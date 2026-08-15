Tirar basura en las calles, aceras, parques u otros espacios públicos de San Antonio, Texas, está prohibido por las normas municipales. La ciudad contempla sanciones para quienes arrojen, depositen o dejen residuos en lugares no autorizados. A continuación, qué dice la ley de La Ciudad del Álamo sobre tirar basura en la vía pública y cuánto podrías pagar si eres sancionado.
El Código de Ordenanzas de San Antonio establece específicamente que ninguna persona puede tirar, arrojar, depositar o colocar basura o materiales de desecho en plazas públicas, parques, calles, avenidas, aceras o jardineras ubicadas en las aceras.
¿Qué dice la ley de San Antonio sobre tirar basura en la calle?
El Capítulo 29, sección 29-3 del Código de la Ciudad prohíbe depositar basura, residuos o materiales de desecho de cualquier tipo en espacios públicos. Esta disposición abarca desde una calle o acera hasta un parque o plaza.
Además, el Capítulo 14, sección 14-47, establece que es ilegal arrojar, dejar, colocar, barrer, acumular o derramar basura, desperdicios, escombros u otros materiales en calles, aceras, parques, canales, arroyos, drenajes y otros espacios públicos o privados dentro de la ciudad, salvo cuando la normativa permita su disposición.
Multas y sanciones por tirar basura en las calles de San Antonio
|Situación
|Qué establece San Antonio
|Tirar basura en una calle o acera
|Está prohibido por el Código de la Ciudad
|Arrojar residuos en un parque o plaza
|Está prohibido
|Depositar basura en canales, arroyos o drenajes
|Está prohibido
|Vertido ilegal (illegal dumping)
|La ciudad lo considera ilegal y pide reportarlo
|Multas
|Algunas infracciones relacionadas con residuos pueden alcanzar hasta $2,000
|Retiro de residuos
|La ciudad puede cobrar costos de recolección y disposición en determinados casos
La cifra de $2,000 no significa que toda persona que tire un pequeño residuo reciba automáticamente esa multa. La sanción depende de la disposición específica que se haya infringido y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, la ciudad señala que determinados incumplimientos relacionados con la colocación de basura, ramas o artículos voluminosos pueden generar multas de hasta $2,000 por día, además de cargos de recolección y disposición.
¿Qué considera San Antonio como vertido ilegal?
La ciudad define el illegal dumping como la disposición inadecuada de residuos en cualquier lugar que no sea un vertedero autorizado o una instalación especial permitida.
Esto puede incluir abandonar basura doméstica, muebles, neumáticos, electrodomésticos, residuos de construcción, piezas de vehículos e incluso ciertos residuos peligrosos en terrenos baldíos, caminos, zonas boscosas, callejones, cerca de arroyos o alrededor de drenajes.
La ciudad advierte que esta práctica puede representar un riesgo para los ríos, arroyos y el medioambiente.
¿Dónde se debe colocar la basura?
Los residentes deben utilizar los servicios de recolección y los lugares autorizados por la ciudad. Para residuos voluminosos, San Antonio cuenta con centros de entrega donde se aceptan artículos como muebles, electrodomésticos, colchones, neumáticos y otros materiales bajo determinadas condiciones.
También existen jornadas especiales para llevar determinados residuos a vertederos sin costo para residentes que cumplan los requisitos establecidos por la ciudad.
¿Cómo denunciar a alguien que tira basura?
Si una persona observa un caso de vertido ilegal dentro de los límites de San Antonio, puede reportarlo a través del 3-1-1 o del 210-207-6000. La ciudad también permite utilizar su aplicación móvil 311 para enviar detalles y fotografías del lugar.
Por ello, dejar basura en una calle de San Antonio no es simplemente una falta de limpieza: puede constituir una infracción de las ordenanzas municipales y, dependiendo del caso, generar multas y costos adicionales por la limpieza o disposición de los residuos.
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