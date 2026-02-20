La incertidumbre volvió a instalarse entre miles de refugiados en Estados Unidos tras un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El documento exige la detención y revaluación de refugiados que, después de un año en el país, no hayan obtenido su residencia permanente. ¿Significa esto que pierden sus protecciones? ¿Pueden ser deportados de inmediato? Para despejar dudas, la abogada de inmigración Kelly Ortega explicó qué está ocurriendo realmente y cuáles son los pasos clave si agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tocan a tu puerta.

¿Los refugiados sin Green Card pierden sus derechos?

La respuesta corta es no.

Según dijo la abogada a N+ Univision, la administración está haciendo una interpretación más estricta de la ley de inmigración, que establece que un refugiado debe solicitar la residencia permanente un año después de haber sido admitido en el país.

Pero esto no significa que pierdan automáticamente su estatus ni todas sus protecciones legales.

Lo que la ley permite es una evaluación del caso si la persona no ha solicitado el ajuste de estatus en el tiempo indicado. Aun así, el refugiado mantiene el derecho a:

Presentar su solicitud de residencia.

Defender su caso ante un juez.

Recibir representación legal.

Si ICE toca la puerta de un refugiado que aún no ha recibido su Green Card, esa persona tiene derecho a no firmar documentos y a solicitar hablar con un abogado antes de cualquier procedimiento. | Crédito: ICE/ Flickr

Refugiado vs. asilado: una diferencia clave

La abogada recordó que el proceso de los refugiados es distinto al del asilo.

Quien llega a Estados Unidos como refugiado:

Tiene la obligación legal de solicitar la residencia permanente al cumplir un año de presencia física.

de solicitar la residencia permanente al cumplir un año de presencia física. Debe iniciar un proceso conocido como ajuste de estatus.

Si no lo hace, puede ser citado para una revisión. Pero la ley no dice que, por no haberlo hecho exactamente al año, ya no pueda aplicar.

¿Qué está pasando ahora?

Ya se han visto operativos, como la llamada “Operación París” en Minnesota, donde varios refugiados fueron detenidos. Sin embargo, una corte federal emitió una orden temporal exigiendo su liberación, al considerar que la detención indefinida no es apropiada bajo el estatuto.

Es decir, el tema ya enfrenta desafíos legales y probablemente seguirá generando litigios en tribunales.

Si ICE toca tu puerta: estos son los pasos clave

La recomendación es clara y firme:

1. No firmes absolutamente nada

Firmar documentos sin asesoría legal puede afectar tu caso.

2. Pide hablar con un abogado

Tienes derecho a representación legal.

3. Solicita ver a un juez de inmigración

Puedes hacer valer tus derechos ante una corte.

4. Lleva siempre evidencia de tu trámite

Si ya solicitaste la residencia:

Guarda el recibo de presentación.

Lleva copia del permiso de trabajo.

Conserva cualquier notificación oficial.

Si el retraso es culpa del gobierno y no tuya, eso no debería penalizarte.

La política de ICE en EE.UU. busca reforzar la seguridad nacional tras un año de residencia de los refugiados. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

¿Pueden trasladarte a otro estado o deportarte?

Cada caso es distinto, pero la abogada enfatiza que la deportación no es automática.

El refugiado tiene derecho a una evaluación formal y a defender su permanencia en el país.

Lo más importante es estar preparado:

Conocer tus derechos.

Tener documentación en regla.

Consultar con un abogado antes de cualquier entrevista o cita con ICE.

El llamado urgente para los refugiados

Si eres refugiado y aún no has solicitado tu Green Card, este es el momento de revisar tu caso.

La ley establece la obligación de hacerlo al cumplir un año en Estados Unidos. No hacerlo puede abrir la puerta a revisiones innecesarias que podrían complicar tu situación.

Informarse y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre tranquilidad y meses de incertidumbre.

