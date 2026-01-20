La primera recomendación es evitar estar en exteriores, pero ¿qué hacer entonces si tengo que salir a trabajar, las compras en el supermercado, buscar atención médica o tengo un city tour programado? Los últimos días han sido de tensión en California porque las autoridades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitieron una alerta tras detectar niveles elevados de PM2.5 (partículas finas) en distintos puntos del ‘Estado Dorado’. Esto derivó en un pedido para que todos los residentes y turistas permanezcan en casa para evitar que este contaminante afecte la salud ya que es capaz de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Si bien la consigna es evitar complicaciones que hagan que la población vulnerable pueda terminar hospitalizada, no todos pueden permanecer encerrados y hay tareas que deben cumplir. Si estás en este grupo o tienes un viaje programado a esta zona, es importante que conozcas las medidas de precaución que te permitirán salir, pero sin ponerte en peligro. Atento a las recomendaciones.

Qué está pasando con el aire en California

En días recientes, mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han mostrado niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) en partes de California, lo que ha motivado llamados a quedarse en casa. En áreas específicas del estado, como zonas de montaña y valles, se han registrado índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros, asociados principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

Este contaminante es peligroso porque las partículas microscópicas suspendidas en el aire tienen un diámetro de hasta 2,5 micrómetros lo que las hace suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo y es ahí donde radica su peligrosidad. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA señalan que la exposición, incluso de corto plazo, se asocia con aumento de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma. Estos riesgos afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones.

Es necesario usar alguna mascarilla que filtre las partículas PM2.5 cuando se transita por las localidades afectadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué hacer si debes salir

Si es imprescindible salir durante la alerta (por trabajo, compra de alimentos, citas médicas u otras necesidades), intenta hacerlo en los periodos del día con mejor calidad de aire, consultando herramientas como AirNow o los reportes locales de AQI, y evita las horas de peor humo o tráfico intenso. Sigue estas recomendaciones:

Minimiza tu exposición usando una mascarilla N95 o similar bien ajustada.

Procura que tus recorridos sean lo más cortos posible.

Camina despacio para no aumentar la frecuencia respiratoria.

Evita hacer ejercicio al aire libre como correr, ya que el esfuerzo físico incrementa la cantidad de partículas que inhalas cuando el aire está contaminado.

Planifica tus salidas priorizando las horas con menos contaminación como muy temprano en la mañana o tarde en la noche.

Minimiza tu exposición usando una mascarilla N95 o similar bien ajustada. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

Qué hacer al regresar a casa

Al volver a casa o al alojamiento, quítate la mascarilla sin tocar la parte frontal, lávate las manos y, si has estado mucho tiempo en exteriores con humo, considera cambiarte de ropa para no seguir llevando partículas adheridas a las telas.

Mantén puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado.

Activa el modo de recirculación en tu aire acondicionado o usa un purificador de aire portátil con filtro HEPA para limpiar el aire interior.

Evitar otras fuentes de contaminación dentro de casa, como fumar, usar velas, chimeneas de leña, freír alimentos en exceso o aspirar, ya que estas actividades aumentan las partículas en interiores.​

Para personas con asma, EPOC, enfermedades cardiacas, niños y embarazadas, seguir estrictamente el plan médico, tener los medicamentos a la mano y contactar a un profesional de salud si aparecen síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos intensa.

Sigue las recomendaciones de los departamentos de salud pública y consulta en tiempo real el índice de calidad del aire (AQI) por ciudad o código postal mediante plataformas oficiales como AirNow de la EPA y mapas de calidad del aire de California. Además, muchos distritos de control de aire del estado publican pronósticos diarios de PM2.5 donde se indica cuándo se esperan episodios moderados, insalubres o muy insalubres, útil para planear actividades turísticas y al aire libre.

Las zonas de California con mayor nivel de contaminación ambiental

Varias áreas de California quedaron en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés) luego que EPA hiciera su registro el pasado 15 de enero para el mapa interactivo de AirNow. Aquí las localidades que superaron ese umbral:

Arden Arcade–Del Paso Manor (área de Sacramento): AQI 113

Bakersfield (Valle de San Joaquín): AQI 102

Fresno (Valle de San Joaquín): AQI 148

Modesto (Valle de San Joaquín): AQI 103

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!