Quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) y autorización para trabajar en Estados Unidos pueden generar créditos del Seguro Social a partir de sus ingresos declarados y los impuestos aportados durante su empleo. Sin embargo, cuando esa protección migratoria está por expirar o llega a su fin, aparece una inquietud importante: ¿los créditos obtenidos permanecen vigentes y pueden utilizarse más adelante para pedir una pensión de jubilación, beneficios por discapacidad o pagos de sobrevivientes? La respuesta varía según la situación de cada persona. A continuación, detallamos qué sucede con el historial de créditos, qué condiciones pueden modificarse tras el término del TPS y qué documentos es recomendable conservar o verificar.

Tener créditos suficientes no garantiza un pago inmediato: la SSA también revisa la edad, el historial de trabajo, la categoría del beneficio y la presencia legal del solicitante (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CRÉDITOS ACUMULADOS EN EL SEGURO SOCIAL TRAS EL FIN DEL TPS?

Los créditos de Seguro Social que una persona acumuló mientras tuvo Estatus de Protección Temporal y autorización de empleo no desaparecen cuando termina el TPS. Permanecen registrados en su historial de ingresos de la Administración del Seguro Social (SSA) y pueden servir para cumplir los requisitos de beneficios futuros, siempre que el trabajo haya sido reportado y se hayan pagado los impuestos de Seguro Social correspondientes.

“Los créditos no se borran si la persona pierde su estatus por el TPS, pero su elegibilidad para recibir beneficios sí depende de que si la persona está aquí con una presencia legal. Si la persona quiere recibir beneficios mientras tanto que está en los Estados Unidos, tiene que tener un estatus legal como TPS u otro”, explicó Brian López, abogado de inmigración, a Telemundo 48.

Cada año de empleo cubierto por el Seguro Social puede generar hasta cuatro créditos, según el nivel de ingresos sujeto a impuestos de nómina. Por ejemplo, si una persona con TPS acumuló 40 créditos –habitualmente el equivalente a unos diez años de trabajo cubierto–, conservará ese historial para efectos de determinar si reúne el requisito de cotización para una futura jubilación. El fin del TPS no “reinicia” la cuenta de créditos.

En resumen: si la persona trabajó con autorización vigente de TPS y un número de Seguro Social válido, esos salarios reportados se incorporan a su registro y no se borran por el cambio posterior de estatus migratorio.

Los trabajadores con TPS pueden reunir hasta cuatro créditos por año (Foto: AFP)

CRÉDITOS DEL SEGURO SOCIAL: ¿QUÉ BENEFICIOS PUEDEN AYUDAR A SOLICITAR?

Aunque tengas los créditos necesarios, esto no te garantiza que puedas cobrar una prestación de inmediato. Para que la SSA pague beneficios mensuales a un no ciudadano que se encuentra dentro de Estados Unidos, la persona debe estar legalmente presente durante todo el mes calendario en cuestión, además de cumplir los demás requisitos del beneficio. Si al terminar el TPS la persona no obtiene otro estatus o permiso que mantenga su presencia legal, la SSA puede suspender los pagos mientras no se cumpla ese requisito.

“Inmigración no le permite a uno que fue deportado recibir beneficios de Seguro Social, entonces las personas que pierden TPS y se encuentran en una situación en que le mandan a corte de deportación y un juez le ordena su deportación, ya no va a ser elegible para recibir los beneficios de Seguro Social fuera del país”, precisó López.

Para una pensión de jubilación, normalmente se requieren 40 créditos; también debe alcanzarse la edad mínima aplicable, que puede ser 62 años para un beneficio reducido. Para incapacidad (SSDI) o sobrevivientes, los requisitos de créditos son distintos y dependen de la edad, el historial laboral reciente y la relación con el trabajador asegurado.

Si el número de Seguro Social fue asignado a partir del 1 de enero de 2004, la norma general exige que la persona haya tenido autorización de empleo en algún momento para que sus ganancias cuenten hacia la elegibilidad. De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, una vez que la persona tuvo esa autorización, las ganancias cubiertas se consideran para estos fines.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBES CONSERVAR Y REVISAR

Revisa tu historial de ingresos y créditos en la cuenta oficial my Social Security, y corrige cuanto antes cualquier salario faltante.

Para demostrar tus ingresos, guarda formularios W-2, declaraciones de impuestos, talones de pago y documentación de autorización laboral.

Si tu TPS termina, verifica con un abogado de inmigración u organización legal acreditada si cuentas con otra vía de estatus o una orden judicial que mantenga vigente tu autorización de empleo.

Lo mejor es contactar directamente a la SSA para consultar tu situación de beneficios y créditos.