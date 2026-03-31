La Corte Suprema de Estados Unidos analizará este 1 de abril de 2026 quién recibe la ciudadanía automática al nacer en el país luego que el presidente Donald Trump firmara una orden en enero de 2025 que busca negarla especialmente a los hijos de padres indocumentados o con estatus temporal. Ante este escenario, la duda y el temor ha surgido inmediatamente pues más de uno se pregunta qué pasará con el estatus legal de los niños que ya nacieron y crecieron en esta nación, si se invalidarán las actas de nacimiento o desde cuándo cambiarán las reglas si el máximo tribunal falla a favor de la restricción. Aquí te explico de forma sencilla qué está en juego y qué podría pasar con tu familiar si el fallo favorece el limitar la ciudadanía por nacimiento y viven actualmente en alguna de las ciudades con mayor presencia latian como Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Phoenix, San Antonio o Miami o cualquier otra. ¡Presta atención a la información brindada por un abogado de inmigración! Estoy segura que te será de gran ayuda.

¿Qué está discutiendo la Corte Suprema?

La Corte Suprema va a decidir si el presidente puede, mediante orden ejecutiva, reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la Décimocuarta Enmienda para excluir a los hijos de padres indocumentados o con estatus temporal, algo que fue su promesa central durante su campaña electoral. El gobierno argumenta que la frase “sujetas a su jurisdicción” permite limitar la ciudadanía a hijos de personas con “domicilio” o presencia permanente, dejando fuera a quienes solo están de manera temporal o sin autorización.

En un mensaje escrito por el mandatario en su cuenta de Truth Social se refirió al tema este último lunes 30 de marzo: “La ciudadanía por nacimiento no tiene que ver con gente rica de China y del resto del mundo que quiere que sus hijos, y cientos de miles más, a cambio de dinero, se conviertan de forma ridícula en ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¡Se trata de los bebés de los esclavos!”.

Trump enfatizó que Estados Unidos es “el único país del mundo que se digna siquiera a debatir este tema. Revisen en las fechas de esta legislación de hace tanto tiempo: ¡Justo al final de la Guerra Civil! El mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías a nuestro país, mientras se ríe de lo estúpido que se ha vuelto nuestro sistema judicial estadounidense (¡aranceles!)".

El presidente estadounidense Donald Trump está “luchando” hasta acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Foto: referencial/Paul Ratje / AFP) / PAUL RATJE

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La regla actual se basa en la Décimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada después de la Guerra Civil. Su cláusula de ciudadanía dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado donde residen”. Eso se ha interpretado por más de un siglo como “si naces en territorio estadounidense, eres ciudadano, sin importar el estatus migratorio de tus padres”, con pocas excepciones como hijos de diplomáticos o fuerzas invasoras.

En resumen, es la base legal que protege hoy a millones de hijos de inmigrantes nacidos en el país, incluidos los de familias latinas; sin embargo, ahora está en peligro luego que Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. Esa orden busca terminar con la ciudadanía automática para bebés nacidos en Estados Unidos cuando sus padres sean inmigrantes “no autorizados” (indocumentados) o solo estén aquí con visas temporales como de turista, estudiante o trabajo. La idea central es restringir la ciudadanía por nacimiento solo a niños con al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal y dejar de lado el conocido como “turismo de nacimiento”.

Si la orden de Trump entrara en vigor, a los hijos de hasta 6,5 ​​millones de personas que residen legalmente en Estados Unidos se les podría negar la ciudadanía, según estiman desde CNN, aunque estén en el país a través de programas humanitarios como DACA.

Si avanza la propuesta de la administración de Donald Trump, los futuros niños de padres indocumentados podrían no obtener la ciudadanía estadounidense. (Foto: AFP)

¿Qué pasa con mi hijo si la Corte falla a favor de limitar la ciudadanía?

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández lo explicó en N+ Univisión porque, según detallan desde el medio en otra publicación, distintas estimaciones sitúan en torno a 250,000 los bebés que nacen cada año en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con permisos temporales, y que podrían quedar fuera de la ciudadanía automática si la medida entra en vigor. Él detalló que aquí entra en juego la temporalidad y que el impacto de un fallo adverso no sería el que muchos temen para sus hijos.

“Se aplicaría desde el día del fallo a favor de Trump, la orden no sería retroactiva ya que la decisión de la corte de distrito suspendió la Orden ejecutiva y por consecuencia reconoce la ciudadanía por nacimiento hasta que la Corte Suprema decida”, aseguró.

De esta manera dejó en claro que el sistema legal estadounidense seguirá reconociendo plenamente la ciudadanía por nacimiento mientras el caso escala y que los niños ya nacidos no perdería sus derechos porque la medida se aplicaría después del fallo a favor de Trump en adelante.

En resumen: todos los niños nacidos hasta el minuto previo a la sentencia mantienen su ciudadanía por nacimiento intacta si está reconocida por acta de nacimiento, pasaporte u otros documentos.

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