Si manejas por California, seguramente ya sabes que una infracción de tránsito puede llegar sin que un policía te detenga en plena calle, sin sirenas y sin la clásica ventana bajada al costado de la autopista. Basta con pasar de velocidad en una avenida muy vigilada de Los Ángeles, San José, Oakland, Glendale, Long Beach o San Francisco para que una cámara capture la placa y, días después, te llegue una multa por correo a nombre del dueño del vehículo. En comunidades donde muchas familias latinas dependen del carro para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer compras o moverse entre condados, este tema no es menor. Y por eso cada vez más conductores se preguntan lo mismo: ¿qué pasa realmente si la ignoras o simplemente no la pagas?

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Si alguna vez manejas por California, sabes que las normas de tránsito no son un tema menor. Entre autopistas llenas, calles con mucho tráfico y zonas urbanas cada vez más vigiladas, es común que las infracciones ya no las detecte un policía, sino una cámara. Y ahí es donde muchos conductores se hacen la misma pregunta: ¿qué pasa si simplemente ignoro la multa?

No pagar una infracción captada por cámaras puede parecer una salida fácil, pero en realidad abre la puerta a consecuencias que van más allá de una simple sanción económica. Sobre todo ahora, con leyes recientes que cambiaron la forma en que se aplican estas multas.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CÁMARAS DE VELOCIDAD EN CALIFORNIA?

Para entender el problema, primero hay que ver cómo operan estos sistemas. Gracias a la ley AB 645, varias ciudades como Los Ángeles, San José, Oakland, Glendale, Long Beach y San Francisco están autorizadas a usar radares automáticos.

Estas cámaras detectan cuando un vehículo supera el límite de velocidad, generalmente más de 11 millas por hora por encima, y capturan la matrícula. Luego, la infracción llega por correo al propietario del vehículo.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS MULTAS?

Exceso de velocidad Multa aproximada +11 mph US$50 16–25 mph US$100 +26 mph US$200 +100 mph US$500

No son montos menores, pero tampoco es buena idea pensar que ignorarlas hará que desaparezcan. En California, sobre todo en ciudades donde el tránsito está cada vez más controlado, una multa así puede terminar complicando más de lo que parece.

La I-405 es una vía de alto tránsito y este fin de semana presentará cambios (Foto: Child of Midnight)

¿QUÉ PASA SI DECIDES NO PAGAR?

Aquí viene lo importante. Desde hace poco, estas infracciones están clasificadas como pagos civiles. Eso significa que no necesariamente vas a terminar en la cárcel, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias.

Te explico las principales:

Impacto en tu historial financiero. No pagar puede derivar en reportes negativos que afecten tu crédito en Estados Unidos. Y si alguna vez has intentado sacar un préstamo, financiar un carro o alquilar vivienda, sabes lo sensible que es ese historial. Posible suspensión de la licencia. Dependiendo del caso y de la acumulación de infracciones, las autoridades pueden tomar medidas como suspender tu licencia de conducir. Recargos y penalidades. Ignorar la multa no la elimina. Con el tiempo, pueden sumarse cargos adicionales que hacen que el monto inicial crezca bastante. Dificultades administrativas. Desde renovar el registro del vehículo hasta otros trámites, podrías encontrarte con bloqueos si tienes multas pendientes.

ALTERNATIVAS SI NO PUEDES PAGAR

Ahora, si el problema es económico, hay opciones. No todo es blanco o negro:

Planes de pago en cuotas.

Reducción o exención por bajos ingresos.

Servicio comunitario en algunos casos.

Esto es clave, porque muchas personas creen que solo hay dos opciones: pagar o ignorar. Y no es así. Para muchas familias latinas en California, donde el costo de vida aprieta fuerte y cada dólar cuenta, pedir una alternativa puede ser mucho más razonable que dejar crecer la deuda.

UN DETALLE IMPORTANTE: NO INTENTES ENGAÑAR AL SISTEMA

Puede sonar obvio, pero vale la pena decirlo. La ley AB 1085 sanciona con hasta US$1000 a quienes intenten ocultar o interferir con la lectura de la matrícula.

Es decir, usar dispositivos o trucos para evitar las cámaras puede salir mucho más caro que la multa original.

Ignorar una multa de cámara en California no es una solución real. Puede que no tenga consecuencias inmediatas drásticas, pero a mediano plazo sí puede complicarte la vida más de lo que imaginas.

Si estás en esa situación, lo más sensato es revisar tu caso, entender tus opciones y actuar. A veces, enfrentar el problema desde el inicio es mucho más sencillo que dejar que el problema crezca con el tiempo.

La I-80 es una de las vías más usadas en California (Foto: AFP)

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