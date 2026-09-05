Si enviaste tu Formulario I-485 –la solicitud para ajustar estatus y obtener la residencia permanente– antes del 18 de septiembre, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo rechaza por un error, es importante que actúes rápido. En estos casos, el paquete puede no conservar la fecha del primer envío y quizá debas corregirlo y presentarlo otra vez con una versión actualizada del formulario. ¿Qué significa esto para tu trámite y qué debes revisar antes de reenviarlo? Te lo explicamos en esta nota.
¿USCIS RECHAZÓ TU I-485 POR UN ERROR? ESTO DEBES SABER SI LO ENVIASTE ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE
Si USCIS recibe y acepta el Formulario I-485 con fecha de envío o presentación electrónica anterior al 18 de septiembre de 2026, el cambio de edición “no debería” afectarlo: la agencia acepta la edición 01/20/25 cuando está matasellada o presentada electrónicamente antes de esa fecha.
Pero si USCIS lo rechaza por otro error, como firma faltante, tarifa incorrecta, pago rechazado, páginas incompletas, evidencia requerida ausente o envío a una dirección incorrecta, la solicitud se considera no presentada. Por lo tanto, debes corregirla y volverla a enviar el 18 de septiembre o después, esto significa que tendrás que usar la nueva edición del I-485 con fecha 09/18/26. Recuerda: no hay período de gracia para reenviar la edición anterior.
Para que entiendas mejor, te lo detallamos en la siguiente tabla:
|Situación
|Consecuencia
|USCIS acepta el I-485 01/20/25 enviado antes del 18 de septiembre
|El caso conserva su fecha de recepción y continúa bajo el trámite normal. No hay que cambiar de formulario solo porque posteriormente aparezca una edición nueva.
|USCIS rechaza el paquete antes de aceptarlo
|No se asigna una fecha de presentación válida. Debe corregirse el error y presentarse de nuevo.
|Se vuelve a enviar desde el 18 de septiembre
|Debe utilizarse exclusivamente el I-485 edición 09/18/26, con las instrucciones, documentos y tarifas vigentes. La edición 01/20/25 será rechazada si lleva matasellos o se presenta electrónicamente en esa fecha o después.
|El rechazo ocurre por usar una versión equivocada
|USCIS devuelve el paquete; no es una negación de fondo, pero habrá que presentar nuevamente con la versión correcta y revisar si la categoría migratoria sigue disponible.
EN RESUMEN
Un envío previo al 18 de septiembre no congela la fecha si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración rechaza la solicitud en vez de aceptarla. Esto quiere decir que la nueva presentación tendrá la fecha en que USCIS reciba o acepte el paquete corregido, lo que puede importar si:
- La disponibilidad de visas cambia en el Visa Bulletin.
- La persona necesita mantener elegibilidad para ajuste de estatus.
- Un permiso de trabajo o documento de viaje dependía de una solicitud I-485 correctamente presentada.
- Hay cambios de requisitos o documentación vinculados a la nueva edición del formulario.
Pasos que debes seguir si recibes un rechazo
1. Lee el aviso de rechazo y determina el motivo exacto para corregirlo.
2. Si el reenvío será el 18 de septiembre o después, descarga del sitio oficial de USCIS la edición 09/18/26 del I-485 y complétala conforme a las instrucciones vigentes.
3. Revisa que todas las páginas requeridas estén incluidas, el formulario esté firmado, la tarifa y el método de pago sean correctos, y la dirección de presentación corresponda a tu categoría.
4. Conserva el comprobante original de envío, la notificación de rechazo y una copia completa del paquete.
5. Si el caso depende de una fecha límite, de disponibilidad de visa, de una protección temporal o de una situación migratoria compleja, consulta cuanto antes a un abogado de inmigración autorizado o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia.