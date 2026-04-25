Pasajeros del Metro de Nueva York esperando su tren mientras soportan el calor (Foto: AFP)
Pasajeros del Metro de Nueva York esperando su tren mientras soportan el calor (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Mientras siguen subiendo las temperaturas, moverse en el puede sentirse, para muchos hispanos de la ciudad, como salir de un edificio con aire acondicionado directo a una estación abarrotada en plena ola de calor. Entre el calor pegajoso, los andenes llenos y esos vagones que a veces parecen no tener ni una brisa, el trayecto puede pasar de incómodo a riesgoso en cuestión de minutos. Y aunque la MTA asegura que los trenes están preparados para enfrentar temperaturas altas, la realidad que viven miles de pasajeros en estaciones de , Queens, el Bronx o Manhattan no siempre coincide con esa promesa. Por eso, conviene saber qué hacer si te toca un vagón sofocante, si el aire acondicionado falla o si empiezas a sentir señales de golpe de calor mientras vas rumbo al trabajo, a una cita médica o de regreso a casa después de un día largo.

Mira también:

¿POR QUÉ PUEDE HACER TANTO CALOR DENTRO DEL METRO?

Aunque no siempre se nota de inmediato, hay varias razones por las que un vagón puede sentirse como un horno:

  • Aire acondicionado averiado: es más común de lo que parece. Y entre los pasajeros ya existe esa típica sospecha neoyorquina: si un vagón está casi vacío en hora pico, algo probablemente no está bien.
  • Exceso de pasajeros: incluso cuando el sistema funciona, la cantidad de gente sube la temperatura con rapidez.
  • Olas de calor extremas: cuando afuera el termómetro se dispara, el sistema HVAC tiene más dificultad para mantener el interior fresco.
Pasajeros viajando en uno de los trenes del Metro de Nueva York (Foto: MTA)
Pasajeros viajando en uno de los trenes del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿QUÉ RECOMIENDA LA MTA?

Si te toca un vagón sin aire acondicionado o con calor excesivo, la MTA sugiere tomar medidas prácticas de inmediato.

Cambiar de vagón

Apenas puedas hacerlo con seguridad, lo más recomendable es pasarte a otro coche del tren en la siguiente estación. Muchas veces el problema no afecta a toda la formación, sino solo a un vagón específico.

Reportar la situación

La MTA pide a los usuarios que informen estas fallas para poder identificarlas y corregirlas.

Puedes hacerlo así:

  • Avisar al conductor o al personal cuando el tren se detenga.
  • Informar a empleados en la estación.
  • Presentar un reporte por los canales oficiales de la MTA, incluyendo línea, hora y estación.

SEÑALES DE ALERTA

No todo se reduce a una simple molestia. El calor extremo en espacios cerrados puede provocar un golpe de calor, una condición que requiere atención inmediata.

SíntomaNivel de alerta
Mareo o debilidadModerado
NáuseasModerado
Sudoración excesivaAlto
ConfusiónGrave
DesmayoEmergencia
Pasajeros esperando su tren del Metro de Nueva York en una estación del sistema de transporte público (Foto: AFP)
Pasajeros esperando su tren del Metro de Nueva York en una estación del sistema de transporte público (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI TE SIENTES MAL?

Si notas alguno de estos síntomas, no conviene esperar hasta llegar a destino.

  • Baja en la siguiente estación.
  • Busca un lugar ventilado o con aire acondicionado.
  • Pide ayuda al personal del metro.
  • Si la situación es grave, llama al 911 o solicita asistencia inmediata.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para quienes usan el metro con frecuencia en verano, estas recomendaciones pueden ayudar bastante:

  • Llevar siempre una botella de agua.
  • Evitar los vagones demasiado llenos.
  • Ubicar los coches con aire acondicionado antes de abordar.
  • Estar atento a cómo responde tu cuerpo al calor.

En ciudades como Nueva York, donde el verano puede sentirse tan intenso como una tarde de julio en la calle 8 de Jackson Heights o una caminata apurada por el Alto Manhattan, el calor no se toma a la ligera. Viajar en el metro no tiene por qué convertirse en una experiencia extrema, pero sí exige estar atento y saber reaccionar a tiempo. Con precaución, información y una respuesta rápida ante los primeros síntomas, el trayecto puede ser mucho más seguro y llevadero.

Pasajeros en Metro de Nueva York esperando un tren para abordar (Foto: MTA)
Pasajeros en Metro de Nueva York esperando un tren para abordar (Foto: MTA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC