Tirar basura en las calles, aceras, parques u otros espacios públicos de San Antonio, Texas, está prohibido por las normas municipales. La ciudad contempla sanciones para quienes arrojen, depositen o dejen residuos en lugares no autorizados. A continuación, qué dice la ley de La Ciudad del Álamo sobre tirar basura en la vía pública y cuánto podrías pagar si eres sancionado.

El Código de Ordenanzas de San Antonio establece específicamente que ninguna persona puede tirar, arrojar, depositar o colocar basura o materiales de desecho en plazas públicas, parques, calles, avenidas, aceras o jardineras ubicadas en las aceras.

¿Qué dice la ley de San Antonio sobre tirar basura en la calle?

El Capítulo 29, sección 29-3 del Código de la Ciudad prohíbe depositar basura, residuos o materiales de desecho de cualquier tipo en espacios públicos. Esta disposición abarca desde una calle o acera hasta un parque o plaza.

Además, el Capítulo 14, sección 14-47, establece que es ilegal arrojar, dejar, colocar, barrer, acumular o derramar basura, desperdicios, escombros u otros materiales en calles, aceras, parques, canales, arroyos, drenajes y otros espacios públicos o privados dentro de la ciudad, salvo cuando la normativa permita su disposición.

Multas y sanciones por tirar basura en las calles de San Antonio

Situación Qué establece San Antonio Tirar basura en una calle o acera Está prohibido por el Código de la Ciudad Arrojar residuos en un parque o plaza Está prohibido Depositar basura en canales, arroyos o drenajes Está prohibido Vertido ilegal (illegal dumping) La ciudad lo considera ilegal y pide reportarlo Multas Algunas infracciones relacionadas con residuos pueden alcanzar hasta $2,000 Retiro de residuos La ciudad puede cobrar costos de recolección y disposición en determinados casos

La cifra de $2,000 no significa que toda persona que tire un pequeño residuo reciba automáticamente esa multa. La sanción depende de la disposición específica que se haya infringido y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, la ciudad señala que determinados incumplimientos relacionados con la colocación de basura, ramas o artículos voluminosos pueden generar multas de hasta $2,000 por día, además de cargos de recolección y disposición.

En San Antonio, ciertas infracciones pueden generar multas de hasta $2,000. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué considera San Antonio como vertido ilegal?

La ciudad define el illegal dumping como la disposición inadecuada de residuos en cualquier lugar que no sea un vertedero autorizado o una instalación especial permitida.

Esto puede incluir abandonar basura doméstica, muebles, neumáticos, electrodomésticos, residuos de construcción, piezas de vehículos e incluso ciertos residuos peligrosos en terrenos baldíos, caminos, zonas boscosas, callejones, cerca de arroyos o alrededor de drenajes.

La ciudad advierte que esta práctica puede representar un riesgo para los ríos, arroyos y el medioambiente.

¿Dónde se debe colocar la basura?

Los residentes deben utilizar los servicios de recolección y los lugares autorizados por la ciudad. Para residuos voluminosos, San Antonio cuenta con centros de entrega donde se aceptan artículos como muebles, electrodomésticos, colchones, neumáticos y otros materiales bajo determinadas condiciones.

También existen jornadas especiales para llevar determinados residuos a vertederos sin costo para residentes que cumplan los requisitos establecidos por la ciudad.

San Antonio permite denunciar casos de vertido ilegal mediante el servicio 311. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo denunciar a alguien que tira basura?

Si una persona observa un caso de vertido ilegal dentro de los límites de San Antonio, puede reportarlo a través del 3-1-1 o del 210-207-6000. La ciudad también permite utilizar su aplicación móvil 311 para enviar detalles y fotografías del lugar.

Por ello, dejar basura en una calle de San Antonio no es simplemente una falta de limpieza: puede constituir una infracción de las ordenanzas municipales y, dependiendo del caso, generar multas y costos adicionales por la limpieza o disposición de los residuos.

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