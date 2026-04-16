Si eres de las personas que usan aplicaciones de transferencia bancaria instantánea en el celular, seguramente las aprovechas a menudo para enviar y recibir dinero entre familiares, amigos o incluso para pagar servicios. En la mayoría de casos, todo funciona sin problemas, pero en los últimos años también han aumentado las estafas vinculadas a estos métodos de pago en Estados Unidos. Por eso, cuando recibes un pago por Zelle de alguien que no conoces, es normal preguntarse si se trata de un error inocente o de un intento de fraude. A continuación, te contamos qué debes hacer para proteger tu dinero y evitar caer en una posible estafa en Estados Unidos.

Vale precisar que Zelle es una de las plataformas de pagos más populares y utilizadas en EE.UU. para transferir dinero de forma rápida y segura entre cuentas bancarias locales. Funciona principalmente dentro de las aplicaciones de la mayoría de los bancos estadounidenses.

“Me depositaron por error por Zelle”: conoce cómo operan las estafas y qué hacer si te pasa en EE.UU. (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN PAGO POR ZELLE DE UNA PERSONA DESCONOCIDA?

Lo primero es no tocar ese dinero por tu cuenta ni seguir instrucciones de quien te lo envió. A continuación, lo que debes hacer:

No devuelvas el dinero usando Zelle solo porque la persona te lo pide por mensaje, correo o llamada; ya que es una táctica típica de estafa.

No compartas datos bancarios, códigos de verificación ni contraseñas con nadie que diga ser del banco o de Zelle.

Toma capturas de pantalla del movimiento y de cualquier mensaje relacionado, por si necesitas hacer un reclamo.

Contacta a tu banco o cooperativa de crédito (por teléfono oficial o app) y explica que recibiste un pago de Zelle de un desconocido. Pide que revisen la operación y te indiquen cómo revertirla correctamente.

Si el supuesto remitente insiste en que “se equivocó” y te presiona para que le devuelvas el dinero rápido, cuelga o deja de responder y repórtalo al banco como posible fraude.

¿Cómo protegerte de futuras estafas?

Usa Zelle solo con personas que conoces y cuyos datos puedes verificar.

Activa la autenticación en dos pasos en tu banca en línea y alertas de movimientos para detectar transferencias sospechosas.

Si llegas a ser víctima de un fraude, además de hablar con tu banco, presenta una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y considera hacer un reporte policial.

Te envían dinero por Zelle y luego te suplican que lo devuelvas: la peligrosa estafa que avanza en Estados Unidos (Foto: Freepik)

OTRAS ESTAFAS COMUNES CON ZELLE ADEMÁS DEL PAGO ACCIDENTAL

Además del “pago accidental”, hay varias estafas frecuentes con Zelle que conviene tener en el radar para no ser víctima de delincuentes.

Estafas de compras y ventas en línea: falsos compradores o vendedores en Facebook Marketplace, Craigslist u otras plataformas ofrecen pagar o cobrar por Zelle, envían comprobantes falsos, no entregan el producto o desaparecen tras recibir el dinero.

falsos compradores o vendedores en Facebook Marketplace, Craigslist u otras plataformas ofrecen pagar o cobrar por Zelle, envían comprobantes falsos, no entregan el producto o desaparecen tras recibir el dinero. Suplantación de identidad (phishing): recibes correos, SMS o llamadas que parecen ser del banco o de Zelle, diciendo que hay un problema con tu cuenta o un cargo sospechoso; te piden que hagas clic en un enlace o que “autorices” una transferencia, pero en realidad están robando tus claves o forzando un envío a su cuenta, según AARP.

recibes correos, SMS o llamadas que parecen ser del banco o de Zelle, diciendo que hay un problema con tu cuenta o un cargo sospechoso; te piden que hagas clic en un enlace o que “autorices” una transferencia, pero en realidad están robando tus claves o forzando un envío a su cuenta, según AARP. Estafas de soporte o reembolso: alguien se hace pasar por empleado del banco o de Zelle y te dice que te van a devolver dinero por un fraude o un cobro equivocado; para “procesar el reembolso” te pide tus datos de acceso o que envíes una transferencia de prueba… que en realidad es el dinero que te están quitando, precisa Yahoo Finanzas.

UN CASO PARTICULAR SOBRE ENVIÓ DE DINERO DE UNA PERSONA DESCONOCIDA

En Telemundo Responde contaron lo que le ocurrió a la presentadora Azalea Iñiguez cuando recibió un pago de US$600 de una persona desconocida, que le dijo que se había equivocado de número en la transferencia y le pidió que le devolviera el dinero. Como en ese momento estaba ocupada, no pudo responder ni a las llamadas ni a los mensajes. Sin embargo, cuando por fin tuvo tiempo de revisar el texto, notó que tenía muchos errores y decidió no contestar.

Entonces, en lugar de comunicarse con esa persona, optó por llamar a su banco para notificarles del supuesto envío incorrecto con el fin de que ellos se encarguen de la devolución, si era necesario. ¿La razón? Muchas veces los estafadores usan cuentas bancarias robadas para enviar ese dinero. Por eso, si tú se lo devuelves directamente y luego el banco anula la operación al confirmar que provenía de una cuenta comprometida, al final el dinero que perdiste será el tuyo.

Tampoco es buena idea conversar con la persona que hizo el envío, porque, si se trata de un estafador, intentará presionarte para que actúes rápido, apelará a tu buena fe con historias de emergencia y te pedirá que mandes el dinero a otra cuenta distinta, que en realidad es la suya

Al final, Iñiguez contó que el banco le confirmó que, efectivamente, se trataba de un error de la otra persona, por lo que aceptó devolver el dinero, pero no de forma directa, sino a través de la propia entidad financiera. Los empleados del banco le dijeron que hizo lo correcto al comunicarse con ellos, ya que así pueden verificar si fue un simple error o parte de un intento de fraude.

Zelle es un servicio que permite enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de Estados Unidos (Foto: Zelle)

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