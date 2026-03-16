Desde que Donald Trump asumió el mandato de los Estados Unidos, se intensificó los operativos migratorios en todo el país; la medida significó la detención de miles de inmigrante calificados como “ilegales” , los cuales fueron separados abruptamente de sus familias. Esta realidad ha generado un profundo temor entre los padres residentes, para quienes resulta fundamental conocer cómo actuar y entender los derechos ante una posible detención. Por esa razón, es importante que estés informado sobre estos mecanismos para garantizar el bienestar y la protección de tus descendientes.

Debo indicarte que varias organizaciones legales subrayan que el arresto por razones migratorias no anula las obligaciones de los padres, por lo que, aun bajo custodia de las autoridades federales, éstos tienen la facultad de decidir sobre el bienestar de sus hijos.

Eso sí, las políticas migratorias del país definen protocolos específicos que los oficiales federales deben cumplir al detener a personas con menores a su cargo. El propósito de estas reglas es prevenir separaciones familiares, permitiendo que los niños estén bajo protección de un cuidador confiable.

Cada día, los agentes de ICE recorren las calles de EE.UU. para detener a inmigrantes que residen en este país. (Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Qué hacer si soy padre de familia y fui detenido por ICE en EE.UU.

En caso eres inmigrante y convives con hijos menores de edad en EE.UU., debes tener en mente que estás expuesto a ser interceptado por los agentes federales al momento que transites por cualquier calle del país. En caso de que ocurra este posible escenario, posees derechos relacionados para seguir tomando decisiones sobre tu familia. A continuación, te las mencionaré.

1) TIENES DERECHO A DECIDIR QUIÉN CUIDARÁ A TUS HIJOS CUANDO TE ARRESTAN

Los padres detenidos por agentes de inmigración mantienen el derecho legal de gestionar el cuidado inmediato de sus hijos menores de edad. Según ICE, los oficiales están obligados a permitir que el padre o el tutor se comunique con un familiar, amigo o persona de confianza para que asuma la custodia de los niños tras el arresto.

2) TIENES DERECHO A PERMANECER EN CONTACTO CON TUS HIJOS EN TU DETENCIÓN

Las leyes migratorias del país establecen que el rol del padre o tutor no se pierde al estar bajo custodia, por lo cual es obligatorio permitir que los detenidos mantengan contacto directo con sus hijos. Esta medida busca asegurar que el vínculo familiar permanezca activo, otorgando a los padres la posibilidad de comunicarse desde el centro de detención.

Uno de los derechos de un padre detenido por ICE es tener la oportunidad de contactarse con sus hijos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

3) TIENES DERECHO A RECIBIR APOYO PARA ORGANIZAR EL CUIDADO DE TUS HIJOS

Diversos centros de detención cuentan con personal especializado, cuya labor es asistir a los internos en la realización de gestiones familiares esenciales durante su proceso de detención. Los trabajadores tienen la facultad para facilitar el contacto con los parientes, colaborar en la organización de documentos y ayudar a establecer acuerdos temporales.

4) TIENES DERECHO A PARTICIPAR EN PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS AL BIENESTAR DE TUS HIJOS

Las padres bajo custodia de ICE mantienen su derecho legal a participar en cualquier proceso activo ante un tribunal estatal de bienestar infantil relacionado con sus hijos. Esto les faculta para intervenir directamente en las audiencias y procedimientos legales que involucren la protección o la custodia de los menores de edad.

5) TIENES DERECHO A DECIDIR EL FUTURO DE TUS HIJOS EN CASO SE TE EXPULSE DE EE.UU.

Los padres que enfrentan un posible proceso de deportación mantienen vigente su derecho a determinar donde vivirán sus hijos, permitiéndoles designar a un tutor para que los menores se quede en EE.UU. Asimismo, existe la alternativa de que los hijos se trasladen junto a sus padres hacia la nación de origen.

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