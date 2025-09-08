En Estados Unidos hay muchos juegos de lotería, y uno de los más populares, en definitiva, es el Mega Millions. No por nada una gran cantidad de gente participa en el mismo. Si bien en otras ocasiones te he informado acerca de quienes han ganado ahí (la última vez te hablé sobre una persona de Virginia), ahora te daré a conocer qué ocurre con los premios mayores que no son reclamados. Presta mucha atención para que sepas todo.

Como quiero brindarte la información completa, te indico que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Los plazos de reclamación de premios de Mega Millions

Ojo que solo se gana el premio mayor acertando los seis números ganadores en un sorteo. Si por suerte llegaste a ser un ganador, ten en cuenta que los plazos de reclamación varían según la jurisdicción, según las normas y regulaciones locales. “Por lo tanto, el plazo para reclamar premios varía entre 90 días y un año a partir de la fecha del sorteo”, informó el Mega Millions en su página web.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

Si no reclamas tu premio del Mega Millions, esto es lo que sucede

Pero el tema central de esta nota es qué pasa si no reclamas tu premio mayor. Al respecto, te digo que si uno no va a solicitar la gran cantidad de dinero que ganó “dentro del plazo establecido en el estado o jurisdicción donde se vendió el boleto ganador, cada lotería participante recuperará todo el dinero aportado (mediante la venta de boletos) para el premio mayor no reclamado”.

“Cada lotería utiliza sus premios no reclamados para diferentes fines, generalmente determinados por la legislación de loterías de cada jurisdicción (las loterías no toman esa decisión). Por ejemplo, algunos estados reinvierten el dinero en su fondo de premios para promociones y premios adicionales, otros lo envían a sus beneficiarios, como educación y becas, y otros pueden usarlo para múltiples fines”, subrayó después el Mega Millions.

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

Claramente, lo ideal es que toda persona que haya ganado reclame su premio, por lo que te recomiendo que siempre estés atento(a) a los sorteos que se realizan. Para que no se te olvide, te comento que el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Este 9 de septiembre hay un nuevo sorteo. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $358 millones, con la opción en efectivo de $164.5 millones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!