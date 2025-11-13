Cuando agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) se presentan en un lugar de trabajo, la situación puede sentirse abrumadora, injusta y hasta peligrosa. Sin embargo, saber qué hacer puede marcar la diferencia entre mantener tus derechos intactos o terminar en un problema legal mayor.
Organizaciones como Legal Aid at Work han dejado claro que la información es tu mejor defensa. A continuación, te explico de manera sencilla los pasos esenciales para mantenerte seguro, qué debes evitar y por qué cada decisión importa más de lo que parece.
Qué debes hacer si ICE llega a tu trabajo
Si los agentes aparecen, lo más importante es mantener la calma. Legal Aid at Work recomienda avisar a tu jefe o supervisor si puedes hacerlo discretamente y luego continuar trabajando.
No tienes que responder preguntas, no tienes que moverte a otro lugar y no debes cambiar tu comportamiento de forma que parezca sospechosa. Mantente firme, respira y recuerda que tienes derechos, independientemente de tu estatus migratorio.
Qué NO debes hacer si ICE llega a tu trabajo
Aquí es donde muchos errores ocurren por nervios o miedo. Estas acciones pueden ponerte en riesgo inmediato:
- No huyas ni corras. Esto puede ser interpretado como un intento de escape o evidencia de actividad ilegal.
- No respondas preguntas. Tienes derecho a permanecer en silencio.
- No firmes nada sin hablar con un abogado.
- No mientas. Si eliges contestar algo —aunque no es recomendable— hazlo con sinceridad.
- No entregues documentos falsos.
Correr o proporcionar documentos falsos da a los agentes “sospecha razonable” para detenerte. Además, usar documentos falsos puede generar cargos criminales adicionales o incluso cárcel. Cada acción improvisada puede volverse en tu contra.
Tus derechos durante una redada de ICE en tu lugar de trabajo
Legal Aid at Work recalca algo fundamental: la Constitución te protege, tengas o no tengas papeles. Estos derechos aplican siempre.
Tienes derecho a guardar silencio
No tienes que responder ninguna pregunta sobre:
- Tu país de nacimiento
- Cómo llegaste a Estados Unidos
- Tu estatus migratorio
- Información sobre tus compañeros de trabajo
En lugar de responder, puedes presentar una “Tarjeta Roja”, una tarjeta que indica que estás ejerciendo tu derecho a permanecer en silencio. Tras mostrarla, regresa a tu trabajo con calma.Si los agentes insisten, di tranquilamente que no responderás, pregunta si estás detenido y si puedes irte.
Tienes derecho a rechazar inspecciones ilegales
Si intentan revisar tu ropa, mochila, casillero, auto o pertenecias personales, pide ver una orden de inspección firmada por un juez. Si puedes, toma una foto del documento que te muestren.Si no existe una orden válida, di: “No doy mi consentimiento para que me inspeccionen.”
Si lo hacen de todos modos, anota el número de placa del agente si es posible.
Tienes derecho a hablar con un abogado
Puedes pedir hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.Nadie puede obligarte a responder mientras no tengas representación legal.Muestra tu “Tarjeta Roja” nuevamente si es necesario.
Importante: el gobierno no proporciona abogados gratuitos en procesos de inmigración, pero puedes contactar a un abogado particular o a una organización sin fines de lucro. Legal Aid at Work ofrece recursos adicionales para encontrar apoyo.
Tienes derecho a una llamada telefónica
Si eres arrestado, puedes hacer una llamada telefónica.Por eso es vital memorizar los números de tu abogado, familiares o una red de respuesta rápida.
Tienes derecho a no firmar documentos
Firmar algo sin entenderlo puede ser un error grave.Puedes negarte a firmar todo documento hasta hablar con un abogado que te explique claramente las consecuencias en tu idioma.
Tienes derecho a contactar a tu consulado
Tu consulado puede ayudarte a encontrar abogados gratuitos, localizar a tu familia y orientarte durante el proceso.
Podrías tener derecho a ver a un juez
Si ICE dice que estás en “deportación acelerada”, puede que no tengas derecho a ver a un juez.Pero sí tienes derecho si:
- Llevas al menos 2 años en EE.UU.
- Entraste con inspección o documentación adecuada
- Temes regresar a tu país
Si alguno aplica a tu caso, díselo al agente de inmediato.Algunas condenas penales o una orden previa de deportación pueden limitar este derecho, por lo que es crucial consultar con un abogado cuanto antes.
Por qué importa cada palabra que dices o callas
Ante ICE, incluso comentarios inocentes pueden usarse en tu contra. Por eso, lo que dices —y lo que no dices— puede determinar si sales libre, si enfrentas un proceso o si te trasladan a detención.Tus silencios, tus negativas y tu calma son herramientas legales reales.
Lo más importante: no estás solo. Organizaciones como Legal Aid at Work han dedicado décadas a defender a trabajadores en situaciones como esta y tienen materiales, recursos y asesoría disponible para ayudarte a proteger tus derechos.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!