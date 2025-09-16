George Zinn, de 71 años, enfrenta graves cargos en Utah tras ser señalado por las autoridades de obstaculizar la respuesta policial al asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Utah, el hombre ya está bajo custodia y su situación legal se complica por varias acusaciones adicionales.

Los investigadores afirman que Zinn fue imputado por cuatro cargos de explotación sexual de menores, después de que se encontraran material gráfico explícito en su teléfono.

George Zinn enfrenta cargos por explotación sexual de menores tras hallarse imágenes ilegales en su teléfono. (Foto: Salt Lake County Sheriff's Office)

En un comunicado, las autoridades indicaron que él mismo reconoció obtener “satisfacción” al compartir este tipo de contenido, lo que agrava su caso ante la justicia.

Además, el acusado enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia. La policía sostiene que, tras el ataque a Kirk, Zinn gritó en un campus universitario de Utah que él era el responsable del disparo, presuntamente con la intención de despistar a los agentes y facilitar la huida del verdadero agresor.

Los oficiales lo detuvieron poco después y comprobaron que no era el autor del crimen.

El verdadero responsable del asesinato, Tyler Robinson, fue arrestado más de 30 horas después del ataque. (Foto: Office of the Governor of Utah)

Horas más tarde, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato, más de 30 horas después de los hechos.

Las autoridades dejaron claro que no existe evidencia de colaboración entre Zinn y Robinson, por lo que se investigan los dos casos de manera separada.

Las autoridades confirmaron que no existe vínculo entre Zinn y Robinson, mientras la familia de Kirk prepara su funeral en Arizona. (Foto: AFP)

Ambos enfrentan procesos judiciales distintos, con cargos que podrían derivar en penas severas.

Mientras tanto, la familia de Charlie Kirk, de 31 años, prepara sus despedidas. El funeral se realizará este domingo en el State Farm Stadium, en Arizona, lugar emblemático que se espera reciba a numerosos seguidores y allegados.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

