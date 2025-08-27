ChatMigrante permite a usuarios latinos consultar estatus, trámites y derechos migratorios en español, desde WhatsApp y en tiempo real (Foto: Mag)
Sileña Cisneros
Instalarse en Estados Unidos para buscar una vida mejor suele ir acompañado de una avalancha de dudas legales y mucha incertidumbre. ¿Cómo consultar el estatus migratorio, renovar una visa o afrontar un proceso de deportación? Ahora, quienes lo necesitan pueden obtener información rápida, segura y en español gracias a ChatMigrante, un innovador asistente virtual que funciona directamente en WhatsApp y que promete ayudar en tiempo real a la comunidad latina frente a políticas cambiantes y datos muchas veces falsos que circulan en redes sociales.

Creado por latras meses de trabajo conjunto entre periodistas, abogados y expertos en temas migratorios, ChatMigrante busca combatir la desinformación y brindar ayuda gratuita y anónima de la forma más accesible.

El usuario solo debe escribir “hola” al +1 (646) 873-6087 en WhatsApp, sin necesidad de registros ni descargar aplicaciones adicionales, y recibe respuestas instantáneas con datos validados de fuentes oficiales de EE.UU.

¿CÓMO FUNCIONA CHATMIGRANTE?

ChatMigrante es un chatbot gratuito que utiliza inteligencia artificial y supervisión humana para responder dudas migratorias en español a través de WhatsApp. Para acceder, solo hay que enviar el mensaje “hola” al número +1 (646) 873-6087, sin registro ni datos personales. El sistema ofrece información confiable y actualizada, verificada por expertos y basada en fuentes oficiales del gobierno de EE.UU. y de las propias investigaciones de Factchequeado. Así funciona, paso a paso:

  1. Enviar mensaje inicial: Agrega el número +1 (646) 873-6087 a tus contactos de WhatsApp y envía la palabra “hola” para activar el chat.
  2. No requiere registro ni datos personales: No necesitas crear una cuenta, compartir tu nombre ni descargar una aplicación adicional, todo ocurre dentro de WhatsApp, garantizando privacidad.
  3. Seleccionar o escribir tu consulta: El bot puede guiarte por menú de categorías (asilo, TPS, visas, estatus migratorio, detenciones, etc.) o simplemente puedes escribir tu pregunta específica en español.
  4. Recibir respuestas verificadas: ChatMigrante te responde en segundos con información validada por equipos de Factchequeado, basada en fuentes legales y organismos oficiales de EE.UU.
  5. Consultar recursos oficiales: Cuando sea necesario, el bot ofrece enlaces directos a instituciones migratorias y recomendaciones sobre posibles siguientes pasos, pero no realiza trámites ni asesoría legal personalizada.
ChatMigrante contrarresta rumores y estafas, brindando información oficial y segura para inmigrantes (Foto: Diseñado por Freepik)
¿QUÉ CONSULTAS RESPONDE CHATMIGRANTE?

Al iniciar el chat por WhatsApp, la IA permite preguntar por temas como requisitos para asilo, TPS, renovación o vencimiento de visas, consulta del estatus migratorio, derechos durante una detención por ICE o si existe una orden de deportación. No está diseñado para reemplazar a un abogado ni para dar opiniones legales en casos difíciles, pero sí orienta al usuario hacia los organismos pertinentes y explica los pasos a seguir en trámites comunes y situaciones urgentes.

LOS BENEFICIOS DEL CHATMIGRANTE

A diferencia de otras plataformas, ChatMigrante no pide datos personales, no remite a servicios pagos ni almacena información privada. Su público principal son migrantes que no dominan el inglés o enfrentan barreras económicas y culturales, pero cualquier persona puede consultar de modo sencillo y gratuito.

  • No deriva a servicios pagos (La atención es totalmente gratuita).
  • No almacena información del usuario (Las consultas se procesan sin guardar historial)
  • Información siempre verificada y actualizada.
  • En español, accesible y sencillo para todos
  • Disponible en español y con atención inmediata
  • Se enfoca en combatir la desinformación

