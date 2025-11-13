Cuando agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) se presentan en un lugar de trabajo, la situación puede sentirse abrumadora, injusta y hasta peligrosa. Sin embargo, saber qué hacer puede marcar la diferencia entre mantener tus derechos intactos o terminar en un problema legal mayor.

Organizaciones como Legal Aid at Work han dejado claro que la información es tu mejor defensa. A continuación, te explico de manera sencilla los pasos esenciales para mantenerte seguro, qué debes evitar y por qué cada decisión importa más de lo que parece.

Qué debes hacer si ICE llega a tu trabajo

Si los agentes aparecen, lo más importante es mantener la calma. Legal Aid at Work recomienda avisar a tu jefe o supervisor si puedes hacerlo discretamente y luego continuar trabajando.

No tienes que responder preguntas, no tienes que moverte a otro lugar y no debes cambiar tu comportamiento de forma que parezca sospechosa. Mantente firme, respira y recuerda que tienes derechos, independientemente de tu estatus migratorio.

Qué NO debes hacer si ICE llega a tu trabajo

Aquí es donde muchos errores ocurren por nervios o miedo. Estas acciones pueden ponerte en riesgo inmediato:

No huyas ni corras. Esto puede ser interpretado como un intento de escape o evidencia de actividad ilegal.

Esto puede ser interpretado como un intento de escape o evidencia de actividad ilegal. No respondas preguntas. Tienes derecho a permanecer en silencio.

Tienes derecho a permanecer en silencio. No firmes nada sin hablar con un abogado.

No mientas. Si eliges contestar algo —aunque no es recomendable— hazlo con sinceridad.

Si eliges contestar algo —aunque no es recomendable— hazlo con sinceridad. No entregues documentos falsos.

Correr o proporcionar documentos falsos da a los agentes “sospecha razonable” para detenerte. Además, usar documentos falsos puede generar cargos criminales adicionales o incluso cárcel. Cada acción improvisada puede volverse en tu contra.

Tus derechos durante una redada de ICE en tu lugar de trabajo

Legal Aid at Work recalca algo fundamental: la Constitución te protege, tengas o no tengas papeles. Estos derechos aplican siempre.

Tienes derecho a guardar silencio

No tienes que responder ninguna pregunta sobre:

Tu país de nacimiento

Cómo llegaste a Estados Unidos

Tu estatus migratorio

Información sobre tus compañeros de trabajo

En lugar de responder, puedes presentar una “Tarjeta Roja”, una tarjeta que indica que estás ejerciendo tu derecho a permanecer en silencio. Tras mostrarla, regresa a tu trabajo con calma.Si los agentes insisten, di tranquilamente que no responderás, pregunta si estás detenido y si puedes irte.

ICE puede hacer preguntas, pero la Tarjeta Roja te permite ejercer tu derecho a guardar silencio. | Crédito: Legal Aid at Work

Tienes derecho a rechazar inspecciones ilegales

Si intentan revisar tu ropa, mochila, casillero, auto o pertenecias personales, pide ver una orden de inspección firmada por un juez. Si puedes, toma una foto del documento que te muestren.Si no existe una orden válida, di: “No doy mi consentimiento para que me inspeccionen.”

Si lo hacen de todos modos, anota el número de placa del agente si es posible.

Tienes derecho a hablar con un abogado

Puedes pedir hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.Nadie puede obligarte a responder mientras no tengas representación legal.Muestra tu “Tarjeta Roja” nuevamente si es necesario.

Importante: el gobierno no proporciona abogados gratuitos en procesos de inmigración, pero puedes contactar a un abogado particular o a una organización sin fines de lucro. Legal Aid at Work ofrece recursos adicionales para encontrar apoyo.

Hablar de más frente a ICE puede complicar tu situación legal. | Crédito: ICE en Español

Tienes derecho a una llamada telefónica

Si eres arrestado, puedes hacer una llamada telefónica.Por eso es vital memorizar los números de tu abogado, familiares o una red de respuesta rápida.

Tienes derecho a no firmar documentos

Firmar algo sin entenderlo puede ser un error grave.Puedes negarte a firmar todo documento hasta hablar con un abogado que te explique claramente las consecuencias en tu idioma.

Tienes derecho a contactar a tu consulado

Tu consulado puede ayudarte a encontrar abogados gratuitos, localizar a tu familia y orientarte durante el proceso.

Podrías tener derecho a ver a un juez

Si ICE dice que estás en “deportación acelerada”, puede que no tengas derecho a ver a un juez.Pero sí tienes derecho si:

Llevas al menos 2 años en EE.UU.

Entraste con inspección o documentación adecuada

Temes regresar a tu país

Si alguno aplica a tu caso, díselo al agente de inmediato.Algunas condenas penales o una orden previa de deportación pueden limitar este derecho, por lo que es crucial consultar con un abogado cuanto antes.

ICE no puede obligarte a firmar documentos sin que los revises con un abogado. | Crédito: AFP

Por qué importa cada palabra que dices o callas

Ante ICE, incluso comentarios inocentes pueden usarse en tu contra. Por eso, lo que dices —y lo que no dices— puede determinar si sales libre, si enfrentas un proceso o si te trasladan a detención.Tus silencios, tus negativas y tu calma son herramientas legales reales.

Lo más importante: no estás solo. Organizaciones como Legal Aid at Work han dedicado décadas a defender a trabajadores en situaciones como esta y tienen materiales, recursos y asesoría disponible para ayudarte a proteger tus derechos.

