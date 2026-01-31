El intenso frío que azota Estados Unidos afecta a millones de personas que luchan contra el clima invernal para no enfermar, por lo que usar ropa abrigadora, tomar bebidas calientes y mantener el hogar a temperatura adecuada resulta fundamental. Sin embargo, ¿qué ocurre con quienes alquilan un espacio para vivir? Si te encuentras en la ciudad Nueva York, la calefacción y el acceso al agua caliente no son un lujo, sino derechos básicos. Por lo tanto, si el propietario del inmueble no te brinda estos servicios, puedes tomar acciones legales. A continuación, te contamos qué dice la ley y cómo denunciar en caso de incumplimiento.

Conoce tus derechos como inquilino en Nueva York durante el invierno (Foto: Freepik)

LA CALEFACCIÓN Y EL AGUA CALIENTE SON UN DERECHO EN NUEVA YORK

Como inquilino de una vivienda en la ciudad de Nueva York, no tienes por qué pasar penurias en la temporada invernal por la falta de estos dos servicios esenciales, toda vez que la ley establece que el propietario debe garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, supervisadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Si no cumple con estas regulaciones, puedes denunciarlo.

Calefacción

Vale precisar que en Nueva York, la temporada oficial en el que los propietarios están legalmente obligados a proporcionar calefacción cuando la temperatura desciende es del 1 de octubre al 31 de mayo. De acuerdo con la normativa, la temperatura interior de un espacio alquilado debe ser:

De 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Cuando la temperatura exterior baja de 55 °F (13 °C), el interior debe mantenerse en un promedio de 68 °F (20 °C).

Cuando la temperatura exterior baja de 55 °F (13 °C), el interior debe mantenerse en un promedio de 68 °F (20 °C). De 10:00 p.m. a 6:00 a.m. La temperatura interior no debe ser inferior a 62 °F (17°C). No interesa a qué temperatura se encuentre el exterior.

Agua caliente

A diferencia de la calefacción, el suministro de agua caliente no solamente debe otorgarse en temporadas frías, sino todo el año, a una temperatura constante mínima de 120 °F (49 °C), precisa El Diario.

No solamente nos referimos al agua caliente en las duchas para bañarse, también en los lavaderos de los utensilios o para la higiene. De no cumplir, es una violación grave del código de vivienda, por lo que es considerado una infracción que derivan en sanciones económicas y acciones legales.

El agua caliente debe darse a los inquilinos todo el año, independientemente de que haga frío o no (Foto: Freepik)

¿CÓMO ACTUAR SI NO ME BRINDAN CALEFACCIÓN O AGUA CALIENTE?

Si la persona que te alquila un apartamento o vivienda no te brinda calefacción o agua caliente, lo primero que debes hacer es notificarlo con el conserje o administrador, incluso conversar directamente con el propietario. En varias ocasiones, todo se soluciona al instante.

Pero ¿qué pasa si ignoran tu reclamo? Puedes presentar una denuncia formal ante la ciudad de Nueva York. Hay diversas maneras:

Llamando al 311 (disponible las 24 horas).

A través del portal 311ONLINE.

Mediante la aplicación móvil 311MOBILE.

Las personas con discapacidad auditiva pueden hacerlo a través de la línea TTY al (212) 504-4115.

¿Qué sigue? Tras la presentación formal de la queja, el HPD contactará al propietario para corregir inmediatamente el problema. De no haber respuesta o el incumplimiento continúa, enviarán a inspectores al inmueble.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS PARA LOS PROPIETARIOS?

Entre US$250 y US$500 dólares por día por una primera infracción.

Entre US$500 y US$1,000 diarios por infracciones repetidas en el mismo edificio o dentro del mismo año calendario.

Si el propietario no paga la multa, la ciudad puede dictar una sentencia civil contra el dueño y la propiedad. No solo ello, además buscará la ejecución judicial del cobro. Y si pese a ello, se niega a cumplir, el HPD puede ordenar reparaciones de emergencia y facturar el costo directamente al propietario.

Si tu casero no te da calefacción o agua caliente, mira los pasos para denunciar (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!