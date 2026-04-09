California es uno de los estados donde se exige a los conductores que cumplan rigurosamente con las reglas de tránsito. No sería sorpresa que las autoridades correspondientes hayan tomado la drástica decisión de suspender centenares de licencias de conducir ante las infracciones cometidas. Si te identificas con este caso, existe la posibilidad de regularizar tu situación legal. En esta nota, te invito a que descubras los requisitos esenciales, los costos asociados y los trámites específicos que necesitas cumplir para que nuevamente retomes el volante.

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En caso te hayan suspendido tu licencia de conducir en este estado, es necesario que cumplas con el proceso correspondiente, tal como respetar el tiempo de suspensión y los requisitos expuestos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California.

También es clave que sepas cuál ha sido la causa de que te hayan suspendido tu credencial, ya que eso determinará la duración de tu suspensión. De acuerdo al DMV, estos son los motivos más frecuentes.

Manejaste bajo la influencia (DUI).

Acumulas puntos por infracciones.

No pagaste multas o manutención de hijos.

Posees condiciones médicas que afectan la conducción.

No posees un seguro de auto.

Una de las razones para que te suspendan tu licencia de conducir en California se relaciona a la acumulación de puntos por infracciones. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué se recomienda realizar durante la suspensión de una licencia de conducir en California

Puede ser una situación desesperante, pero es necesario mantener la paciencia y cumplir con lo determinando por las autoridades estatales. Una de las opciones más recomendadas por los expertos en derecho es solicitar una licencia restringida .

Cuando ya transcurrió 30 días desde la suspensión de tu credencial, es posible que tramites este permiso para que conduzcas en situaciones delimitadas, tales como trayectos laborales, el desempeño de funciones laborales o la asistencia de programas obligatorios, como escuela de DUI.

Para que obtengas dicho documento, debes acercarte a una oficina del DMV, pagar la tarifa que se solicite y presentar un seguro SR-22 (prueba de responsabilidad financiera) , así lo recomienda Shouse California Law Group.

La licencia de conducir restringida suele ser una opción ideal para que conduzcas si tienes tu documento oficial suspendido. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo puedes recuperar tu licencia de conducir en California

Cuando el tiempo de suspensión se haya cumplido, estás apto para solicitar nuevamente tu licencia de conducir. Eso sí, tendrás que gestionarlo; para ello, es necesario que sigas estos pasos:

Cumple correctamente todos los requisitos: esto significa que deberás completar los cursos de educación vial, pagar cualquier multa que tengas, realizar un servicio comunitario o presentar evaluaciones médicas. Presenta una prueba de seguro: el DMV te exigirá que enseñes el formulario SR-22; este documento certificará que posees el seguro mínimo requerido. Abona la tarifa correspondiente: el precio de la gestión puede variar. Por ejemplo, la reemisión administrativa tiene un costo de $125, pero si eres menor de edad, el precio se reduce a $100. Solicita la reinstalación: cuanto tengas listo la documentación y el voucher de pago, presentar tu solicitud ante el DMV, ya sea en línea o de manera presencial.

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