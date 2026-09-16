Un helicóptero utilizado para realizar cobertura periodística se estrelló la noche del martes en el área de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, dejando tres personas muertas. La aeronave se encontraba cubriendo otro accidente de tránsito cuando ocurrió el siniestro, poco antes de las 7 p. m., hora local.

El helicóptero era operado por Angel City Air y estaba afiliado a NBC Los Angeles. Entre las víctimas se encontraban la periodista Eliana Moreno, conocida por los espectadores de la estación y de su cadena hermana en español, Telemundo 52, y el piloto George Marciniw. Una tercera víctima era un peatón que se encontraba en tierra y cuya identidad todavía no había sido revelada.

El accidente dejó tres personas muertas, entre ellas la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. (Foto por BLAKE FAGAN / AFP)

¿Quién era Eliana Moreno?

Moreno, quien tenía cerca de 30 años, nació en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. En 2010 se graduó de Chapman University con una carrera en periodismo televisivo y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air. A lo largo de su trayectoria trabajó para distintos medios de comunicación del sur de California.

La periodista también tenía experiencia realizando coberturas aéreas en español y era conocida en Instagram como “Eli in the heli”, una referencia a su trabajo a bordo del helicóptero. En sus redes sociales compartía fotografías de sus coberturas, además de momentos de su vida personal, como imágenes junto a sus perros y gallinas y su compromiso con Robert Barrientos en 2025.

Moreno había mostrado en distintas publicaciones el entusiasmo que sentía por su profesión. En una de ellas escribió: “¡Superé todo lo que pensé que podría lograr, así que veamos qué hago después!”.

En otra publicación, acompañada de imágenes desde el helicóptero, resumió su vínculo con el trabajo con una frase: “Tengo el mejor trabajo del mundo”.

Moreno tenía experiencia como periodista aérea y también trabajaba con contenidos en español. (Foto: @eli_in_the_heli / Instagram)

El homenaje de sus compañeros

La noticia provocó una reacción inmediata entre sus colegas. Colleen Williams, veterana presentadora de NBC4 Los Ángeles, rindió homenaje al equipo durante una transmisión del martes por la noche y, visiblemente emocionada, dijo: “Estamos saliendo al aire esta noche con el corazón apesadumbrado porque perdimos a queridos amigos y colegas... mientras estaban cubriendo una noticia esta noche”.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en ello y procesarlo”, agregó, mientras su voz se quebraba durante la transmisión.

George Marciniw, el piloto que también murió

Marciniw también era originario del sur de California y había estudiado en Burbank High School, donde se graduó en 1974. Se estima que acumulaba más de 30 años de experiencia de vuelo y solía compartir fotografías de paisajes y atardeceres de la región desde el helicóptero, al que se refería como su “crucero de noticias”.

En varias de esas publicaciones aparecía Moreno como compañera de vuelo.

En una fotografía del helicóptero escribió: “Y eso es todo por la noche del viernes mientras la densa niebla llega con Eliana Moreno”.

En otra publicación mostró el estadio de Los Angeles Dodgers iluminado y señaló: “Algunas tomas que Eliana hizo mientras volábamos sobre los Dodgers después del partido. ‘Vamos Dodgers’”.

George Marciniw, el piloto que también murió, acumulaba más de 30 años de experiencia de vuelo. (Foto: @whirly_dude / Instagram)

Investigación del accidente

Tras conocerse el accidente, NBC Los Angeles y Telemundo 52 difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas.

“Estamos profundamente entristecidos por compartir que un helicóptero que proporcionaba cobertura de noticias aéreas para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”, indicaron.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) estarán a cargo de investigar las circunstancias que provocaron el accidente. Por ahora, las autoridades no han determinado la causa del siniestro ocurrido en Chatsworth.