La posibilidad de nieve en Nueva York durante el feriado de Acción de Gracias de 2026 se concentra, por ahora, en algunas zonas elevadas del interior del estado, mientras que para NYC el pronóstico apunta principalmente a lluvia y viento, como suele ser todos los años. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Albany contempla un inicio de precipitación invernal en sectores altos, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución del sistema y sus posibles acumulaciones.

La clave es distinguir dos episodios: los chubascos por efecto lago previstos antes del feriado y la tormenta que se aproxima para el jueves 26 de noviembre. Hasta el momento, los reportes consultados no permiten anticipar una nevada generalizada; la oficina de Binghamton mantiene un escenario predominantemente lluvioso para buena parte de su área de cobertura.

Algunas partes del estado de Nueva York recibirán algo de nieve durante los días de descanso por Thanksgiving (Foto: AFP)

¿QUÉ ZONAS DE NUEVA YORK PODRÍAN RECIBIR NIEVE POR THANKSGIVING?

Las mayores posibilidades de precipitación invernal se encuentran en terrenos elevados. Según el reporte de Albany, algunos sectores podrían registrar copos o una mezcla al comienzo del evento, antes de una transición hacia lluvia. Binghamton, por su parte, identifica ciertas cumbres de los Catskills y del condado de Steuben como posibles excepciones al predominio de condiciones más templadas.

Región o zona Qué indica el pronóstico consultado Cuándo prestar atención Sectores elevados del área de Albany La precipitación podría comenzar como nieve o mezcla invernal antes de convertirse en lluvia. Durante la llegada del sistema, el jueves 26. Catskills Predominio de condiciones lluviosas; algunas elevaciones superiores a los 2,000 pies podrían registrar una transición posterior a copos. Entre el viernes 27 y el sábado 28. Partes altas del condado de Steuben Posible cambio en el tipo de precipitación tras el paso de la tormenta. Entre el viernes y el sábado. Finger Lakes y centro del estado Chubascos por efecto lago antes del feriado; después, un escenario principalmente lluvioso. Noche del lunes 23 y martes 24 para el episodio previo. Ciudad de Nueva York Lluvia y viento, sin una nevada prevista para Thanksgiving en el reporte consultado. Jueves 26 y parte del viernes 27.

LA NIEVE POR EFECTO LAGO LLEGARÁ ANTES DE ACCIÓN DE GRACIAS

Los chubascos previstos entre la noche del lunes 23 y el martes 24 corresponden a un episodio distinto del esperado para Thanksgiving. El NWS de Binghamton anticipa actividad dispersa, sin condiciones favorables para bandas organizadas dentro de su jurisdicción.

En la mayor parte de esa área no se esperan acumulaciones. Algunas elevaciones de Finger Lakes y del centro del estado podrían recibir desde una ligera capa hasta media pulgada sobre superficies elevadas; ese cálculo no debe extenderse automáticamente a todo el oeste o el norte neoyorquino.

Por lo tanto, encontrar copos a comienzos de semana no significa que el mismo escenario vaya a repetirse durante la cena familiar del jueves.

¿HABRÁ NIEVE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK?

La previsión consultada para NYC apunta a lluvia y viento durante Thanksgiving, no a una nevada. El jueves 26 tendría una máxima cercana a los 59 °F, mientras que el viernes todavía podría presentar precipitaciones.

Quienes permanezcan en los cinco condados deberán prestar más atención al agua y las ráfagas al organizar sus traslados. Los reportes puntuales revisados para Manhattan y el Bronx coinciden en anticipar condiciones lluviosas durante la jornada festiva.

El horario de llegada del sistema también merece seguimiento. La discusión meteorológica del NWS local sitúa la mayor probabilidad de precipitación entre la tarde y la noche, aunque contempla un comienzo más temprano en sectores próximos a la costa.