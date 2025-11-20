En esta época del año, muchos ciudadanos de Estados Unidos se hacen preguntas relacionadas con la estación: ¿y si el árbol de mi vecino sigue tirando hojas en mi jardín? ¿O si una rama me daña la cerca? Con los famosos ríos atmosféricos que azotan al estado cada año el estado de California, especialmente en zonas como Modesto, Sacramento o Fresno, no es raro que el viento arrastre restos de una planta de un patio a otro.

Por eso te contaré cómo maneja California estos problemas. Entender el Código Civil del estado ayuda muchísimo para saber cuándo tu vecino es responsable y cuándo simplemente te toca respirar hondo, recoger las hojas y seguir adelante.

Un nuevo río atmosférico se aproxima a California, generando alerta por lluvias intensas y fuertes vientos (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES DUEÑO DEL ÁRBOL SEGÚN LA LEY DE CALIFORNIA?

Algo básico, pero que muchos desconocen, es que la propiedad del árbol depende de dónde nace su tronco. Si el tronco está completamente dentro del terreno de tu vecino, ese árbol es suyo, aunque las ramas y raíces crucen a tu lado. Así lo establece el Código Civil de California. En ese caso, tu vecino es quien debe mantenerlo para evitar daños a tu propiedad.

Ahora, si el tronco está justo sobre la línea divisoria, entonces el árbol les pertenece a ambos. Y aquí viene el detalle: ninguno puede cortar o modificar el árbol sin el consentimiento del otro. Es literalmente una custodia compartida, pero de un a planta.

¿ES RESPONSABLE TU VECINO SI CAEN HOJAS O PEQUEÑAS RAMAS?

La respuesta, aunque no siempre guste, es clara: no, tu vecino no es responsable de las hojas que caen en tu propiedad. Ni de las ramitas pequeñas. Ni del desorden que deje un viento fuerte, considerado un acto de Dios.

El abogado inmobiliario Robert J. Enos, del BPE Law Group, en una entrevista con The Sacramento Bee en 2021, explicó algo muy puntual: si una rama se desprende y cae en tu jardín sin causar daños, no hay base legal para reclamar. Es simplemente parte de vivir cerca de árboles.

SÍ PUEDE HABER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

La historia cambia si una rama cae y sí ocasiona daños: por ejemplo, rompe tu cerca, tu coche o parte de tu casa. En esas situaciones, lo usual es que responda el seguro del propietario del árbol, no necesariamente tu vecino directamente.

También puedes tener un caso si el árbol está visiblemente enfermo, dañado o negligentemente mantenido, y el dueño no hace nada al respecto. Allí ya hablamos de responsabilidad legal, porque ese árbol representa un riesgo previsible.

¿QUÉ PUEDES PODAR Y QUÉ NO?

Algo que mucha gente no sabe es que en California tú sí puedes podar las ramas o raíces que se meten en tu propiedad, siempre y cuando no dañes el árbol. La ley permite proteger tu espacio, pero no destruir el árbol del vecino. Si lo haces, incluso podrías meterte en problemas legales.

Y si esas ramas o raíces te causan daños, eso puede considerarse una “molestia” bajo la ley estatal, lo que te abre la puerta a pedir una compensación.

Estados Unidos se encuentra en la estación de otoño, por lo que los árboles sufren la caída de sus hojas (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER CON LAS HOJAS Y RAMAS CAÍDAS?

Una vez que pasa la tormenta —o el río atmosférico de turno— viene el trabajo real: limpiar. En la mayor parte de California, puedes tirar las hojas y ramas en el contenedor verde de residuos orgánicos, como indica el Departamento de Recursos, Reciclaje y Recuperación de California (CalRecycle).

También puedes llevarlas a una planta de compostaje o seguir las reglas específicas de tu ciudad, que suelen variar bastante.

