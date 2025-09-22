El presidente estadounidense Donald Trump y el empresario Elon Musk coincidieron el domingo en el funeral de Charlie Kirk, meses después de haber protagonizado una sonada disputa pública. El encuentro ocurrió en el State Farm Arena de Glendale, Arizona, donde más de 60 000 personas se reunieron para despedir al activista conservador.

Dentro del palco presidencial, Musk, fundador de Tesla, estrechó la mano de Trump. Ambos intercambiaron unas breves palabras antes de que el exmandatario hiciera un gesto para continuar su camino.

El medio Daily Mail informa que, según la lectora de labios Nicola Hickling, Trump lo saludó diciendo: “¿Cómo estás?". Musk se encogió de hombros mientras Trump añadía: "Entonces, Elon, escuché que querías conversar".

Ambos intercambiaron un saludo y algunas palabras cordiales después de meses de enfrentamientos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En ese momento se unió a la conversación el ícono de la UFC, Dana White. Trump sugirió: "Intentemos encontrar la manera de volver a encarrilarnos". Musk asintió con la cabeza y el presidente concluyó con un gesto de afecto: “Te he extrañado”.

Su relación se volvió tensa desde junio de 2025, cuando Musk abandonó la jefatura del Department of Government Efficiency (DOGE). El magnate criticó con dureza la Ley de la Gran y Bella Factura (One Big Beautiful Bill Act), una medida clave del segundo mandato de Trump, asegurando que podría costar miles de millones a los contribuyentes y disparar la deuda pública.

La disputa escaló rápidamente. En un mitin en Michigan, en julio de 2025, Trump respondió llamándolo “un artista del embuste” y remató con una frase polémica: “Quizá ya es hora de que regrese de donde vino”.

Su relación se volvió tensa desde junio de 2025, cuando Musk abandonó la jefatura del Department of Government Efficiency (DOGE). (Foto: Allison ROBBERT / AFP) / ALLISON ROBBERT

Musk, por su parte, llegó a publicar, aunque luego borró, una acusación explosiva: que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein, insinuando incluso que el presidente debía ser sometido a un juicio político.

El domingo, cuando Trump ingresó al estadio, fue recibido con fuertes gritos de “¡USA, USA, USA!" por parte de decenas de miles de asistentes. Estaba acompañado por sus hijos Eric y Don Jr., así como por su yerno Jared Kushner.

En su mensaje, el presidente recordó a Kirk como un amigo y elogió su trabajo para fortalecer el movimiento conservador.

El encuentro reavivó el interés sobre una posible reconciliación entre dos de las figuras más influyentes de la política y la tecnología en Estados Unidos. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP) / ROBERTO SCHMIDT

Cabe agregar que Kirk y Musk habían colaborado estrechamente en la campaña de 2024 para movilizar votantes republicanos.

Musk destinó más de 290 millones de dólares a través de su super PAC, America PAC, para impulsar el registro de votantes en estados clave, mientras que Kirk organizó eventos en universidades de todo el país con el mismo objetivo.

Un funeral multitudinario

El funeral de Charlie Kirk se realizó el 21 de septiembre de 2025 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ante una multitud estimada entre 60 000 y 90 000 personas, una cifra que superó la capacidad del recinto. Desde la madrugada, seguidores hicieron largas filas para ingresar al evento.

Entre los invitados estuvieron el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, la viuda Erika Kirk, y figuras conservadoras como Tucker Carlson, Marco Rubio, Tulsi Gabbard y Donald Trump Jr.

Erika Kirk conmovió al público al perdonar al presunto asesino de su esposo, mientras que Trump rindió homenaje a Kirk como “héroe americano” y aprovechó para lanzar mensajes políticos.

Con un fuerte despliegue de seguridad y un ambiente que mezcló religión y política, los asistentes recordaron a Kirk como un líder cuyo legado “no morirá con él, sino que se fortalecerá”.

