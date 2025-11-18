Tener la residencia permanente en Estados Unidos implica una serie de responsabilidades que muchas personas desconocen. Aunque la Green Card permite vivir y trabajar legalmente en el país, existen reglas específicas para conservarla. No cumplirlas puede provocar la pérdida del estatus migratorio, un proceso que a muchos les tomó años conseguir.

Una de las normas más importantes se relaciona con el tiempo que el residente puede permanecer fuera del país. De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS), quienes tengan green card no deben permanecer en el extranjero por más de un año, a menos que puedan demostrar que su ausencia estuvo justificada.

Si la persona supera ese periodo y no logra explicar por qué no regresó a tiempo, deberá iniciar un proceso adicional: solicitar la visa de inmigrante SB-1, creada especialmente para quienes quedaron fuera del país por más del límite permitido. Esta visa permite evaluar si el residente puede recuperar su estatus.

Los residentes permanentes de Estados Unidos pueden perder la green card si permanecen fuera del país por más de un año sin una justificación válida. (Foto: leekris / iStock) / leekris

El trámite aplica tanto para quienes dejaron vencer su permiso de reingreso como para quienes no pudieron volver antes del vencimiento de la green card. La autoridad consular analiza cada caso de manera individual para determinar si la persona cumple las condiciones necesarias; sin embargo, el DOS advierte que tener la green card no garantiza automáticamente el reingreso.

Para que la ausencia sea considerada válida, EE. UU. acepta razones específicas y bien documentadas, como emergencias médicas, obligaciones laborales con empresas estadounidenses, desastres naturales o situaciones familiares comprobadas bajo criterios estrictos.

Toda esta información debe presentarse mediante el Formulario DS-117, acompañado de pruebas del domicilio, historial laboral y cualquier documento relevante.

Emergencias médicas, obligaciones laborales, desastres naturales o situaciones familiares documentadas pueden servir como razones aceptadas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La solicitud de cita para esta visa debe hacerse en la embajada o el consulado de Estados Unidos del país donde se encuentre el residente. Si el solicitante no consigue justificar su ausencia, las autoridades pueden revocar la green card, lo que impediría su reingreso como residente legal y podría obligarlo a iniciar un nuevo proceso migratorio desde cero.

Según explica el DOS, estas medidas buscan que los residentes permanentes mantengan vínculos reales y continuos con Estados Unidos, evitando que pierdan su conexión con el país mientras viven en el extranjero.

Si la ausencia no se justifica, las autoridades pueden revocar el estatus y exigir un nuevo proceso migratorio. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Motivos por los que una persona puede perder su Green Card

La Green Card se puede perder principalmente por abandono de la residencia. Esto ocurre cuando el residente permanente pasa un tiempo excesivo fuera de Estados Unidos (generalmente más de seis meses o un año) o establece su vida, trabajo y residencia principal en otro país. Esto demuestra la falta de intención de hacer de EE. UU. su hogar permanente.

Otro motivo grave es la comisión de delitos. Ser condenado por ciertos crímenes, especialmente delitos agravados o crímenes que implican bajeza moral (CIMT), puede desencadenar un proceso de deportación y la revocación del estatus de residencia.

Finalmente, el fraude migratorio también anula la residencia. Esto incluye mentir u ocultar información durante el proceso de solicitud, o haber obtenido la tarjeta mediante un matrimonio de conveniencia (falso). Ante cualquier riesgo de pérdida, se recomienda buscar asesoría legal.

