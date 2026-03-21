Arranquemos por lo importante y por lo que seguramente ya comentaste alguna vez en el trabajo, en la bodega o en el chat de la familia: el Metro de Nueva York, operado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), está a punto de dar uno de los saltos más grandes de su historia reciente, un cambio que podría sentirse tanto en Manhattan como en los trenes llenos de hispanos que vienen desde el Bronx o Brooklyn rumbo a sus trabajos. No es exageración ni un anuncio más: se trata de la compra de hasta 2,390 vagones nuevos, un movimiento incluido en el plan de capital 2025–2029, valorado en US$68 mil millones y financiado en gran parte bajo la administración de la gobernadora Kathy Hochul. Para que tengas una idea del tamaño de esta inversión, es el contrato de trenes más grande en la historia del sistema, y va directo a varias líneas que usan a diario muchos hispanohablantes que viven en en la ciudad y alrededores.

En otras palabras, no es solo renovar trenes: es redefinir cómo se mueve millones de personas en el metro de New York City, desde quienes se suben a la línea 1 en Washington Heights o a la 6 en el South Bronx, hasta quienes conectan desde Queens o Brooklyn para llegar a Midtown o Downtown.

¿QUÉ LÍNEAS DEL METRO RECIBIRÁN LOS NUEVOS VAGONES?

Ahora sí, vamos directo al punto del titular. La distribución de estos nuevos trenes no es al azar, y aquí es donde conviene ponerlo claro, sobre todo si tú o tu familia usan estas rutas todos los días.

Líneas confirmadas (pedido base)

Los primeros 1,140 vagones estarán destinados a reemplazar trenes antiguos en:

Línea 1

Línea 3

Línea 6

Estas líneas forman parte de la llamada “A Division” (las numeradas), y actualmente operan con modelos bastante antiguos, como los R62 y R62A, que datan de los años 80. En la práctica, esto impacta a barrios con muchísima presencia latina: la 1 cruza zonas como Inwood y Washington Heights en Manhattan; la 3 conecta partes de Brooklyn con Manhattan; y la 6 recorre el East Side y atraviesa el Bronx, donde una gran parte de los pasajeros son hispanos, muchos de ellos de origen dominicano, puertorriqueño y mexicano.

La línea 3 del Metro de nueva York es una de las primeras que renovará su flota (Foto: AFP)

Líneas adicionales (si se activa la opción completa)

Si la MTA decide avanzar con la compra total (los 2,390 vagones), entonces también se verán beneficiadas:

Línea 2

Línea 4

Línea 5

En este caso, se reemplazarían los modelos R142 y R142A, que aunque más modernos (de finales de los 90 y principios de los 2000), ya empiezan a mostrar desgaste. Estas líneas son clave para miles de trabajadores que viven en el Bronx y Brooklyn y que cada mañana viajan hacia el centro de Manhattan, y también para muchos hispanohablantes que conectan con trenes hacia Queens, Staten Island o incluso con buses hacia New Jersey.

Resumen claro de las líneas beneficiadas:

Tipo de inversión Líneas Modelos actuales a reemplazar Pedido base 1, 3, 6 R62 / R62A (años 80) Pedido completo 2, 4, 5 R142 / R142A (1999–2005)

¿POR QUÉ ESTAS LÍNEAS FUERON PRIORIZADAS?

Aquí hay una lógica bastante clara. Si lo piensas, la MTA no está improvisando: está atacando primero donde más se nota el desgaste y donde el impacto en la vida diaria de los usuarios es mayor.

Antigüedad crítica: Los trenes de las líneas 1, 3 y 6 tienen más de 40 años en servicio.

Uso intensivo: Son rutas clave dentro de Manhattan y el Bronx, con alta demanda diaria, especialmente en horarios de entrada y salida del trabajo.

Costos de mantenimiento: Mientras más viejos los trenes, más fallas y más tiempo fuera de servicio.

De hecho, el propio CEO de la MTA, Janno Lieber, ha insistido en que esta renovación busca mejorar la confiabilidad del servicio, algo que los usuarios sienten todos los días cuando el tren se queda detenido entre estaciones o cuando el altavoz anuncia “train traffic ahead” y los minutos se alargan. Para muchas familias hispanas, llegar tarde no es solo una molestia: puede significar perder horas de trabajo o llegar tarde a recoger a los niños en la escuela.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS USUARIOS?

