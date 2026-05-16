El temor a una posible detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a muchas familias inmigrantes en Estados Unidos a preguntarse qué podría pasar con sus hijos si de un momento a otro no pueden regresar a casa. Aunque es una conversación difícil, abogados de inmigración recomiendan prepararse con anticipación para evitar situaciones más complicadas. Uno de los documentos que puede marcar una gran diferencia es uno que permite dejar a los menores bajo el cuidado de un familiar mientras el padre o madre no esté disponible. Tenerlo listo puede ayudar a protegerlos temporalmente.
El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que existe un documento conocido como “poder de abogado temporal o limitado” para la custodia de menores. Según detalló, este permiso permite nombrar a una persona de confianza (como una hermana, hermano o abuelo) para que pueda hacerse cargo temporalmente de los hijos si el padre o madre no puede estar presente.
“Es un documento nombrando a tu hermana, los hijos y en caso de que yo no esté disponible, no tienes que decir que te deportaron, sino que yo, por alguna razón, no pueda. Y es un documento que le da custodia temporal a algún familiar, para que el estado no se lleve a tus hijos mientras”, señaló el especialista.
Este tipo de documento puede servir para que el familiar autorizado tome decisiones básicas relacionadas con los menores, como recogerlos de la escuela, llevarlos al médico o atender situaciones urgentes mientras el padre o madre resuelve su situación migratoria.
¿Por qué es importante un poder legal temporal ante una detención de ICE?
Especialistas señalan que muchas familias dejan este tema para después, pero una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Si no existe una autorización previa y un menor queda sin un adulto responsable disponible, las autoridades podrían intervenir para garantizar su protección.
Por eso, abogados recomiendan:
- Elegir a un familiar o persona de absoluta confianza
- Conversar previamente con esa persona sobre la responsabilidad
- Tener copias del documento en un lugar seguro
- Informar a la escuela de los menores sobre quién está autorizado para recogerlos
- Mantener actualizados teléfonos y contactos de emergencia
¿Se necesita explicar una deportación o detención de ICE?
De acuerdo con el abogado, no es obligatorio mencionar en el documento temas como deportación o detención de ICE. Basta con establecer que el padre o madre “no estará disponible temporalmente” por alguna razón.
Esto ayuda a que el proceso sea más sencillo y evita incluir detalles innecesarios dentro del documento legal.
Planificar también es una forma de proteger ante una detención de ICE
Para muchas familias inmigrantes, hablar de estos temas puede generar miedo o ansiedad. Sin embargo, expertos aseguran que preparar documentos básicos y dejar instrucciones claras puede evitar problemas mayores para los niños en momentos inesperados.
Tener un plan no significa que algo vaya a ocurrir, sino que los menores podrán permanecer con personas de confianza y contar con estabilidad mientras sus padres resuelven cualquier situación temporal.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!