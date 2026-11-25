La historia de un ganador de la lotería de Massachusetts tuvo un giro inesperado. Ariel Antonio Velasquez-Morales recibió un premio de US$1 millón el 18 de noviembre de 2026 y días después fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en East Boston.

De acuerdo con fuentes de la agencia citadas por Fox News, el hombre intentó escapar cuando los oficiales se acercaron para arrestarlo durante la mañana del martes, pero fue capturado poco después. El encuentro quedó registrado por las cámaras corporales de varios agentes.

¿Por qué ICE buscaba al ganador de la lotería?

Las fuentes consultadas por el medio citado señalaron que Velasquez-Morales tenía una orden definitiva de deportación emitida en abril de 2014. Asimismo, indicaron que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2013, cruzando la frontera cerca de Roma, Texas. Su detención se produjo en el mismo vecindario de East Boston donde había comprado el boleto ganador.

La Lotería Estatal de Massachusetts confirmó que Velasquez-Morales ganó el premio el 18 de noviembre. El boleto era de un juego raspadito llamado “$2,000,000 50X Cashword”, que costaba US$10 y fue adquirido en un mercado de East Boston.

Seis días después de ganar la lotería, agentes de ICE lo arrestaron tras una breve persecución. (Foto: ICE Boston)

Tres días después, la entidad publicó en Facebook una fotografía en la que el ganador aparecía sonriente y sostenía un cheque simbólico por US$1 millón.

Tras su arresto, ICE difundió una imagen de Velasquez-Morales bajo custodia en Boston. Por su parte, la Lotería Estatal de Massachusetts establece que cualquier persona de 18 años o más puede comprar boletos a través de un vendedor autorizado.

La comisión encargada de supervisar la entidad está integrada por cinco miembros, dos de los cuales son designados por el gobernador.