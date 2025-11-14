Este tema es uno que puede afectar a miles de familias. Se trata, como lees en el titular, de las licencias de conducir comerciales en California para camioneros. En los últimos días todo lo relacionado con este grupo de trabajadores inmigrantes ha causado mucha confusión y angustias. Y es que estas personas están simplemente tratando de entender qué está pasando con estas reglas que parecen cambiar de un día para otro.

Todo esto viene después de que el estado anunciara que revocará 17,000 licencias comerciales otorgadas a inmigrantes cuyos permisos de estadía habían expirado, decisión que ha generado un fuerte debate entre autoridades estatales y federales, especialmente después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos, encabezado por Sean Duffy, endureciera los requisitos a raíz de varios accidentes trágicos.

Estas nuevas directrices son impulsadas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, encabezado por Sean Duffy (Foto: AFP) / OLIVER CONTRERAS

¿QUIÉNES SERÁN AHORA ELEGIBLES PARA SOLICITAR UNA LICENCIA COMERCIAL?

Y esto es lo que más preocupa a quienes trabajan —o desean trabajar— como camioneros. Las nuevas reglas federales limitan severamente qué inmigrantes pueden obtener una licencia de conducir comercial (CDL).

Según las directrices impuestas por el Departamento de Transporte, solo tres categorías de visas serán consideradas elegibles:

Visas aceptadas bajo las nuevas reglas:

Visa H-2A: trabajadores agrícolas temporales.

trabajadores agrícolas temporales. Visa H-2B: trabajadores temporales no agrícolas.

trabajadores temporales no agrícolas. Visa E-2: inversionistas con “inversiones sustanciales” en un negocio dentro de Estados Unidos.

Es decir, si un inmigrante no pertenece a una de estas categorías, ya no podrá solicitar una licencia comercial nueva en California.

La explicación oficial, basada en los resultados de una auditoría nacional, asegura que varios estados —incluyendo California— habían emitido licencias a conductores cuya estadía legal ya había expirado. Esto iba en contra de los estándares federales que estaban vigentes incluso antes del endurecimiento reciente.

De acuerdo con el Departamento de Transporte, este cambio se aceleró después de tres accidentes fatales ocurridos en Florida, Texas y Alabama, todos involucrando a conductores sin autorización legal en Estados Unidos.

Las nuevas reglas no aplican retroactivamente, lo que significa que los cerca de 190,000 conductores extranjeros que ya tienen una licencia válida podrán conservarla hasta su próxima renovación.

EL CHOQUE ENTRE CALIFORNIA Y EL GOBIERNO FEDERAL

El gobierno de Gavin Newsom, a través de su portavoz Brandon Richards, ha insistido en que los conductores afectados sí tenían permisos de trabajo válidos cuando obtuvieron sus licencias. Pero la administración federal asegura lo contrario.

El conflicto escaló tanto, que el gobierno federal llegó a retener US$40 millones en fondos destinados al estado y amenazó con retirar otros US$160 millones si no se invalidaban todas las licencias consideradas ilegales.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS 17,000 CONDUCTORES QUE PERDERÁN SU LICENCIA?

Por ahora, estos conductores recibirán avisos que indican que sus licencias expirarán en 60 días. Aunque el estado afirma que actuó siguiendo la orientación del Departamento de Seguridad Nacional, la instrucción federal es clara: todas las licencias otorgadas indebidamente deben ser invalidadas.

Miles de conductores inmigrantes en California se verían perjudicados en sus trabajos (Foto: AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA QUIENES DESEAN TRABAJAR COMO CAMIONEROS?

Si tú, un familiar o un conocido está pensando en entrar al mundo del transporte de carga en California, la situación queda así:

Solo podrán solicitar una licencia comercial:

Quienes cuenten con visa H-2A, H-2B o E-2. Quienes puedan comprobar su estatus migratorio en la base de datos federal que ahora es obligatoria para verificar elegibilidad. Quienes acepten que la licencia tendrá una validez máxima de un año, o menos si la visa expira antes.

¿POR QUÉ SOLO 10,000 INMIGRANTES SEGUIRÁN SIENDO ELEGIBLES?

De los 200,000 extranjeros con licencias comerciales en Estados Unidos, solo 10,000 cumplirán los nuevos requisitos para obtener o renovar una licencia bajo las reglas de Sean Duffy. Esto deja a la gran mayoría (unos 190,000) dependiendo de las licencias que ya tienen, sin opciones claras para renovarlas cuando llegue el momento.

