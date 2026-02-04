Viajar con visa de turista a Estados Unidos hoy significa enfrentar mayor escrutinio y más preguntas al pasar por Migración. En este contexto de controles más estrictos se han reportado varios casos de viajeros con visa de turismo vigente que se han visto detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso cuando aseguran cumplir con las reglas de su estatus. La detención suele generar confusión, miedo y desinformación, sobre todo porque muchas personas creen que tener la visa vigente las protege de cualquier problema. La realidad es que ICE puede intervenir si sospecha que hubo una violación migratoria, un malentendido sobre el propósito del viaje o información inconsistente. Saber cómo actuar desde el primer minuto puede marcar una gran diferencia en el proceso.

Mantén la calma y conoce tus derechos

Si ICE te detiene, tu actitud y decisiones iniciales son clave:

Mantén la calma y evita confrontaciones.

y evita confrontaciones. No mientas ni presentes documentos falsos.

ni presentes documentos falsos. Tienes derecho a guardar silencio ; no estás obligado a responder preguntas que te incriminen.

; no estás obligado a responder preguntas que te incriminen. Puedes pedir hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.

“Muchas personas, incluidos los ciudadanos, desconocen que la Constitución protege a todas las personas en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio”, afirma Juan Carlos Rivera, abogado de inmigración en Miami, a Condé Nest Traveler. Esto incluye el derecho a guardar silencio y a estar libre de registros e incautaciones irrazonables. “El ICE a menudo se vale del miedo y la confusión para que las personas renuncien a sus derechos o se autoincriminen voluntariamente”, agregó.

Ante una intervención de ICE, mantener la calma y conocer tus derechos es clave. | Crédito: ICE en Español

Verifica el motivo de la detención

Es importante entender por qué estás siendo retenido:

Pregunta de forma respetuosa cuál es la razón de la detención .

. Solicita saber si se trata de una revisión administrativa o de un proceso de deportación.

o de un proceso de deportación. Aclara que cuentas con visa de turismo vigente y cumple con su propósito (visita, vacaciones, negocios permitidos).

“Los agentes del ICE solo tienen la autoridad para hacer cumplir la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, afirma Verónica Cárdenas, exabogada del ICE, quien ahora es abogada especializada en derechos de los inmigrantes y asesora a otros abogados de inmigración. “Por lo tanto, la primera pregunta que deben responder es: ¿Esta persona está cometiendo una infracción migratoria? Y eso nunca puede basarse en el color de piel, el idioma que habla ni el tipo de vehículo que conduce”.

No firmes nada sin asesoría legal

Uno de los errores más comunes es firmar por presión:

No firmes formularios que no entiendas completamente.

que no entiendas completamente. Algunos documentos pueden implicar una salida voluntaria o renuncia a audiencias .

. Espera a que un abogado revise cualquier papel antes de aceptar.

Contacta a un abogado de inmigración

La asesoría legal es fundamental:

Pide comunicarte con un abogado especializado en inmigración.

Si no tienes uno, solicita información sobre asistencia legal disponible.

Un abogado puede ayudarte a demostrar que no violaste las condiciones de tu visa.

Es fundamental contar con un abogado de inmigración de confianza o saber cómo encontrar uno rápidamente . El apoyo legal puede proteger sus derechos y guiarlo en cualquier interacción con ICE u otras autoridades de inmigración.

Un abogado de inmigración puede marcar la diferencia en un caso iniciado por ICE. | Crédito: EFE

Informa a un familiar o contacto de confianza

No enfrentes el proceso solo:

Pide hacer una llamada para avisar de tu situación.

para avisar de tu situación. Comparte datos como el lugar donde estás detenido y tu número de caso , si lo tienes.

, si lo tienes. Un familiar puede ayudarte a coordinar apoyo legal y seguimiento.

Cumple con los plazos y audiencias

Si quedas en libertad o bajo proceso:

Asiste puntualmente a todas las citas y audiencias.

Guarda copias de cada documento que recibas.

de cada documento que recibas. Sigue al pie de la letra las indicaciones legales para evitar complicaciones.

Ser detenido por ICE teniendo visa de turismo vigente no significa automáticamente que perderás tu estatus o que serás deportado. La clave está en actuar con información, calma y apoyo legal desde el inicio. Conocer tus derechos y tomar decisiones cuidadosas puede ayudarte a enfrentar la situación de la mejor manera posible.

