Afrontan momentos de angustia y piden apoyo para que su enfermedad no avance. Hoy te traigo un nuevo caso de inmigrantes que están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrentando complicados diagnósticos de salud y que temen por su vida. Se trata de Katia Pérez Baute, una cubana de 38 años detenida en Texas, quien necesita tomar medicamentos y tener un cuidado especial ya que solo cuenta con el funcionamiento de medio riñón y desde niña ha luchado contra un tumor maligno que le ha dejado diversas secuelas. Aquí los detalles de su historia narrados por su familia.

Inmigrante cubana necesita medicamentos

Katia Pérez Baute fue detenida tras acudir a su cita de inmigración en una corte de Dallas. Desde los tres años ella afronta las consecuencias de un tumor de Wilms, un cáncer renal infantil que derivó en diversas operaciones y que la dejó con solo medio riñón funcionando.

“No sabemos lo que está pasando allá dentro, porque todavía no la ha visto un médico ni está medicada, ni nada, y estamos de verdad muy preocupados”, dijo Mayra Pérez, tía de la detenida, a Univision 23.

Por su delicado estado de salud, la joven cubana requiere de dietas estrictas y medicamentos como Tramadol y Gabapentin para aliviar el dolor y proteger su sistema nervioso.

Katia Pérez Baute, detenida por ICE, sufre de un tumor maligno sin recibir medicación en EE. UU.. (Foto: captura @UnivisionMiami / YouTube)

Ella llegó a Estados Unidos en 2022 porque en Cuba era imposible mantener su tratamiento. “No tenía una dieta que pudiera hacer como la lleva, ni sus medicamentos que tiene que tener constantes por las crisis del riñón que le dan. Hizo todo lo posible y todo el esfuerzo por llegar hasta aquí, por su salud (…) Que la ayuden, que se pongan la mano en el corazón”, relató la tía.

Por su parte, su prima afirmó que la joven no representa un peligro para su comunidad y no ha tenido ningún problema en el tiempo que lleva en el país. “Que por favor le den una segunda oportunidad, que ella es una muchacha de bien. En Cuba no hay medicamentos, no hay una buena alimentación, no hay nada. Eso sería firmarle una condena a muerte”, añadió.

Su familia pide ayuda urgente para evitar que su salud se deteriore. (Foto: captura @UnivisionMiami / YouTube)

Su familia y esposo insisten en que su detención pone en riesgo su vida

Frente a esto, su abogada Lissete Tocado adelantó que solicitará la liberación de Katia bajo parole humanitario, apelando a la gravedad de su condición médica. “Es un caso en el que debe prevalecer la humanidad”, afirmó.

Su familia insisten en que ella trabajaba, cumplía con las normas y no tenía antecedentes y solo piden que pueda recibir atención médica especializada para sobrevivir y la libertad humanitaria.

El caso de Katia Pérez Baute ha causado indignación entre la comunidad cubana en Estados Unidos ya que ella contaba con el formulario I-220A, había cumplido con todas sus citas judiciales y esperaba la resolución de su residencia cuando fue detenida.

Por el momento los familiares están esperando su audiencia prevista para el 4 de noviembre, pero temen que sea deportada antes.

