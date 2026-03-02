Un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, el centro de Austin fue escenario de un tiroteo masivo que se investiga como un “potencial acto de terrorismo”. Todo sucedió el domingo 1 de marzo afuera de un bar y, según reportes, murieron tres personas y más de una docena resultaron heridas. La respuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, fue activar medidas preventivas ante el conflicto en Medio Oriente y desplegar la operación ‘Escudo de Furia’ (Fury Shield) para que los militares trabajen junto con socios estatales y federales para proteger a las comunidades e infraestructura crítica del estado. Si vives en esta parte del país liderado por Donald Trump o tienes planificado un viaje pronto por turismo o trabajo, es necesario que sepas cuál es el impacto del accionar de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública (DPS) en los residentes e hispanos.

Qué es “Escudo de Furia” y por qué se activó

La operación “Escudo de Furia” (Fury Shield) es un despliegue especial de seguridad ordenado por el gobernador Greg Abbott para movilizar a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública (DPS) con el fin de proteger infraestructura crítica y reforzar la presencia policial tras el tiroteo masivo en el centro de Austin y en medio de tensiones por el conflicto con Irán.

Tras el tiroteo, la autoridad envió un comunicado de prensa en el que resaltó: “Los texanos somos fuertes. No nos dejaremos intimidar ni aterrorizar. Defenderemos nuestro estado sin vacilar (…) Este acto de violencia no nos definirá ni quebrantará la determinación de los texanos. A cualquiera que piense en utilizar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, le ruego que entienda esto claramente: Texas responderá con una fuerza decisiva y abrumadora para proteger a nuestro estado”.

La operación “Escudo de Furia” (Fury Shield) es un despliegue especial de seguridad ordenado por el gobernador Greg Abbott. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El impacto de la operación “Escudo de Furia” en residentes e hispanos

Aunque se presenta como una respuesta a posibles amenazas de terrorismo o represalias, en la práctica implica más militares y policías en calles, carreteras y puntos estratégicos, algo que impacta directamente la vida diaria de residentes, incluidos los hispanos.

Esto quiere decir que habrá un aumento en la vigilancia en Texas y estas son las acciones que impactarán en todos:

Se instruyó al Departamento Militar de Texas a activar a sus militares bajo la Operación Escudo de Furia para que trabajen junto con socios estatales y federales para proteger a las comunidades e infraestructura crítica del estado.

Se han incrementado las patrullas en instalaciones energéticas vitales, puertos y a lo largo de la frontera de Texas.

Se reforzó el personal de ciberseguridad y se desplegaron sistemas de vigilancia aérea no tripulada para monitorear y proteger las infraestructuras críticas.

Se instruyó al Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas y a la Guardia Nacional de Texas a intensificar las patrullas y la vigilancia.

Se instruyó al DPS a aumentar las patrullas y aumentar el personal policial en el Distrito de la Calle Sexta en el centro de Austin durante los fines de semana.

Reducir al máximo contactos innecesarios con la policía son pasos clave para que la comunidad hispana pueda moverse con mayor seguridad mientras dure la operación“Escudo de Furia”. (Foto: AP Photo/Laura Bargfeld) / Laura Bargfeld

Para los residentes, eso se traduce en más retenes, revisiones de vehículos, vigilancia en áreas de ocio nocturno y una visibilidad mucho mayor de soldados de la Guardia Nacional, patrullas estatales y equipos tácticos en puntos considerados “sensibles”. Además, cualquier interacción con ‘troopers’ del DPS o con personal de la Guardia Nacional en retenes, patrullajes o revisiones puede volverse un punto de riesgo para quienes tienen dudas sobre su estatus migratorio, tienen órdenes pendientes o conducen sin licencia válida. Por eso, si manejas en Texas, procura tener licencia vigente, seguro del vehículo y respetar estrictamente límites de velocidad y normas de tránsito para reducir la probabilidad de ser detenido; evita portar armas o alcohol abierto en el vehículo y mantén la calma en cualquier interacción; en zonas de ocio nocturno como la Sexta Calle en Austin, sigue las indicaciones de la policía, mantente alerta a salidas de emergencia, identifica puntos de reunión con amigos y evita aglomeraciones donde veas tensión o presencia inusual de armas largas, ya que los operativos se despliegan justamente donde se percibe mayor riesgo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!