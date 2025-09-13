Perder un boleto ganador de Mega Millions puede ser devastador, pues ese ticket físico suele ser la prueba esencial para reclamar cualquier premio. A continuación te explico lo que típicamente ocurre, lo que puedes intentar, y lo más importante: lo que dicen las reglas oficiales de la popular lotería de Estados Unidos.

Qué sucede si pierdes tu boleto de Mega Millions

En las Preguntas frecuentes de Mega Millions, se indica lo siguiente: “Mega Millions y nuestras loterías participantes no se responsabilizan por boletos perdidos o robados. Protege tu boleto firmando la parte posterior. Los boletos son instrumentos al portador; a menos que lo firmes, cualquiera que lo tenga puede reclamar el premio.

Cada estado tiene un plazo límite para reclamar premios, que varía según la jurisdicción, normalmente entre 90 días y un año desde la fecha del sorteo. Si olvidaste reclamar, incluso si tienes el boleto físico, puede que ya haya expirado ese plazo.

Firmar y guardar tu boleto protege tu derecho a cobrar en la lotería Mega Millions. | Crédito: AFP

Qué pasa si pierdes tu boleto de Mega Millions

Sin el boleto original, es extremadamente difícil (y en muchos estados imposible) reclamar el premio. Las loterías exigen habitualmente el ticket físico pues es lo que valida la propiedad.

El hecho de no haber firmado el reverso del boleto juega en contra: como el boleto es “al portador” (bearer instrument), alguien que tenga el boleto firmado puede presentarlo como suyo.

Lo que puedes intentar hacer

Aunque no haya garantía, estas acciones podrían aumentar tus posibilidades:

Contactar de inmediato a la lotería del estado donde el boleto fue comprado. Explica que lo perdiste y pide información sobre si aceptan reclamaciones para boletos perdidos.

donde el boleto fue comprado. Explica que lo perdiste y pide información sobre si aceptan reclamaciones para boletos perdidos. Reunir pruebas : si tienes fotos del boleto (frontal y reverso), recibos de compra, datos del punto de venta o fecha de la transacción, podrían servir para demostrar que fuiste el propietario, sugiere Yotta.

: si tienes fotos del boleto (frontal y reverso), recibos de compra, datos del punto de venta o fecha de la transacción, podrían servir para demostrar que fuiste el propietario, sugiere Yotta. Firmar boletos futuros al momento de comprar, guardarlos en lugares seguros y realizar copias fotográficas como respaldo. Estas acciones preventivas son recomendadas por expertos legales en loterías como Manning & Clair Attorneys At Law.

Sin el ticket original, la lotería Mega Millions casi nunca acepta la reclamación del premio. | Crédito: Instagram Mega Millions

Casos prácticos y advertencias

Un ejemplo reciente en California involucró a alguien que afirmaba haber comprado dos boletos ganadores usando los mismos números, pero perdió uno. Según New York Post, la lotería argumentó que sin presentar el boleto válido, no está obligada por sus reglas ni por la ley estatal a pagar el premio correspondiente.

En Florida, sucedió algo similar: un boleto de Mega Millions por $36 millones quedó sin reclamar dentro del plazo legal (180 días) y fue declarado nulo. El premio se redirigió como indican las normas para fondos educativos, etc.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!