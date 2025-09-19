Han pasado más de tres meses desde que el nombre Travis Decker estremeció a todo Estados Unidos. El 2 de junio, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de sus tres hijas —Paityn, Evelyn y Olivia Decker, de 9, 8 y 5 años— en un paraje remoto del condado de Chelan, en el estado de Washington. Desde entonces, el sujeto, un veterano del ejército de 32 años, se convirtió en el principal sospechoso de un triple homicidio que desató una intensa búsqueda en todo el noroeste del país.

Y ahora, en septiembre, la historia parece haber dado un giro definitivo. La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan anunció el 18 de septiembre que hallaron restos humanos en una zona boscosa cercana al lugar del crimen, y aunque la identificación oficial mediante ADN aún está pendiente, todo apunta a que se trataría del propio Travis Decker.

EL HALLAZGO DE LOS RESTOS

Las autoridades informaron que los restos fueron encontrados en un área boscosa al sur de Leavenworth, Washington, aproximadamente a 1,2 kilómetros del campamento donde se descubrieron los cuerpos de las niñas. Según explicó el sheriff Mike Morrison en entrevista con FOX 13 Seattle, el hallazgo se produjo fuera de las tres zonas de búsqueda principales establecidas durante el verano. La zona fue inspeccionada tras ampliar el perímetro de búsqueda.

Aunque el análisis forense aún no ha confirmado al 100% la identidad, los investigadores están “altamente seguros” de que los restos corresponden a Decker, en parte por los objetos personales y la ropa encontrados en la escena.

Travis Decker es el único sospechoso en el caso del asesinato de sus propias hijas (Foto: Departamento de Policía de Wenatchee)

¿QUÉ HABRÍA SUCEDIDO CON LAS NIÑAS?

Las tres pequeñas fueron reportadas como desaparecidas el 30 de mayo por su madre, Whitney Decker, luego de que Travis no las devolviera tras una visita programada por orden judicial. Días después, el 2 de junio, los cuerpos de las niñas fueron hallados con bolsas de plástico en la cabeza en el Rock Island Campground, una zona remota del condado.

Los informes forenses determinaron que las menores murieron por asfixia, un dato que no solo estremeció a la comunidad local de Wenatchee, sino también a toda la opinión pública. Desde entonces, Travis fue acusado formalmente por tres cargos de asesinato en primer grado y uno por secuestro.

Tras descubrir los cuerpos, la policía encontró también la camioneta de Travis Decker abandonada cerca del campamento. Tenía manchas de sangre y huellas dactilares que, más tarde, fueron vinculadas al propio Decker mediante pruebas de ADN. La Fiscalía del Condado de Chelan confirmó que era el único sospechoso en el caso.

Durante semanas, la policía recibió posibles reportes de avistamientos en Idaho y en la zona de Highway 97, cerca de la frontera con Canadá, ya que se sabía que Travis tenía entrenamiento militar y experiencia en supervivencia en zonas agrestes. Sin embargo, ninguno de esos avistamientos fue confirmado.

Las tres niñas fueron encontradas sin vida el pasado mes de junio (Foto: Whitney Decker)

LO QUE DIJO LA MADRE DE LAS NIÑAS

Whitney Decker, madre de las víctimas, se ha mantenido mayormente en silencio durante la investigación, pero sí habló durante el funeral de sus hijas el 20 de junio en Wenatchee. “Estoy tan agradecida por el tiempo que tuve con las niñas”, dijo entre lágrimas. Recordó que sus hijas tenían corazones abiertos y llenos de amor, y que fueron su fortaleza durante el proceso de divorcio con Travis.

Su abogada, Arianna Cozart, declaró esta semana que esperan que los restos hallados sean efectivamente de Travis. “Rezamos por una confirmación definitiva. Estamos agradecidos con todos los que han mostrado amor y compasión hacia Whitney”, dijo a ABC News.

EL COMPLICADO PASADO DE TRAVIS DECKER

Travis Decker había sido descrito en documentos judiciales como un padre presente, pero con un historial de problemas de salud mental que contribuyeron a la ruptura del matrimonio. En una presentación legal de septiembre de 2024, Whitney señaló que su exesposo tenía dificultades emocionales graves que afectaban su capacidad para cuidar a las niñas.

Antes de los asesinatos, ya enfrentaba cargos por interferencia en la custodia, luego de no regresar a las niñas según lo establecido por la corte.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.