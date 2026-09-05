Si enviaste tu Formulario I-485 –la solicitud para ajustar estatus y obtener la residencia permanente– antes del 18 de septiembre, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo rechaza por un error, es importante que actúes rápido. En estos casos, el paquete puede no conservar la fecha del primer envío y quizá debas corregirlo y presentarlo otra vez con una versión actualizada del formulario. ¿Qué significa esto para tu trámite y qué debes revisar antes de reenviarlo? Te lo explicamos en esta nota.

Un paquete rechazado no siempre conserva la fecha del primer envío (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿USCIS RECHAZÓ TU I-485 POR UN ERROR? ESTO DEBES SABER SI LO ENVIASTE ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Si USCIS recibe y acepta el Formulario I-485 con fecha de envío o presentación electrónica anterior al 18 de septiembre de 2026, el cambio de edición “no debería” afectarlo: la agencia acepta la edición 01/20/25 cuando está matasellada o presentada electrónicamente antes de esa fecha.

Pero si USCIS lo rechaza por otro error, como firma faltante, tarifa incorrecta, pago rechazado, páginas incompletas, evidencia requerida ausente o envío a una dirección incorrecta, la solicitud se considera no presentada. Por lo tanto, debes corregirla y volverla a enviar el 18 de septiembre o después, esto significa que tendrás que usar la nueva edición del I-485 con fecha 09/18/26. Recuerda: no hay período de gracia para reenviar la edición anterior.

Para que entiendas mejor, te lo detallamos en la siguiente tabla:

Situación Consecuencia USCIS acepta el I-485 01/20/25 enviado antes del 18 de septiembre El caso conserva su fecha de recepción y continúa bajo el trámite normal. No hay que cambiar de formulario solo porque posteriormente aparezca una edición nueva. USCIS rechaza el paquete antes de aceptarlo No se asigna una fecha de presentación válida. Debe corregirse el error y presentarse de nuevo. Se vuelve a enviar desde el 18 de septiembre Debe utilizarse exclusivamente el I-485 edición 09/18/26, con las instrucciones, documentos y tarifas vigentes. La edición 01/20/25 será rechazada si lleva matasellos o se presenta electrónicamente en esa fecha o después. El rechazo ocurre por usar una versión equivocada USCIS devuelve el paquete; no es una negación de fondo, pero habrá que presentar nuevamente con la versión correcta y revisar si la categoría migratoria sigue disponible.

EN RESUMEN

Un envío previo al 18 de septiembre no congela la fecha si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración rechaza la solicitud en vez de aceptarla. Esto quiere decir que la nueva presentación tendrá la fecha en que USCIS reciba o acepte el paquete corregido, lo que puede importar si:

La disponibilidad de visas cambia en el Visa Bulletin.

La persona necesita mantener elegibilidad para ajuste de estatus.

Un permiso de trabajo o documento de viaje dependía de una solicitud I-485 correctamente presentada.

Hay cambios de requisitos o documentación vinculados a la nueva edición del formulario.

Pasos que debes seguir si recibes un rechazo

1. Lee el aviso de rechazo y determina el motivo exacto para corregirlo.

2. Si el reenvío será el 18 de septiembre o después, descarga del sitio oficial de USCIS la edición 09/18/26 del I-485 y complétala conforme a las instrucciones vigentes.

3. Revisa que todas las páginas requeridas estén incluidas, el formulario esté firmado, la tarifa y el método de pago sean correctos, y la dirección de presentación corresponda a tu categoría.

4. Conserva el comprobante original de envío, la notificación de rechazo y una copia completa del paquete.

5. Si el caso depende de una fecha límite, de disponibilidad de visa, de una protección temporal o de una situación migratoria compleja, consulta cuanto antes a un abogado de inmigración autorizado o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia.

Dependiendo de la fecha que solicites tu green card, deberás presentar la anterior o la nueva versión del Formulario I-485 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)