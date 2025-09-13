Perder un boleto de Powerball puede ser una pesadilla, especialmente si contenía una combinación ganadora. Aunque parezca una causa perdida, existen pasos importantes que debes conocer para intentar proteger tu premio o, al menos, entender las reglas del juego de la lotería más popular de Estados Unidos.

¿Qué sucede si pierdes tu boleto ganador de Powerball?

Un boleto de Powerball es básicamente un documento al portador: quien lo tenga físicamente es considerado el dueño del premio. Si alguien más encuentra tu boleto extraviado y no estaba firmado, podría cobrar el premio en tu lugar.

¿Por qué deberías firmar tu boleto de Powerball?

Antes incluso de revisar los números ganadores, firma la parte posterior de tu boleto. Esa simple acción vincula legalmente el boleto contigo. Si lo pierdes, tendrás un argumento más fuerte para demostrar que eras el propietario original. Sin firma, la lotería no tiene forma de confirmar tu identidad, advierte el portal especializado Lottery Winners Lawyer.

LottoEdge aconseja contactar de inmediato a la lotería estatal si pierdes tu boleto de Powerball. | Crédito: AFP

¿Qué hacer si pierdo mi boleto ganador de Powerball?

Si crees que tu boleto perdido era ganador, LottoEdge recomienda:

Comunícate de inmediato con la lotería del estado donde compraste el boleto .

. Explica el caso y pregunta por el proceso de reclamación de boletos extraviados. Algunas loterías pueden registrar incidentes si puedes aportar pruebas (por ejemplo, una foto del boleto o un recibo de compra).

Por norma general, sin el boleto original no podrás reclamar el premio. Incluso con fotos o testigos, la mayoría de las loterías exigen el original para validarlo. Esto protege la integridad del juego y evita disputas legales complejas.

Sin el boleto original, la mayoría de las loterías no pagará el premio para proteger la integridad del juego. | Crédito: AFP

Consejos para prevenir pérdidas en el futuro

Guarda los boletos en un lugar seguro , como una carpeta o caja destinada solo a loterías.

, como una carpeta o caja destinada solo a loterías. Haz una foto del boleto inmediatamente después de comprarlo.

inmediatamente después de comprarlo. Consulta los resultados lo antes posible para minimizar el tiempo que el boleto esté en riesgo de perderse.

