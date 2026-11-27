Si te quedaste con las ganas de ver los globos monumentales del desfile de Macy’s, o si ya terminaste el pavo, el pernil y el pastel de tres leches y ahora buscas cómo entretener a los chicos, este fin de semana trae alternativas. Entre el 27 y el 29 de noviembre, la Gran Manzana se comienza a poner en “Christmas Mode” con propuestas para todas las edades, y casi ninguna exige pagar entrada

Entre todas las opciones hay algo que destaca: el Macy’s Thanksgiving Day Parade, previsto para el jueves 26, pasó al sábado 28 por el mal tiempo, algo inédito en un siglo de historia, así que puede que sea tu principal opción. Por ello, cuando armes la salida con niños, abuelos o primos que llegan desde Queens, el Bronx, Brooklyn o Nueva Jersey, conviene tener claras las fechas y los horarios antes de agarrar el tren.

1. HOLIDAY TRAIN SHOW EN GRAND CENTRAL TERMINAL

Del 27 al 29 de noviembre · Manhattan · Gratis

Para ir con los chicos, este es de los planes más sencillos. El Holiday Train Show lo organiza el New York Transit Museum dentro de Grand Central Terminal, lugar al que es muy fácil llegar si tienes conocimiento del sistema de transporte neoyorquino.

La muestra reúne locomotoras en miniatura, paisajes inspirados en la ciudad y réplicas de sitios emblemáticos. También hay trenes Lionel y una tienda con artículos de transporte que son perfectos para llevar a los niños con una sonrisa de oreja a oreja al volver a casa.

Lo bueno: vives una experiencia navideña sin comprar boletos y, de paso, descubres la historia del sistema que muchos usamos a diario para llegar al trabajo.

Información para la visita:

Ubicación: Grand Central Terminal, pasaje de la calle 42 y Park Avenue.

Fechas: del 13 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027.

Costo: entrada gratuita.

Recomendación: aprovecha para recorrer el salón principal y mirar su techo y su arquitectura.

El NYC Holiday Train Show se puede visitar este fin de semana (Foto: MTA)

2. MACY’S THANKSGIVING DAY PARADE: EL DESFILE SERÁ EL SÁBADO

Sábado 28 de noviembre · Manhattan · Gratis

El Macy’s Thanksgiving Day Parade es tradición para muchas familias hispanas de la ciudad, incluso para quienes lo siguen por televisión con café en mano. Suele celebrarse el Día de Acción de Gracias, pero esta vez se mudó al sábado 28 de noviembre debido al pronóstico de ráfagas fuertes y tormenta, que volvían riesgoso elevar los globos.

La marcha arranca a las 8:30 a. m. con carrozas, bandas, figuras infladas y números artísticos. Presenciarla desde la acera no cuesta nada. Eso sí, llega temprano si vas con niños: los mejores puestos se ocupan rápido y, a esa hora, el frío de noviembre se siente.

Información Detalle Fecha Sábado 28 de noviembre Hora de inicio 8:30 a. m. Costo Gratis Ubicación Recorrido por Manhattan Qué ver Globos gigantes, carrozas, bandas y artistas

El trayecto clásico parte de Central Park West, sigue por la zona sur del parque y la Sexta Avenida, y concluye frente a la tienda de Macy’s en Herald Square, calle 34.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's esta vez no se realizará el jueves, sino dos días después (Foto: Getty Images)

3. VISITAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL ROCKEFELLER CENTER

Del 27 al 29 de noviembre · Midtown Manhattan · Gratis

Quien prefiera algo más pausado puede acercarse al Rockefeller Center, donde ya luce el abeto navideño más famoso de la ciudad y uno de los más conocidos del mundo entero. Es una parada clásica de la temporada: residentes y turistas llegan por fotos, caminan por los alrededores y se contagian del ambiente festivo.

Ojo con este detalle: las luces seguirán apagadas durante el fin de semana. El encendido oficial está programado para el miércoles 2 de diciembre de 2026. Aun así, sirve para pasar antes de que aparezcan las multitudes grandes.

Información para la visita:

Ubicación: Rockefeller Center, Midtown Manhattan.

Fechas: del 27 al 29 de noviembre.

Costo: gratuito.

Actividad: admirar el árbol, recorrer la plaza y tomar fotografías.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center ya fue instalado y se puede ir a visitar. Sin embargo, el encendido de las luces es el 2 de diciembre (Foto: Getty Images) / Craig T Fruchtman

4. VER LAS 12 ESCULTURAS GIGANTES DE PERROS EN CENTRAL PARK

Del 27 al 29 de noviembre · Central Park · Gratis

Para quienes quieren aire libre, Central Park ofrece una muestra visitable durante todo el fin de semana. La artista Camille Henrot presenta 12 esculturas caninas de gran tamaño en Doris C. Freedman Plaza, cerca de la entrada sureste del parque. Fueron elaboradas con bronce, piedra, acero y concreto, entre otros materiales.

Funciona bien para chicos aficionados al arte o simplemente con energía de sobra. Además, permite caminar por un rincón distinto del paseo habitual. Si sales con tu mascota, respeta las normas del lugar.

Datos de la exposición:

Lugar: Doris C. Freedman Plaza, Central Park.

Artista: Camille Henrot.

Cantidad de obras: 12 esculturas.

Costo: gratuito.

Fecha de cierre: 29 de agosto de 2027.

Las esculturas ya están a la vista de todos, incluso puedes llevar a tu mascota para que se mezcle con el paisaje (Foto: Public Art Fund)

5. VIAJAR EN EL HOLIDAY NOSTALGIA TRAIN, UN METRO DE LOS AÑOS 30

Domingo 29 de noviembre · Nueva York · Solo pagas la tarifa del metro

Para los fanáticos de la historia neoyorquina, el New York Transit Museum organiza el Holiday Nostalgia Train, un recorrido en vagones antiguos del subway. Esas unidades conservan detalles de la década de 1930 y muestran cómo se movía la gente hace varias generaciones.

A los pequeños suele fascinarles, y a los mayores también. A diferencia de las demás propuestas, aquí sí se paga el pasaje habitual del metro. Pero subir al tren de la nostalgia es gratis después de ello.

El servicio opera el domingo 29 de noviembre, de 10 a. m. a 5 p. m. Parte de la estación 2 Av–Houston St, por la línea F hacia el norte, y de 96 St–2 Av, sobre la Q. Conviene confirmar horarios y trayecto en el sitio del museo antes de salir.

El Holiday Nostalgia Train estará pasando por las líneas del subway para que familias y pasajeros se transporten al pasado (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

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