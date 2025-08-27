El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el primer caso registrado de infección humana por el gusano barrenador del Nuevo Mundo tras el diagnóstico de un paciente de Maryland que había viajado a El Salvador. El anuncio, avalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha generado preocupación y curiosidad entre la población, quienes ahora buscan entender qué es este parásito, cómo afecta a los humanos y qué riesgos implica para la salud pública.

A pesar de la alarma, las autoridades sanitarias recalcan que el riesgo para el público general en EE.UU. sigue siendo “muy bajo”, pues se trata de un evento asociado a viajes a zonas endémicas de Centroamérica. Sin embargo, el caso ha reabierto el debate sobre la amenaza potencial de este parásito en humanos y la importancia de conocer los síntomas y vías de contagio ante futuros brotes.

1. ¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido Cochliomyia hominivorax, es la larva de la mosca GBN, parasitaria capaz de infestar y consumir tejido vivo en animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Según los CDC, la infección —llamada miasis— ocurre cuando las moscas depositan huevos en heridas abiertas o en cavidades naturales del cuerpo. Al eclosionar, las larvas penetran los tejidos y se alimentan, lo que puede causar lesiones graves y dolorosas. Aunque el parásito es más común en el ganado y animales domésticos, se han documentado casos en humanos que viajan a regiones endémicas de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica.

Larvas del gusano barrenador pueden medir hasta 17 milímetros y devoran el tejido vivo rápidamente si no se trata a tiempo (Foto: USDA)

2. Síntomas de la infección por el gusano barrenador

La miasis ocurre en lesiones cutáneas o heridas que no cicatrizan. Los síntomas también pueden incluir:

Lesiones cutáneas inexplicables (heridas o llagas) que no cicatrizan.

Heridas o llagas en la piel que empeoran con el tiempo.

Heridas o llagas dolorosas en la piel.

Sangrado de heridas abiertas.

Sensación de movimiento de larvas dentro de una herida o llaga en la piel, nariz, boca u ojos.

Ver gusanos alrededor o en llagas abiertas.

Un olor desagradable proveniente del lugar de la infestación.

A veces se producen infecciones bacterianas secundarias que pueden causar fiebre o escalofríos. Un diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones graves.

3. ¿Cómo es el tratamiento para la miasis?

El tratamiento principal consiste en la extracción médica de las larvas, a menudo con ayuda de procedimientos quirúrgicos menores y el uso de fármacos antiparasitarios o antibióticos en caso de infecciones secundarias. No se recomienda intentar extraer los gusanos sin supervisión profesional. La intervención oportuna suele garantizar una recuperación total, como fue el caso reportado en Maryland, donde el paciente ya se encuentra recuperado.

4. ¿Cómo se contrae la miasis?

El contagio ocurre cuando una persona con una herida abierta se expone en zonas endémicas a las moscas adultas, que depositan huevos sobre lesiones, orificios naturales o mucosas. Los viajeros a regiones con brotes recientes o quienes están en contacto con animales infectados representan el grupo de mayor riesgo. Mantenga las heridas limpias, use repelente y cubra lesiones son claves para reducir las probabilidades de infestación. ¿Es contagioso? No, el gusano barrenador no se transmite de persona a persona.

La mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de depositar los huevos que dan origen al gusano barrenador, una plaga erradicada en EE.UU. durante décadas pero aún endémica en Centroamérica y el Caribe (Foto: USDA)

5. Factores de riesgo

Estos factores aumentan significativamente el riesgo de miasis por gusano barrenador, por lo que se recomienda extremar precauciones si se viaja o reside en zonas de brote.

Tiene una herida abierta, ya sea por un rasguño o corte, por una picadura de insecto o por una cirugía reciente.

Sistema inmunológico debilitado (por ejemplo, personas con VIH, en tratamiento contra el cáncer, o que usan medicamentos inmunosupresores).

Condiciones médicas que causan sangrado o llamas abiertas, como cáncer de piel o de senos paranasales.

Dormir al aire libre o exponerse sin protección durante la noche.

Mala higiene personal o contacto frecuente con animales infectados o ganado en zonas afectadas.

La edad extrema (personas muy jóvenes o mayores) o la desnutrición aumentan la vulnerabilidad.

Viajar a áreas donde el gusano barrenador es endémico (Centroamérica, Sudamérica, Caribe).