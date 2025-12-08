El temor a una redada o la inesperada visita de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una realidad para muchas familias que residen en Nueva York. Ante esta situación, su alcalde, Zohran Kwame Mamdani, publicó un video explicando qué acciones tomar en caso los uniformados se hagan presente en la puerta. A continuación, te brindaré una explicación más detallada sobre este hecho que ha generado reconocimiento entre la comunidad inmigrante.

En este clip publicado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la autoridad ha mostrado empatía con aquellos extranjeros que residen en esta área de Estados Unidos, mostrando su rechazo ante el intento de redada en Canal Street durante el fin de semana pasado.

“Como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que viven en esta ciudad”, fueron las palabras del burgomaestre.

Para Mamdani, considera que los centenares de inmigrantes que residen en Nueva York podrán “luchar” contra los operativos migratorios realizados por los agentes federales si conocen perfectamente sus derechos. Por lo tanto, te explico cuáles son.

El alcalde Mamdani ha mostrado su apoyo a la comunidad inmigrante que reside en Nueva York. (Foto del Equipo de Campaña Zohran Mamadani / EFE) / Equipo de campaña Zohran Mamadani

Qué hacer contra operativos migratorios de ICE en Nueva York, según Zohran Mamdani

Como primer punto, el alcalde enfatizó que los agentes federales no pueden ingresar a espacios privados, tales como hogares, escuelas o áreas de un centro laboral. Para acceder a ello, necesitan de una orden judicial firmada por un juez.

En caso estas autoridades de ICE no te muestren dicho documento, tienes el derecho de decir “No doy mi consentimiento para que entren” y de mantener cerrada la puerta principal de tu hogar.

Un aspecto que resaltó el burgomaestre de Nueva York es que los uniformados podrán mostrar un documento para efectuar tu arresto; sin embargo, no sería una autorización verídica. “Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero tienes derecho a guardar silencio”, añadió.

El burgomaestre precisó que ninguna autoridad de ICE puede ingresar a un espacio privado sin mostrar una orden judicial. (Crédito: EFE/EPA/SARAH YENESEL). / SARAH YENESEL

En una hipotética situación de que termines bajo arresto, Mamdani puntualizó que puedes preguntar “¿Puedo irme?" hasta que consigas una respuesta. Además, tienes libertad de filmar lo que está ocurriendo siempre y cuando no se interfiera el proceso de detención.

Para el burgomaestre, es crucial mantener la calma en esta situación y no poner resistencia o huir del arresto, ya que solo complicaría las cosas. Finalmente, afirmó que seguirá defendiendo el derecho constitucional de protestas contra los operativos migratorios.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y lucharé cada día para garantizar que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes sea protegidos, apoyados y celebrados”, culminó Zohran Kwame Mamdani.

Know your rights. Protect your neighbors.



New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025

