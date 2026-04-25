Mientras siguen subiendo las temperaturas, moverse en el Metro de Nueva York puede sentirse, para muchos hispanos de la ciudad, como salir de un edificio con aire acondicionado directo a una estación abarrotada en plena ola de calor. Entre el calor pegajoso, los andenes llenos y esos vagones que a veces parecen no tener ni una brisa, el trayecto puede pasar de incómodo a riesgoso en cuestión de minutos. Y aunque la MTA asegura que los trenes están preparados para enfrentar temperaturas altas, la realidad que viven miles de pasajeros en estaciones de Brooklyn, Queens, el Bronx o Manhattan no siempre coincide con esa promesa. Por eso, conviene saber qué hacer si te toca un vagón sofocante, si el aire acondicionado falla o si empiezas a sentir señales de golpe de calor mientras vas rumbo al trabajo, a una cita médica o de regreso a casa después de un día largo.

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¿POR QUÉ PUEDE HACER TANTO CALOR DENTRO DEL METRO?

Aunque no siempre se nota de inmediato, hay varias razones por las que un vagón puede sentirse como un horno:

Aire acondicionado averiado: es más común de lo que parece. Y entre los pasajeros ya existe esa típica sospecha neoyorquina: si un vagón está casi vacío en hora pico, algo probablemente no está bien.

es más común de lo que parece. Y entre los pasajeros ya existe esa típica sospecha neoyorquina: si un vagón está casi vacío en hora pico, algo probablemente no está bien. Exceso de pasajeros: incluso cuando el sistema funciona, la cantidad de gente sube la temperatura con rapidez.

incluso cuando el sistema funciona, la cantidad de gente sube la temperatura con rapidez. Olas de calor extremas: cuando afuera el termómetro se dispara, el sistema HVAC tiene más dificultad para mantener el interior fresco.

Pasajeros viajando en uno de los trenes del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿QUÉ RECOMIENDA LA MTA?

Si te toca un vagón sin aire acondicionado o con calor excesivo, la MTA sugiere tomar medidas prácticas de inmediato.

Cambiar de vagón

Apenas puedas hacerlo con seguridad, lo más recomendable es pasarte a otro coche del tren en la siguiente estación. Muchas veces el problema no afecta a toda la formación, sino solo a un vagón específico.

Reportar la situación

La MTA pide a los usuarios que informen estas fallas para poder identificarlas y corregirlas.

Puedes hacerlo así:

Avisar al conductor o al personal cuando el tren se detenga.

Informar a empleados en la estación.

Presentar un reporte por los canales oficiales de la MTA, incluyendo línea, hora y estación.

SEÑALES DE ALERTA

No todo se reduce a una simple molestia. El calor extremo en espacios cerrados puede provocar un golpe de calor, una condición que requiere atención inmediata.

Síntoma Nivel de alerta Mareo o debilidad Moderado Náuseas Moderado Sudoración excesiva Alto Confusión Grave Desmayo Emergencia

Pasajeros esperando su tren del Metro de Nueva York en una estación del sistema de transporte público (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI TE SIENTES MAL?

Si notas alguno de estos síntomas, no conviene esperar hasta llegar a destino.

Baja en la siguiente estación.

Busca un lugar ventilado o con aire acondicionado.

Pide ayuda al personal del metro.

Si la situación es grave, llama al 911 o solicita asistencia inmediata.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para quienes usan el metro con frecuencia en verano, estas recomendaciones pueden ayudar bastante:

Llevar siempre una botella de agua.

Evitar los vagones demasiado llenos.

Ubicar los coches con aire acondicionado antes de abordar.

Estar atento a cómo responde tu cuerpo al calor.

En ciudades como Nueva York, donde el verano puede sentirse tan intenso como una tarde de julio en la calle 8 de Jackson Heights o una caminata apurada por el Alto Manhattan, el calor no se toma a la ligera. Viajar en el metro no tiene por qué convertirse en una experiencia extrema, pero sí exige estar atento y saber reaccionar a tiempo. Con precaución, información y una respuesta rápida ante los primeros síntomas, el trayecto puede ser mucho más seguro y llevadero.

Pasajeros en Metro de Nueva York esperando un tren para abordar (Foto: MTA)

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