No se trata solo de trenes nuevos por estética. Aquí hay mejoras concretas que impactan directamente al pasajero, desde el que se sube con café en mano en Queensbridge hasta la mamá que viaja con coche de bebé desde el Bronx.

Principales mejoras previstas:

Mayor confiabilidad: Los nuevos trenes (modelo R262) podrán recorrer hasta 200,000 millas sin fallas, más del doble que los actuales, lo que en teoría se traduce en menos interrupciones y menos “delays” en los tableros de las estaciones.

Los nuevos trenes (modelo R262) podrán recorrer hasta 200,000 millas sin fallas, más del doble que los actuales, lo que en teoría se traduce en menos interrupciones y menos “delays” en los tableros de las estaciones. Mejor experiencia a bordo: Sistemas de audio más claros, lo que ayuda especialmente a quienes no dominan el inglés y dependen de los anuncios para saber si hay cambios de ruta; dispositivos para personas con discapacidad auditiva; posible incorporación de vagones con pasillos abiertos (open gangway), lo que facilita moverse dentro del tren, algo clave en horas pico cuando muchos pasajeros viajan de pie.

Sistemas de audio más claros, lo que ayuda especialmente a quienes no dominan el inglés y dependen de los anuncios para saber si hay cambios de ruta; dispositivos para personas con discapacidad auditiva; posible incorporación de vagones con pasillos abiertos (open gangway), lo que facilita moverse dentro del tren, algo clave en horas pico cuando muchos pasajeros viajan de pie. Más seguridad: Cámaras a bordo; sistemas de control de acceso a cabinas; videovigilancia en plataformas, una demanda frecuente tras varios incidentes de seguridad que han preocupado a comunidades de inmigrantes en los últimos años.

Cámaras a bordo; sistemas de control de acceso a cabinas; videovigilancia en plataformas, una demanda frecuente tras varios incidentes de seguridad que han preocupado a comunidades de inmigrantes en los últimos años. Eficiencia operativa: Conteo automático de pasajeros, que permite planificar mejor la frecuencia de los trenes en horas punta; sistemas de frenado más modernos, con potencial para reducir tiempos de viaje y mejorar la regularidad del servicio.

UN CAMBIO QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS TRENES

Algo que me parece clave entender —y que muchas veces se pasa por alto en la conversación diaria entre quejas por demoras y trenes llenos— es que esto no es solo una compra de vagones. Es parte de una transformación más amplia del sistema de transporte que usan millones de neoyorquinos, incluidos residentes hispanos de vecindarios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx.

La MTA incluso ya abrió una instalación especializada para probar estos trenes antes de ponerlos en servicio, y creó un programa específico para gestionar toda la flota. Eso habla de una estrategia más seria y de largo plazo, que busca que el metro deje de depender de equipos viejos y muy caros de mantener. Además, si el plan se ejecuta completo, estos nuevos vagones podrían reemplazar hasta el 36% de toda la flota del metro, que hoy suma más de 6,500 coches. Es decir, más de un tercio del sistema cambiaría, una cifra que puede sentirse en el día a día de quienes combinan el metro con el bus, el LIRR o el Metro-North para llegar a trabajos en Long Island, Westchester o New Jersey.

El Metro de Nueva York tendrá la renovación más grande en su historia (Foto: MTA)

LO QUE VIENE AHORA

El proceso todavía está en marcha. Las propuestas de fabricantes se recibirán hasta septiembre de 2026, y el contrato se adjudicaría hacia 2028. A partir de ahí, empezará la producción y entrega progresiva, por lo que el cambio no será inmediato, pero sí gradual y cada vez más visible en las líneas que cruzan Manhattan, el Bronx y Brooklyn.

Si lo miras en perspectiva, los primeros beneficiados serán los usuarios de las líneas 1, 3 y 6, pero si todo avanza como se espera, también quienes usan las líneas 2, 4 y 5 verán un cambio importante en los próximos años. Para muchas comunidades hispanas que dependen 100% del subway para ir al trabajo, a la escuela, a la iglesia o incluso a visitar familiares en otros boroughs, esto puede marcar la diferencia entre un sistema que frustra todos los días y uno que, poco a poco, se moderniza.

Y sí, puede sonar técnico o lejano, pero en una ciudad como Nueva York, donde millones dependen del metro cada día, esto termina siendo algo muy concreto: menos fallas, viajes más cómodos y un sistema que finalmente empieza a ponerse al día con la realidad de una ciudad diversa, con una comunidad latina cada vez más presente desde el Alto Manhattan hasta el Bronx y Queens.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!