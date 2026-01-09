En un estado como Florida, donde manejar es casi tan natural como decir “nos vemos en el mall” y donde buena parte de la vida diaria pasa detrás del volante, cualquier cambio en la licencia de conducir toca un nervio sensible de las comunidades inmigrantes. Desde Miami-Dade hasta el condado de Orange, muchos latinos se levantan antes del amanecer para tomar la I‑95, la Turnpike o la US‑1 rumbo al trabajo, dejan a los niños en la escuela, recogen pedidos en Hialeah, Kissimmee o Kendall, y llevan siempre la billetera con la licencia a la mano, porque ese pequeño plástico sirve para todo: identificarte ante la policía en un traffic stop, abrir una cuenta bancaria, rentar un carro en el aeropuerto de Miami u Orlando, registrarte en el gimnasio o comprobar tu edad en un bar de la Calle Ocho. Por eso, cuando aparece una ley que promete cambiar no solo el diseño de ese documento, sino también el mensaje que envía sobre quién eres y cuál es tu lugar en este país, muchos se preguntan, en spanglish y con preocupación: “yo tengo papeles, pago impuestos, pero no soy citizen todavía… ¿por qué mi licencia tiene que decirlo tan claro?”.

En ese contexto se enciende el debate en torno al Proyecto de Ley 985 de la Cámara de Representantes de Florida, conocido como HB 985, que busca obligar a que las licencias de conducir e identificaciones estatales de los inmigrantes legales que no son ciudadanos lleven una marca visible con las letras “NC”, de “non‑citizen” o “no ciudadano”. La medida, impulsada en un clima político marcado por discursos sobre control migratorio y “integridad electoral”, no solo plantea un cambio administrativo, sino que abre la puerta a nuevas dudas sobre discriminación, perfilamiento en las calles y obstáculos adicionales al momento de presentarse a votar, justo en un estado donde los latinos —ya sea en Westchester, Little Havana, Tampa o el área de Disney en Orlando— juegan un papel clave en cada elección y siguen muy de cerca cualquier iniciativa que pueda alterar su vida diaria, su seguridad al volante y su relación con las autoridades.

En Florida, cada nueva sesión legislativa suele traer consigo debates intensos sobre inmigración y elecciones. No es algo que sorprenda, pero sí llama la atención cuando una propuesta toca documentos tan cotidianos como la licencia de conducir, algo que miles de personas usan todos los días para trabajar, manejar o simplemente identificarse. En ese contexto aparece un proyecto de ley que ya está generando inquietud entre comunidades migrantes y también entre votantes. Aunque todavía no ha avanzado formalmente, la iniciativa abre una discusión que va mucho más allá de un simple cambio administrativo.

Una enorme cantidad de inmigrantes en Florida se verán perjudicados si es que dicho proyecto de ley se concreta (Foto: Pixabay)

¿QUÉ INMIGRANTES SUFRIRÍAN EL CAMBIO EN SUS LICENCIAS?

El Proyecto de Ley 985 de la Cámara de Representantes de Florida, conocido como HB 985, está dirigido a personas que no son ciudadanas estadounidenses, pero que residen legalmente en el país. De aprobarse, sus licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales llevarían una marca visible con las letras “NC”, abreviatura de “non‑citizen” o “no ciudadano”. Esto incluye a residentes permanentes con green card, titulares de visas de trabajo y otros inmigrantes con estatus migratorio válido que hoy pueden obtener una licencia en Florida sin esa identificación especial. No se trata, por lo tanto, de personas indocumentadas, sino de extranjeros que cumplen con los requisitos legales del estado.

La marca “NC” estaría impresa en el frente del documento, junto al nombre, la dirección y la fecha de nacimiento. A simple vista, cualquier autoridad podría saber que la persona no es ciudadana, algo que hasta ahora no queda reflejado de manera tan directa en la licencia. El proyecto es impulsado por el representante republicano Berny Jacques, del condado de Seminole, y surge en un momento en el que Florida refuerza su discurso sobre control migratorio y elegibilidad electoral. Sus defensores aseguran que la medida busca dar mayor claridad y evitar confusiones en procesos oficiales.

¿CÓMO CAMBIARÍA LA FORMA DE VOTAR?

El HB 985 no solo se limita a las licencias. También propone modificaciones en el proceso de votación. Según el texto, cualquier persona que se presente en un centro electoral con una identificación marcada como “NC” solo podría emitir un voto provisional, que solo sería contado si luego demuestra su ciudadanía estadounidense.

Para algunos votantes, esta exigencia tiene sentido y refuerza la integridad de las elecciones. Otros, en cambio, señalan que los no ciudadanos ya tienen prohibido votar en Florida y que el sistema actual impide su registro, por lo que consideran innecesario añadir nuevas barreras.

PREOCUPACIONES MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES

Una de las mayores inquietudes gira en torno al uso de la marca “NC” fuera del ámbito electoral. En situaciones comunes, como una parada de tráfico, mostrar una licencia con esa inscripción podría derivar en cuestionamientos migratorios o en contactos con agencias federales como ICE, incluso cuando la persona se encuentre legalmente en Estados Unidos. Por ahora, el proyecto de ley no ha sido debatido en comité y aún debe recorrer un largo camino dentro de la Legislatura de Florida.

Si finalmente se aprueba, entraría en vigor el 1 de julio. Mientras tanto, el debate sigue abierto y deja claro que, para muchos inmigrantes, una simple licencia de conducir podría convertirse en el centro de una discusión mucho más amplia sobre derechos, identidad y pertenencia.

Así es como se ve una licencia de conducir del estado de Florida (Foto: FLHSMV)

