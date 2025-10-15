En Florida, si un semáforo se queda en rojo y no cambia a verde, muchos conductores se preguntan si pueden cruzar sin arriesgarse a una multa. Conoce qué dice la ley, qué recomiendan la policía y qué alternativas seguras existen para salir del cruce sin problemas.

En ciudades como Miami la impaciencia aumenta con el tráfico, los turistas y los conductores distraídos. A veces la luz parece “atascada”, pero no siempre está dañada: puede tardar más por el ciclo del semáforo o por sensores que no detectan bien ciertos vehículos. Algunos estados permiten a ciclistas y motociclistas avanzar si la luz no cambia, pero Florida no figura entre ellos, según abogados de Sarasota.

¿QUÉ PASA SI CRUZAS UNA LUZ ROJA QUE NO CAMBIA A VERDE EN FLORIDA?

La ley de Florida no autoriza pasar una luz roja continua aunque parezca atascada. Si avanzas, te expones a una multa, incluso sin tráfico ni peligro evidente. Murphy Law Group (Sarasota) recuerda que el desconocimiento de la norma no sirve como defensa. Un abogado puede evaluar tu caso si el semáforo o su sistema de activación falló y actuar para que la citación no aparezca en tu licencia.

La patrulla supervisa intersecciones con reportes de fallas en sensores (Foto: EFE)

¿QUÉ HACER SI EL SEMÁFORO NO CAMBIA?

El oficial Steve Montiero recomienda no cruzar en rojo. Si puedes, gira a la derecha de forma segura y evita la intersección; realiza un giro en U más adelante cuando la señalización lo permita. “No les voy a decir que simplemente pasen por la intersección... Lo que sí les diré es que si pueden girar a la derecha y evitar esta intersección, y tal vez dar la vuelta en U más adelante, esa sería su mejor opción”, indicó.

Detente por completo en la línea de alto y asegúrate de que el vehículo quede sobre el sensor del pavimento.

Mueve ligeramente el auto adelante o a los lados dentro del carril para intentar activar el sensor.

Si la luz sigue en rojo, gira a la derecha cuando sea seguro. Evita la intersección y realiza un retorno más adelante donde esté permitido.

Reporta el semáforo defectuoso a la policía local o al 311 en Miami-Dade y Broward.

En bicicletas, motocicletas o vehículos ligeros, asume que el sensor puede no detectarte. Aplica las mismas alternativas seguras.

Conoce cómo puedes pasar, pese a que la luz rojo no cambia a verde en Florida (Foto: Dall-E / Open AI)

