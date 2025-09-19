Honestamente, hay una noticia que me impactó y creo no ser el único. Se trata del caso de Celeste Rivas Hernández, una chica de 15 años desaparecida que fue encontrada muerta por partes dentro de un vehículo Tesla que, según registros, pertenecía al cantante conocido como d4vd (nombre real: David Anthony Burke). El hallazgo generó conmoción en California y en el mundo del entretenimiento, y aún hay muchas preguntas sin responder.

La investigación está activa. Las autoridades de Los Ángeles (LAPD), el Condado de Riverside, la oficina del Médico Forense, así como fiscales y agencias de seguridad, están trabajando sobre múltiples pistas mientras la familia de Celeste exige que se esclarezca todo lo sucedido.

QUIÉN ERA CELESTE RIVAS Y CUÁNDO DESAPARECIÓ

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024, cuando tenía 13 años, en Lake Elsinore, Condado de Riverside, California. Su familia comentó que ella había tenido fugas previas, y mantuvo contacto por última vez en mayo de 2024. Luego de ese momento, ya no se supo de ella.

Ella es Celeste Rivas, la menor que fue reportada desaparecida en 2023 (Foto: Oficina del Sheriff del condado de Riverside)

CÓMO SE DESCUBRIÓ SU CUERPO DENTRO DEL TESLA

El 8 de septiembre de 2025, trabajadores de un depósito vehicular en Los Ángeles alertaron a la policía debido a un olor fétido proveniente de un Tesla Model Y que estaba allí incautado. Desde el olfato se veía venir que se venía un descubrimiento macabro. No es necesario ser algún experto forense para saberlo.

Dentro del vehículo, en el maletero delantero, hallaron restos humanos envueltos en una bolsa de plástico. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, con evidencias de que había pasado bastante tiempo allí.

El Tesla fue remolcado de la zona de Hollywood Hills, especialmente de un área conocida como Bird Streets, luego de haber sido abandonado. Algunos vecinos dijeron que había permanecido estacionado al menos un mes.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que los restos pertenecen a Celeste Rivas Hernández, de 15 años.

En el momento del hallazgo, se describió que la menor llevaba un top corto, leggings negros, aretes pequeños, un brazalete amarillo, pelo oscuro, y que tenía un tatuaje notorio en su dedo índice derecho con la palabra “Shhh...”.

El cuerpo no estaba intacto, y según los forenses, Celeste probablemente llevaba muerta “un tiempo prolongado” dentro del vehículo antes de que la encontraran. La causa exacta de muerte aún está pendiente hasta que se hagan más estudios.

RELACIÓN ENTRE CELESTE Y D4VD

El auto estaba registrado a nombre del cantante d4vd, nombre artístico David Anthony Burke, de 20 años. Se han reportado varios indicios de que Celeste conocía a alguien llamado “David” (según su madre), lo cual ha alimentado especulaciones sobre una relación sentimental entre ella y el cantante.

También circulan imágenes en redes donde se veían a Celeste y se señala que ambos —ella y d4vd— compartían tatuajes parecidos (“Shhh…”) en el mismo dedo. No está confirmado si ese detalle conecta directamente con el vínculo que los medios han especulado. Pero es una enorme coincidencia que deja mucho que pensar

Aparte, hay reportes de que la policía allanó una residencia en Hollywood Hills vinculada al cantante, recuperando evidencia que será analizada, pero esto no es nada confirmado, al menos no por ahora.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON D4VD Y SUS RESPONSABILIDADES COMO CANTANTE?

Mientras estas investigaciones avanzan, d4vd canceló los shows restantes de su gira en Estados Unidos tras la identificación del cuerpo de Celeste. Algunos colaboradores y marcas han decidido distanciarse. Por ejemplo, la cantante Kali Uchis pidió retirar su canción “Crashing” en colaboración con el mencionado artista.

También se reporta que algunos contratos promocionales fueron suspendidos, como los de empresas de moda. Todo esto mientras el cantante declara que coopera con las autoridades.

El cuerpo de Celeste Rivas fue hallado en un Tesla a nombre de d4vd (Foto: d4vd / Instagram)

LO QUE AÚN NO SE SABE

Aunque se ha logrado tanto, hay puntos que siguen siendo oscuros:

La causa de muerte de Celeste aún no ha sido determinada oficialmente.

No se han formulado cargos contra d4vd ni contra otra persona hasta el momento, ni siquiera se ha declarado públicamente si él es sospechoso.

No está confirmada con certeza la naturaleza exacta de la relación entre Celeste y d4vd, ni cuándo y de qué manera ella habría estado en contacto con él. Hay indicios, pero no pruebas concluyentes publicadas.

Celeste Rivas perdió la vida y su cuerpo fue encontrado en un auto a nombre del cantante d4vd (Foto: Go Found Me)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.