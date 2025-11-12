Durante un control de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), saber cómo actuar puede marcar la diferencia. En Nueva Jersey, las autoridades y organizaciones de defensa de migrantes recomiendan mantener la calma, conocer tus derechos y tener claros los documentos válidos que puedes mostrar en una parada de tráfico.

Qué documentos mostrar al ICE en una parada de tráfico en Nueva Jersey

Si un agente del ICE detiene tu vehículo, lo primero que debes presentar es una licencia de conducir válida o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU.. Es fundamental no mostrar documentos falsos ni identificaciones emitidas por otro país, ya que podrían usarse en tu contra.

En caso de una detención por ICE en Nueva Jersey, los expertos recomiendan mantener la calma y conocer tus derechos básicos. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Este requerimiento aplica solo al conductor. Los pasajeros no están obligados a mostrar ninguna identificación ni a ofrecer información personal, según el Immigrant Defense Project.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey recuerda que tienes derecho a negarte a un registro del vehículo. “No pueden arrestarlo legalmente por negarse a dar su permiso para un registro”, señala la organización. Sin embargo, los agentes sí pueden registrar tu auto si te arrestan o si poseen una orden judicial válida firmada por un juez.

En cuanto a los documentos de inmigración, lo que presentes dependerá de tu estatus migratorio:

Los ciudadanos estadounidenses no están obligados a portar comprobantes de ciudadanía.

no están obligados a portar comprobantes de ciudadanía. Los inmigrantes mayores de 18 años con documentos válidos deben llevarlos consigo.

mayores de 18 años con documentos válidos deben llevarlos consigo. La licencia Real ID puede servir para demostrar tu estatus legal.

puede servir para demostrar tu estatus legal. Los visitantes pueden mostrar su prueba de estatus migratorio.

La ACLU advierte que mostrar documentos vencidos o pasaportes extranjeros podría jugar en tu contra en procedimientos migratorios. Por ello, el Gobierno de Nueva Jersey recomienda portar documentos vigentes, incluyendo la tarjeta de autorización de empleo, y copias de los formularios I-94 y avisos de comparecencia.

Cómo reaccionar si ICE te detiene en una parada de auto

De acuerdo con el National Immigration Law Center, estas son las principales recomendaciones para actuar correctamente durante una parada de ICE:

Conservar la calma: no entres en pánico, no corras ni resistas. Mantente tranquilo y respetuoso. Grabar el encuentro: es una forma de proteger tus derechos y documentar posibles abusos. Preguntar: solicita a los agentes que identifiquen a qué agencia pertenecen. Guardar silencio: tienes derecho a no responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Pedir marcharse: si el agente lo autoriza, puedes retirarte sin problema.

Si un agente de ICE en Nueva Jersey te frena en una parada de auto, debes mostrar solo documentos válidos y emitidos en EE.UU. | Crédito: MediaNews Group / Boston Herald vía Getty Images / MediaNews Group/Boston Herald vi

Derechos de un detenido por ICE en Nueva Jersey

El Immigrant Defense Project subraya que toda persona detenida por ICE en una parada vehicular en Nueva Jersey conserva derechos fundamentales:

Puedes marcharte si no estás bajo arresto.

si no estás bajo arresto. Tienes derecho a preguntar el motivo por el cual te detuvieron.

por el cual te detuvieron. Puedes solicitar ver una orden de arresto antes de cooperar.

antes de cooperar. Puedes negarte a que registren tu auto o tus bolsillos sin orden judicial.

sin orden judicial. Puedes rechazar que te tomen las huellas dactilares si no estás formalmente arrestado.

En resumen, si ICE te detiene en una parada de auto en Nueva Jersey, mantén la calma, conoce tus derechos y evita entregar documentos falsos o vencidos. Llevar tus identificaciones al día y actuar con serenidad puede ayudarte a enfrentar el procedimiento de manera segura y legal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!