutas y verduras de cáscara firme, como melones y pepinos, con un cepillo limpio para alimentos.

Retirar las partes golpeadas o dañadas antes de prepararlas.

Refrigerar inmediatamente las frutas y verduras ya cortadas, peladas o cocidas.

Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos.

En el caso de hierbas delicadas como el cilantro o la albahaca, dejarlas en remojo durante unos minutos antes de enjuagarlas.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Los síntomas pueden aparecer entre varios días y varias semanas después de consumir alimentos o agua contaminados.

El síntoma más característico es la diarrea acuosa o “explosiva”, aunque también pueden presentarse otras molestias digestivas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea acuosa.

Pérdida del apetito.

Dolor o cólicos abdominales.

Distensión abdominal.

Exceso de gases.

Náuseas.

Fatiga.

Pérdida de peso.

Con menor frecuencia pueden presentarse vómitos, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre leve.

Cyclospora cayetanensis. | Crédito: Public Health Image Library

¿Cuánto puede durar la enfermedad?

Especialistas señalan que, a diferencia de otros virus estomacales como el norovirus, la infección por Cyclospora suele prolongarse durante más tiempo.

Según los CDC, sin tratamiento los síntomas pueden durar desde varios días hasta un mes o incluso más, e incluso la diarrea puede desaparecer y volver posteriormente. La fatiga también puede persistir después de que los síntomas gastrointestinales hayan mejorado.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico si se presenta diarrea persistente, especialmente si varias personas del mismo hogar desarrollan síntomas similares tras consumir alimentos frescos. Asimismo, recuerdan que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino principalmente mediante el consumo de agua o productos contaminados con el parásito.

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